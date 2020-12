SOS-Kinderdörfer weltweit

Die SOS-Kinderdörfer und Fix&Foxi TV feiern gemeinsam bunte Weihnachten

Der Kinder- und Familiensender Fix&Foxi TV und die SOS-Kinderdörfer weltweit feiern am zweiten Weihnachtstag in gewohnter Tradition alle Kinder dieser Welt. Zu diesem festlichen Anlass zeigt Fix&Foxi TV in Kurzreportagen, wie in den SOS-Kinderdörfern auf unterschiedliche Weise, aber stets mit großer Freude die Weihnachtstage zelebriert werden.

Im Kinderdorf Keila in Estland beispielsweise genießen die Kinder eine märchenhafte, winterliche Landschaft, die sie mit dem Schlitten erkunden. Daneben reisen wir in den Libanon zum SOS-Kinderdorf Sferai, wo die Cellistin Raphaela Gromes und der Pianist Julian Riem in einem Workshop ihre Freude an Musik mit den Kindern teilen und am Ende eine große Show mit ihnen aufführen. Die Kinder aus dem SOS-Kinderdorf in Seekirchen bei Salzburg gehen traditionellen Weihnachtsvorbereitungen nach: sie backen, basteln Weihnachtsdekoration, rösten Maronen, singen Weihnachtslieder und bekommen Besuch vom Nikolaus und dem schlecht gelaunten Krampus!

Im SOS-Kinderdorf Nairobi in Kenia zeigt uns Kinia farbenfrohe Weihnachtsbräuche, den Gesang der Heiligen Nacht auf Swahili und den Besuch des Gottesdienstes am ersten Weihnachtstag. Die kleine Dima wohnt im SOS-Kinderdorf in Bethlehem - dem Ort der Weihnachtsgeschichte. Sie erzählt uns von ihren Weihnachten als Fest des Friedens, das Moslems und Christen gemeinsam begehen. Und auch im Süd-Vietnam feiern Buddhisten, Christen, Hindus und Moslems gemeinsam das Weihnachtsfest. Sie tanzen, singen und spielen den ganzen Tag bis schließlich der ersehnte Weihnachtsmann kommt.

YFE blickt mit Stolz zurück auf eine treue Partnerschaft mit SOS Kinderdörfer weltweit denn sie hatte sich von Anfang an zum obersten Ziel gesetzt, soziale Werte national und international zu vermitteln. Diese langjährigen Bemühungen, für die Gesellschaft einen positiven Beitrag zu leisten, wurden kürzlich auch von der Rating Agentur "Asset Impact" offiziell bestätigt.

"Weihnachten ist das wichtigste Fest für die Kinder und es ist rührend, ihre Freude und Begeisterung zu erleben. Ganz besonders in diesem Jahr ist es wichtig, unseren Kindern Leichtigkeit und Unbeschwertheit zu schenken. Wie Mutter Teresa einst sagte: 'Es geht nicht um das, was wir tun oder wie viel wir tun, sondern darum, wie viel Liebe wir in das Tun legen'. Genau das machen die liebevollen SOS-Mütter, die sich in diesen besonderen Zeiten um die Kinder kümmern und dafür unsere größte Anerkennung verdienen" sagt Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer der Your Family Entertainment AG.

"In dieser Krisenzeit dürfen benachteiligte Kinder und Jugendliche nicht in Vergessenheit geraten. Wir müssen gerade jetzt über den Tellerrand hinausblicken und uns bewusst machen, dass es nicht für jedes Kind selbstverständlich ist, ein liebevolles und verlässliches Zuhause zu haben. Die SOS-Kinderdörfer haben sich aber genau dies zur Aufgabe gemacht und Fix&Foxi TV hilft uns sehr dabei, anschaulich Aufmerksamkeit für dieses wichtige Thema zu erzeugen. Dafür sind wir dankbar", sagt Dr. Wilfried Vyslozil, Vorstandsvorsitzender der SOS-Kinderdörfer weltweit in München.

Fix&Foxi TV und die SOS-Kinderdörfer wünschen allen Kindern dieser Welt eine großartige Weihnachtszeit!

Über SOS-Kinderdörfer weltweit

Die SOS-Kinderdörfer sind eine unabhängige soziale Organisation, die 1949 von Hermann Gmeiner ins Leben gerufen wurde. Seine Idee: Jedes verlassene, Not leidende Kind sollte wieder eine Mutter, Geschwister, ein Haus und ein Dorf haben, in dem es wie andere Kinder in Geborgenheit heranwachsen kann. Aus diesen vier Prinzipien ist eine global agierende Organisation entstanden, die sich hauptsächlich über private Spenden finanziert. Heute ist die Organisation mit über 550 Kinderdörfern und mehr als 2.500 weiteren SOS-Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Jugendeinrichtungen, Ausbildungs- und Sozialzentren, Krankenstationen, Nothilfeprojekte und der SOS-Familienhilfe in 137 Ländern aktiv und unterstützt jährlich rund 1,5 Millionen Kinder und Erwachsene.

Website: www.sos-kinderdoerfer.de

YouTube: www.sos-kinderdoerfer.tv

Über die Your Family Entertainment AG

Die Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist Produzent und Lizenzhändler von qualitativ hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für Kinder und die ganze Familie. Das Unternehmen verfügt über eine der größten senderunabhängigen Programmbibliotheken für Kinder- und Familienunterhaltung in Europa. Zum Programmvermögen gehören bekannte und beliebte Serien wie "Enid Blyton", "Fix&Foxi", "Urmel" oder "Altair". Die YFE betreibt daneben erfolgreich den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" in der DACH- und der MENA-Region. Zusätzlich strahlt die YFE den Free-TV Sender "RiC" sowie verschiedene mobile und digitale Sender aus.





