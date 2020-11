SOS-Kinderdörfer weltweit

Eine starke Kooperation für die besinnlichen Tage. Die SOS Kinderdörfer in Zusammenarbeit mit Anixe HD Serie

Die zentrale Aufgabe der SOS Kinderdörfer weltweit ist "Kindern ein sicheres Zuhause geben". Wie es dazu kam, wer sich diese Aufgabe zum Lebensinhalt gemacht hat und wie dies im Einzelnen umgesetzt wird, können Sie im Dezember auf Anixe HD Serie erleben. Anixe und die SOS Kinderdörfer international haben in enger Zusammenarbeit die besten Dokumentationen zu diesen Themen für Sie zusammengetragen.

Lassen Sie sich mitnehmen auf eine historische Reise und erfahren Sie mehr über die Menschen, die die SOS Kinderdörfer zu dem gemacht haben was sie heute sind. Wer waren die Menschen, die die SOS-Kinderdörfer zu dem gemacht haben, was sie heute sind - eine der größten internationalen Hilfsorganisationen der Welt. Erhalten Sie einen einmaligen Einblick in den Alltag der SOS Kinderdörfer und erleben Sie in einem neuen Weihnachts-Spezial wie das Weihnachtsfest in den SOS Kinderdörfern rund um den Globus gefeiert wird.

Dr. Wilfried Vyslozil, Vorstandsvorsitzender der SOS-Kinderdörfer weltweit in München, sagt: "Kern unserer Arbeit ist es Familien in Krisensituationen beizustehen und zu verhindern, dass Kinder ohne elterliche Fürsorge aufwachsen müssen. Dafür setzen sich unsere Mitarbeiter tagtäglich ein. Kinder haben ein Recht auf eine liebevolle Familie, Bildung und Förderung ihrer Persönlichkeit."

Dies sind die Leitlinien der SOS Kinderdörfer weltweit und hinter diesen stehen wir von Anixe mit dieser Zusammenarbeit.

Sendezeiten der einzelnen SOS Kinderdörfer Dokumentationen auf Anixe HD Serie:

SOS Kinderdörfer: Weihnachts-Spezial

Mittwoch 23.12.2020 um 17:35 Uhr auf Anixe HD Serie

Donnerstag 24.12.2020 um 10:40 Uhr und 14:15 Uhr auf Anixe HD Serie

Stille Revolutionen - Die Geschichte der SOS Kinderdörfer Teil 1:

Donnerstag 24.12.2020 um 17:35 Uhr auf Anixe HD Serie

Freitag 25.12.2020 um 10:40 Uhr und 14:15 Uhr auf Anixe HD Serie

Stille Revolutionen - Die Geschichte der SOS Kinderdörfer Teil 2:

Freitag 25.12.2020 um 17:35 Uhr auf Anixe HD Serie

Samstag 26.12.2020 um 10:40 Uhr und 14:15 Uhr auf Anixe HD Serie

Stille Revolutionen - Die Geschichte der SOS Kinderdörfer Teil 3:

Samstag 26.12.2020 um 17:35 Uhr auf Anixe HD Serie

Sonntag 27.12.2020 um 14:15 Uhr auf Anixe HD Serie

Redet´s nicht, tut´s was! Porträt des Gründers der SOS-Kinderdörfer Hermann Gmeiner

Sonntag 27.12.2020 um 12:55 Uhr auf Anixe HD Serie

Montag 28.12.2020 um 17:35 Uhr auf Anixe HD Serie

Dienstag 29.12.2020 um 10:40 Uhr und 14:15 Uhr auf Anixe HD Serie

Über SOS-Kinderdörfer weltweit

Die SOS-Kinderdörfer sind eine unabhängige soziale Organisation, die 1949 von Hermann Gmeiner ins Leben gerufen wurde. Heute ist die Organisation mit über 570 Kinderdörfern und mehr als 2.100 weiteren SOS-Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Jugendeinrichtungen, Ausbildungs- und Sozialzentren, Krankenstationen, Nothilfeprojekte und der SOS-Familienhilfe in 137 Ländern aktiv und unterstützt jährlich rund 1,5 Millionen Kinder und Erwachsene.

Website: www.sos-kinderdoerfer.de

YouTube: www.sos-kinderdoerfer.tv

Über Anixe TV

Mit unseren zwei frei empfangbaren Fernsehsendern Anixe HD Serie und Anixe Plus leisten wir einen wertvollen Beitrag zum deutschsprachigen Fernsehprogramm. Dabei sind unsere Programmschwerpunkte stehts informativ und unterhaltsam. Unser Ziel ist, den Zuschauern ein breitgefächertes Unterhaltungsprogramm in hochauflösender Bildqualität zu bieten. Somit agieren wir nach dem Vorbild "Herz und Verstand zu vereinen und zu kultivieren".

Website: www.anixehd.tv

Facebook: www.facebook.com/ANIXEHD

