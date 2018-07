Migration: "Dringender denn je ist ein Masterplan für nachhaltige Entwicklung"

München (ots) - Nach wochenlangem Streit in der Bundesregierung will Innenminister Horst Seehofer am morgigen Dienstag seinen "Masterplan Migration" vorstellen. Angesichts der schockierenden Gewalt in Syrien und dem Leid hunderttausender Kinder, Jugendlicher und ihrer Familien in Krisenregionen, fordern die SOS-Kinderdörfer weltweit die Bundesregierung auf, ihrer humanitären Verantwortung gerecht zu werden und den notleidenden Menschen zu helfen. Dafür brauche es einen Masterplan für nachhaltige Entwicklung.

Gegenwärtig müssen im südlichen Syrien hunderttausende Menschen vor Krieg und Gewalt flüchten. Bis zu 200.000 Kinder und Jugendlichen wurden aus ihren Häusern vertrieben und sind dringend auf Hilfe und Schutz angewiesen. Auch in anderen Krisenregionen der Welt ist der Bedarf an humanitärer Hilfe und nachhaltiger Entwicklungsarbeit groß. Die Bundesregierung hat sich dazu bekannt, den Menschen zu helfen, damit sie in ihren Heimatländern eine Perspektive haben.

"Fluchtursachenbekämpfung darf jedoch nicht zu einer leeren Worthülse verkommen", sagt Yassin. "Den Worten müssen jetzt Taten folgen. Wir brauchen einen Masterplan für nachhaltige Entwicklung. Das beinhaltet die notwendigen Mittel, um Familien mit ihren Kindern vor Ort eine langfristige Perspektive zu geben. Vor allem Kindern und Jugendlichen muss der Zugang zu Bildung ermöglicht werden. Denn dann haben sie die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben", sagt Louay Yassin, Sprecher der SOS-Kinderdörfer weltweit.

Der am vergangen Freitag vom Bundeskabinett vorgelegte Haushaltsentwurf für 2019 bleibt angesichts der humanitären Krisen weit hinter den Erwartungen an eine auskömmlich finanzierte Entwicklungszusammenarbeit zurück. Dies hat selbst Entwicklungsminister Gerd Müller kritisiert. "Es ist jetzt an der Zeit gegenzusteuern", sagt Yassin.

