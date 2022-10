Qatar Foundation for Education, Science and Community Development (QF)

QATAR FOUNDATION STELLT DAS ANGEBOT AN VERANSTALTUNGEN UND AKTIVITÄTEN DER FIFA WELTMEISTERSCHAFT KATAR 2022™ IN DER EDUCATION CITY VOR

Doha, Katar (ots/PRNewswire)

Barrierefreiheit und Inklusion im Mittelpunkt der QF-Kampagne „It's Only Football if it's For All"

Während die Vorfreude auf die FIFA Fußballweltmeisterschaft Katar 2022™ im ganzen Land und auf der ganzen Welt wächst, hat die Qatar Foundation (QF) das Programm der in der Education City stattfindenden Veranstaltungen und Aktivitäten vorgestellt, an denen sich jedermann jederzeit erfreuen kann.

Die WM-Kampagne von QF, die heute bei einer Veranstaltung mit wichtigen Interessenvertretern unter dem Titel „It's Only Football if it's For All" (Es ist nur Fußball, wenn er für alle ist) vorgestellt wurde, steht dafür, dass die erste FIFA Fußballweltmeisterschaft™ im Nahen Osten und in der arabischen Welt die bisher zugänglichste sein wird, und widerspiegelt das Engagement für integrative Chancen für alle. Dies wird in den kommenden Wochen und während des Turniers durch eine Reihe von Festivals und Aktivitäten für die breite Öffentlichkeit in der Education City der Quatar Foundation demonstriert werden.

„Bei der FIFA Fussballweltmeisterschaft Katar 2022TM geht es um Menschen und darum, Menschen zusammenzubringen, um sich an einem gemeinsamen und unvergesslichen Erlebnis zu erfreuen – einem Erlebnis, an dem jeder teilhaben kann", sagte Ihre Exzellenz Sheikha Hind bint Hamad Al Thani, stellvertretende Vorsitzende und CEO der Quatar Foundation.

„Indem wir Barrierefreiheit und Inklusion in den Mittelpunkt unserer Kampagne „It's Only Football if it's For All" stellen, spiegeln wir unser Engagement wider, allen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu engagieren und davon zu profitieren, und unterstützen das Ziel Katars, die barrierefreieste Weltmeisterschaft auszurichten. Unsere Vision und Werte sind darauf ausgerichtet, Menschen zu befähigen, und wir glauben, dass dies geschieht, wenn die Wege zur Beteiligung, zum Engagement und zur Entdeckung für alle offen sind."

S.E. Hassan Al Thawadi, Generalsekretär des Supreme Committee for Delivery & Legacy, sagte: „Die Quatar Foundation ist ein wichtiger nationaler Partner bei der Durchführung einer erfolgreichen FIFA Fussballweltmeisterschaft Katar 2022™, da im Education City Stadium mehrere Spiele stattfinden werden. In den letzten zwölf Jahren hat die Quatar Foundation in vielen Bereichen wie Forschung, Entwicklung, Technologie und Zusammenarbeit bei sozialen Programmen eine wichtige Rolle gespielt. Die Pläne der Quatar Foundation für die Weltmeisterschaft sind für uns von großer Bedeutung, denn wir wollen sicherstellen, dass die Spiele die Menschen zusammenbringen, und wir wollen ein Beispiel der Zugänglichkeit und der Stärkung von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten vermitteln."

Zu den Aktivitäten der Quatar Foundation im Rahmen der FIFA Fussballweltmeisterschaft Katar 2022™ gehört auch die zweite Ausgabe des D'reesha Performing Arts Festival, das vom 11. bis 17. Dezember im Oxygen Park stattfindet und den Menschen eine Plattform bietet, um Kreativität und Kultur zu feiern. Unter dem Motto „Reisen und Abenteuer" wird D'reesha den Reichtum und die Lebendigkeit der arabischen Kultur, Sprache und des arabischen Erbes mit Hilfe von Musik, Theater, Poesie, Geschichtenerzählen, Ausbildung und Wissenschaft präsentieren.

Vom 15. bis 20. November findet in der Education City außerdem das Generation Amazing Festival statt, bei dem Schulgruppen aus allen teilnehmenden Nationen an Workshops, Aktivitäten und einem Fußballturnier mitwirken. In der Zwischenzeit veranstaltet die Quatar Foundation den Stree Child World Cup 2022, der noch bis zum 15. Oktober läuft und bei dem Straßenkinder aus der ganzen Welt zu einem Turnier, einem Kunstfestival und einer Plattform zusammenkommen, um für ihre Rechte einzutreten.

Und da das Education City Stadium Austragungsort der FIFA Fussballweltmeisterschaft Katar 2022™ ist, wird es sowohl an den Spieltagen als auch an den spielfreien Tagen ein umfangreiches Angebot an Aktivitäten geben, an denen sich alle erfreuen können.

Für weitere Informationen: www.qf.org.qa/education-city-world-cup.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1917394/QF_1.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/qatar-foundation-stellt-das-angebot-an-veranstaltungen-und-aktivitaten-der-fifa-weltmeisterschaft-katar-2022-in-der-education-city-vor-301646273.html

Original-Content von: Qatar Foundation for Education, Science and Community Development (QF), übermittelt durch news aktuell