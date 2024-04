Midea Residential Air Conditioner Division

Midea RAC erweitert seine CirQHP-Familie um neue Produkte und bietet europäischen Haushalten Klimatisierungslösungen aus einer Hand

Mailand (ots/PRNewswire)

In einem bedeutenden Schritt zur Deckung des Heiz- und Kühlbedarfs europäischer Familien hat Mideas Residential Air Conditioner Division (Midea RAC) seine neuen Produkte der CirQHP-Familie auf der Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2024 vorgestellt. Die CirQHP-Familie wurde entwickelt, um das ganze Jahr über eine Komplettlösung für Raumheizung und -kühlung mit Luft und Wasser sowie für die Warmwasserbereitung zu bieten, die speziell auf den vielfältigen europäischen Markt zugeschnitten ist.

Während einer Podiumsdiskussion, die von The Verge veranstaltet wurde, erörterten Branchenexperten die Herausforderungen, mit denen die Nutzer in der derzeitigen instabilen Wirtschaftslage konfrontiert sind, einschließlich der schwankenden Energiepreise, die viele Haushalte betreffen. In der Diskussion wurde der ständige Kampf zwischen schwankenden Energiekosten und Umweltbelangen hervorgehoben, eine Herausforderung, der sich Midea RAC verpflichtet hat.

Die Produktfamilie CirQHP ist eine der Antworten von Midea RAC auf diesen Widerspruch zwischen Nachhaltigkeit und Erschwinglichkeit. Mit der CirQHP-Produktfamilie, die sich sowohl auf den Kühl- als auch auf den Heizbedarf konzentriert, bietet Midea RAC eine Vielzahl von Produktkombinationen an, die jeweils auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer und die Installationsanforderungen für verschiedene Gebäudetypen zugeschnitten sind und Energieeffizienz, Kosteneffizienz und Komfort gewährleisten. Ob es sich um eine gemütliche Wohnung oder eine weitläufige Villa handelt, es gibt eine optimale Konfiguration, die den Installationsaufwand minimiert und gleichzeitig den Komfort und die Effizienz maximiert.

Der Star der Serie CirQHP ist die CirQHP-Wärmerückgewinnung, eine ganzjährige Komplettlösung für die Luft- und Wassererwärmung mit Wärmerückgewinnungstechnologie. Diese Lösung löst das Problem, dass mehrere Systeme mit mehreren Außeneinheiten erforderlich sind. Derartige Anlagen verursachen nicht nur höhere Installationskosten und Kohlendioxidemissionen, sondern verbrauchen auch viel Platz und haben einen größeren ökologischen Fußabdruck.

Die CirQHP-Wärmerückgewinnungslösung zeichnet sich durch höhere Effizienz und niedrigere Energiekosten aus. Das Multi-Split-System benötigt nur ein Außengerät und verschiedene Arten von Innengeräten, um eine integrierte Lösung für die Luft- und Wassererwärmung zu bieten. Dieser innovative Ansatz bietet Kühlung, Heizung und Warmwasser aus einer Hand und revolutioniert den Wohnkomfort auf umweltfreundliche Weise. Das System nutzt eine fortschrittliche Wärmerückgewinnungstechnologie und liefert im Sommer kostenloses Warmwasser, indem es Abwärme aus dem Klimatisierungsprozess wiederverwertet. Die Technologie gewährleistet eine schnelle Temperaturanpassung und eine ganzjährige Warmwasserversorgung mit nur einem einzigen Außengerät, wodurch Energie, Materialabfall und Platzbedarf erheblich reduziert werden. Midea RAC führt auch eine 100-Liter-Kleintanklösung für Mehrfamilienhäuser ein, die den unterschiedlichen Installationsanforderungen gerecht wird und eine vielseitige Wahl für jedes Haus darstellt.

Darüber hinaus hat Midea RAC die Serie CirQHP Hybrid auf den Markt gebracht, die speziell für kältere Regionen mit besonderen Heizanforderungen entwickelt wurde. Die europäischen Haushalte stehen vor einem vielschichtigen Heizungsdilemma, denn mehr als 60 Millionen Gaskessel müssen ersetzt werden. Während die Umstellung auf Wärmepumpen in Gebieten mit extremer Kälte ineffizient und teuer erscheinen mag, kann der Einsatz von Gaskesseln anfangs weniger kostspielig sein und bei kälteren Temperaturen eine bessere Leistung bieten. Diese Option birgt jedoch die Risiken schwankender Gaspreise und sich möglicherweise ändernder Umweltvorschriften.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, hat Midea RAC seine erstklassige Wärmepumpentechnologie CirQHP mit einem Gaskessel kombiniert und zwei Lösungen entwickelt, die CirQHP Multi-Hybrid und Indoor Hybrid, die nicht nur die Vorteile beider Systeme nutzen, sondern auch als Sprungbrett für die Einführung umweltfreundlicherer Energielösungen dienen.

Die Lösungen der CirQHP-Produktfamilie verkörpern die Prinzipien der CirQHP Economy und CirQHP Humanity und spiegeln das Engagement von Midea RAC für GREEN VISION BLUE FUTURE wider. Durch die Harmonisierung der menschlichen Bedürfnisse mit der Natur will Midea RAC optimierte Heiz- und Kühllösungen anbieten, die energiesparend, kosteneffizient und kohlenstoffarm sind und den unterschiedlichen Bedürfnissen der europäischen Haushalte gerecht werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2375194/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2375193/image_2.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2375195/Low_res_Video.mp4

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/midea-rac-erweitert-seine-cirqhp-familie-um-neue-produkte-und-bietet-europaischen-haushalten-klimatisierungslosungen-aus-einer-hand-302107147.html

Original-Content von: Midea Residential Air Conditioner Division, übermittelt durch news aktuell