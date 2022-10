The Trading Pit

Globale Prop Trading Firma - The Trading Pit - ernennt Thomas Heyden zum CEO des Liechtensteiner Hauptsitzes

Vaduz, Liechtenstein (ots/PRNewswire)

„Wir freuen uns, die Ernennung von Thomas Heyden, einem erfahrenen Futures-Händler und preisgekrönten Vermögensverwalter (Deutscher Fondspreis 2009), zum CEO der The Trading Pit AG in Liechtenstein bekannt geben zu können." Vaduz, Liechtenstein - 15. September 2022 Christoph Radecker, Mitbegründer von The Trading Pit (TTP)

Herr Heyden wird eng mit TTPs Mitgründer Christoph Radecker und den aktiven Investoren des Unternehmens zusammenarbeiten. Er wird sich auf den Aufbau von Partnerschaften mit Fondsmanagement- und Verbriefungsgesellschaften konzentrieren, die einen entscheidenden Teil des Geschäftsmodells von TTP darstellen. Herr Heyden wird sich auch auf die regulatorischen und rechtlichen Aspekte des wachsenden Prop-Trading-Geschäfts auf globaler Ebene konzentrieren und gleichzeitig die Entwicklung des internationalen Partnerschaftsnetzwerks von TTP, mit Schwerpunkt Europa und Asien, unterstützen.

Ein eindrucksvoller Lebenslauf

Vor seiner Ernennung verfügte Herr Heyden über umfangreiche Erfahrungen in diesem Sektor, da er eine breite Palette von Investmentfonds aufgelegt, verwaltet, sowie Investmentzertifikate für Banken und andere Unternehmen entwickelt hat. In den letzten 15 Jahren leitete er das private Vermögensverwaltungsunternehmen HS Financials, wodurch er über eine hohe Expertise unter stark regulierten Rahmenbedingungen verfügt. Herr Heyden begann seine Karriere als Börsenmakler und wechselte dann in den Handel mit EUREX-Produkten und in die Finanztechnik bei internationalen Banken und Investmenthäusern. Darunter waren so renommierte Namen wie Merck Finck Privatbankiers und SEB Invest. Bevor er zu TTP kam, betrieb Herr Heyden sein eigenes Vermögensverwaltungsgeschäft, bei dem ein erheblicher Teil des Alpha durch seine selbst entwickelten Handelsmodelle generiert wurde.

Eine aufregende Zukunft liegt vor uns

Thomas Heyden, CEO von TTP Liechtenstein, sagte: „Ich freue mich sehr darauf, Teil des Führungsteam von TTP zu sein. Da ich aus der Vermögensverwaltungs- und Handelsbranche komme weiß ich, wie schwierig es ist, in der Prop-Trading-Branche Spitzenniveau zu erreichen. Selbst wenn Sie ein talentierter Händler sind, haben Sie selten Zugang zu Vertriebsnetzen, um Kapital zu beschaffen, und in den meisten Fällen konkurrieren Sie mit großen Investmenthäusern. Talentierte Händler haben in vielen Fällen keinen Zugang zu ausgefeilter Handelstechnologie oder zu einer breiten Auswahl an Anlageklassen. Hinzu kommt eine Gemeinschaft von talentierten Händlern, die sie dazu anspornen können, besser zu werden. The Trading Pit deckt all diese Bedürfnisse ab und ich bin zuversichtlich, dass wir erst am Anfang einer spannenden Wachstumsgeschichte stehen."

Christoph Radecker, Mitbegründer von TTP, sagte: „Wir freuen uns, dass Thomas zu The Trading Pit stößt und seine umfangreiche Erfahrung im Prop-Trading und in der Vermögensverwaltung mitbringt. TTP bietet die ultimative Lösung für talentierte Händler, die professionelle Vermögensverwalter werden wollen. In der Tat sind die Lösungen, die wir anbieten, etwas, das Thomas selbst während seiner gesamten Handelskarriere gesucht und nie gefunden hat! Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Thomas und darauf, etwas für Händler auf der ganzen Welt zu bewirken, die es verdienen, anerkannt und belohnt zu werden."

Der Schwerpunkt von The Trading Pit liegt auf der Unterstützung von Händlern bei der Entwicklung ihrer Fähigkeiten und beim Handel mit Aktien, Futures, Devisen und Kryptowährungen. Die Fähigkeit des Unternehmens, Händler zu unterstützen und sich gleichzeitig um die regulatorischen, strukturellen und finanziellen Anforderungen zu kümmern, ist nach Ansicht von Herrn Heyden der Schlüssel: „Mit TTP möchte ich das Konzept der Förderung von talentierten Händlern umsetzen, damit sie ihre Fähigkeiten entwickeln können. Es geht weniger um meinen persönlichen Erfolg als vielmehr darum, andere zu unterstützen."

Informationen zu The Trading Pit The Trading Pit ist ein in Liechtenstein ansässiges Prop-Trading-Unternehmen mit globaler Reichweite. TTP hat sich zum Ziel gesetzt, einen neuen Standard im Prop-Trading zu setzen, indem es seine Händler und Partner dabei unterstützt, finanzielle Freiheit zu erreichen. TTP ist die einzige Prop-Firma mit einer echten Partnerschaftsvereinbarung, bei der die erfolgreichsten Händler bis zu 80 % der Gewinne aus ihren Geschäften verdienen können.

Prop-Trader von TTP erhalten Zugang zu branchenführenden Tools und Software und arbeiten innerhalb der robusten Infrastruktur und Plattformen von TTP. TTP möchte den Händlern die Werkzeuge an die Hand geben, die sie für ihren Erfolg benötigen, denn ihr Erfolg ist der Erfolg von TTP.

TTP betreibt eine transparente und faire Politik und bietet seinen Prop-Tradern regulatorische und strukturelle Unterstützung. TTP hat auch ein Netzwerk von erfahrenen Händlern und eine Bibliothek mit Bildungsressourcen geschaffen, aus denen neue Händler lernen und sich verbessern können.

