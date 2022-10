MINISO

MINISO eröffnet sein 2.000 Geschäft außerhalb von China und bietet hochwertige, erschwingliche, designorientierte Produkte in Lyon, Frankreich an

PARIS, 5. Oktober 2022 /PRNewswire/-- Am 1. Oktober 2022 hat der chinesische Lifestyle-Einzelhändler MINISO (NYSE: MNSO, HKEX: 9896) sein 2000. Ladengeschäft außerhalb von China eröffnet und bietet seine charakteristischen, unterhaltsamen, erschwinglichen, designorientierten Lifestyle-Produkte nun in Lyon, Frankreich an. Das neue Ladengeschäft stellt den neuesten Schritt in der globalen Expansion der Handelsmarke seit 2015 dar und ist insgesamt der achtzehnte in Frankreich, in der fünften Stadt.

Das Geschäft, das im Einkaufszentrum Saint Genis 2, welches jährlich sechs Millionen Besucher anzieht, strategisch günstig gelegen ist, erstreckt sich über 200 m2 und ist barrierefrei, mit Regalen, die 1,4 m voneinander entfernt sind – für einfaches Zurechtfinden. Der Laden ist entsprechend den lizenzierten Themenkollektionen von MINISO gestaltet, wie z. B. We Bare Bears, Disney, Minions und Toy Story; so können die Käufer:innen alte Lieblinge und neue Kollektionen bei einem spannenden und mitreißenden Besuch entdecken.

Einen Tag vor der Eröffnung war Ariel Wizman, bekannter Musiker, Schauspieler und Mitbegründer von MINISO, im Store anzutreffen. Der Eröffnungstag selbst war ein Volltreffer. Die ersten 100 Kunden bekamen als Zeichen der Wertschätzung Geschenktüten und MINISO Cupcakes. An der Eröffnungsfeier nahmen Jonathan Siboni, Gründer von Luxurynsight und Mitbegründer von MINISO France, sowie Nicolas Rey, CEO von MINISO France, teil.

„Wir haben MINISO im Jahr 2020 nach Frankreich gebracht und die Marke wurde seitdem von französischen Verbraucher:innen sehr gut angenommen. Daher freuen wir uns sehr, dass unser Store in Lyon den Meilenstein des 2000. Geschäfts außerhalb von China markiert", sagte Rey. „Unsere Partner in der chinesischen MINISO Firmenzentrale haben während des gesamten Aufbaus hervorragend zusammengearbeitet und fantastische Unterstützung und Ressourcen bei dem Entwurf und der Entwicklung von Produkten bereitgestellt, die für die europäischen Märkte bestimmt sind."

MINISO eröffnete im Oktober 2020 sein erstes französisches Ladengeschäft in Paris. Zwei Jahre später hat der Einzelhändler Geschäfte in fünf Städten: Paris, Lille, Nantes, Calais und Lyon. Bis Ende 2022 geht die Handelsmarke davon aus, ihr französisches Firmennetzwerk landesweit auf insgesamt zwanzig Verkaufsstellen auszuweiten. Bei MINISO France sind Plüschtiere die Verkaufsschlager sowohl im Geschäft als auch online. Spielzeug, Geschenke und Schreibwaren leisteten in den letzten Jahren ebenfalls einen wichtigen Beitrag zum Umsatz.

„Es hat uns sehr gefreut, mit unseren außergewöhnlichen Franchisenehmern in Frankreich zusammenarbeiten zu können", sagte Vincent Huang, VP of International Operations bei MINISO. „Wir sind entschlossen, unser Franchise-Geschäftsmodell weiter auszubauen und die Geschäftsbeziehungen zu Partnern auf der ganzen Welt zu stärken und dabei MINISO sowohl als lokalen als auch als globalen Einzelhändler erfolgreich zu machen."

Das 2013 vom chinesischen Geschäftsmann Jack Ye gegründete Unternehmen MINISO ist schnell gewachsen und hat am 30. Juni 2022 weltweit etwa 5.200 Ladengeschäfte. In Europa ist die Marke derzeit an rund 200 Standorten präsent. Während China der größte Markt der Handelsmarke bleibt, ist das 2000. Übersee-Ladengeschäft ein Meilenstein in der globalen Entwicklung der Marke.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.miniso.fr oder schreiben Sie eine E-Mail an franchise@miniso.fr, um Einzelheiten zur Geschäftskooperation mit MINISO in Frankreich zu erfahren.

Über MINISO

Das globale Einzelhandelsunternehmen MINISO (NYSE: MNSO, HKEX: 9896) bietet hochwertige Haushaltswaren, Kosmetik, Lebensmittel und Spielzeug zu erschwinglichen Preisen an. Seit seinem Start im Jahr 2013 und bis zum 30. Juni 2022 expandierte MINISO schnell auf rund 5.200 Einzelhandelsgeschäfte weltweit. Die MINISO Einzelhandelsgeschäfte sind elegant gestaltet und bieten die neuesten Must-haves an. Sie ermöglichen es jedem, stets ein wenig Spaß zu haben und die kleinen Überraschungen des Lebens zu genießen.

