P&C SOLUTION IST PREISTRÄGER DER CES 2023 INNOVATION AWARDS

Am 11. November 2022 gab P&C SOLUTION, ein Unternehmen für die Entwicklung von Extended Reality (XR) unter der Leitung von CEO Chi won Choi, bekannt, dass es für METALENSE in der Kategorie Virtual & Augmented Reality als Preisträger der CES® Innovation Awards 2023 benannt wurde. Das diesjährige Programm der CES Innovation Awards erhielt eine Rekordzahl von mehr als 2.100 Einreichungen. Die Ankündigung erfolgte im Vorfeld der CES 2023, der weltweit einflussreichsten Technologieveranstaltung, die vom 5. bis 8. Januar in Las Vegas, Nevada, stattfindet. Die CES ist eine globale Veranstaltung und gilt als eine der drei wichtigsten IT-Messen der Welt. Die Consumer Technology Association (CTA)® ist Gastgeber dieser Veranstaltung und verleiht die CES Innovation Awards an Unternehmen, die erstklassige, innovative Produkte und Technologien herstellen. Mit den CES Innovation Awards werden Unternehmen der Unterhaltungselektronik ausgezeichnet, die sich durch Technik, Design und Originalität ihrer Produkte hervorgetan haben und von denen erwartet wird, dass sie den globalen Markt anführen werden. Mit dieser Auszeichnung wird P&C SOLUTION für seine innovative Technologie nicht nur in Korea, sondern auch auf dem Weltmarkt anerkannt.

P&C SOLUTION wurde bei den CES Innovation Awards 2023 in Anerkennung der Technologie und Marktfähigkeit von Produkten wie METALENSE und METAWIN als Preisträger ausgewählt. METALENSE und METAWIN sind AR-Glas- bzw. XR-Smart-Factory-Lösungen, die speziell für den industriellen Einsatz entwickelt wurden. Sie erleichtern die räumlich entfernte Zusammenarbeit auf der Basis von AR/XR, um die Arbeitseffizienz und -genauigkeit zu erhöhen und potenzielle Risiken in allen Branchen zu reduzieren, einschließlich Fertigung, Bauwesen, Logistik und militärische Verteidigung.

METALENSE, der derzeitige Gewinner des CES Innovation Awards 2023, zeichnet sich insbesondere durch seine verbesserte optische Leistung aus. Die Benutzerfreundlichkeit wird durch die Fähigkeiten der selbst entwickelten AR-Engine verbessert, die es von seinen Vorgängern unterscheidet. Neben der derzeitigen industriellen Anwendung bescheinigen Insider die Möglichkeit, den Einsatzbereich auf den medizinischen Sektor auszuweiten.

P&C SOLUTION vollbrachte diese Leistung nach eigenen Angaben in nur einem Jahr, nachdem das Unternehmen 2020 in den internationalen Markt eingetreten war. Mit dem Gewinn bei den CES Innovation Awards 2023 beschleunigt das Unternehmen sein Wachstum weiter und festigt seine Position auf dem Auslandsmarkt. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen, dass diese Auszeichnung den Unternehmenswert steigern und Investitionen anziehen wird.

P&C SOLUTION bestätigte auch, dass die Auswahl der Preisträger der CES Innovation Awards 2023 für die Pilotprojekte, die mit globalen Partnern entwickelt werden, von großem Nutzen sein wird und dass das Unternehmen bereits mit Einladungen zu Besuchen und Treffen mit anderen Unternehmen während der CES 2023, die nächstes Jahr stattfinden wird, überhäuft wurde.

Die Preisträger der CES Innovation Awards 2023, einschließlich Produktbeschreibungen und Fotos, finden Sie auf CES.tech/innovation. Mehr wird im Januar enthüllt, und das preisgekrönte Produkt von P&C SOLUTION wird im Innovation Awards Showcase auf der CES 2023 vorgestellt.

