"LE DÉFILÉ L'ORÉAL PARIS" INSPIRIERTE ALLE FRAUEN DAZU, IN DER ÉCOLE MILITAIRE IHREN WAHREN WERT ZU ZEIGEN

Am 2. Oktober kehrte L'Oréal Paris mit der fünften Ausgabe von "Le Défilé L'Oréal Paris" in die Welthauptstadt der Mode zurück. Die öffentliche Fashionshow fand unter freiem Himmel in der École Militaire statt – einem nationalen Denkmal im Herzen von Paris und einem Symbol der französischen Exzellenz. Unter dem Motto „Walk Your Worth" inspirierte die diesjährige Show alle Frauen weltweit dazu, an der Seite starker Persönlichkeiten der L'Oréal Paris Familie selbstbewusst in der Welt aufzutreten und ihrer Bestimmung nachzugehen.

Walk Your Worth: Eine starke Botschaft für Frauen auf der ganzen Welt Als offizieller Partner der Pariser Modewoche feierte L'Oréal Paris mit seiner öffentlichen Laufstegshow die Schönheit, die Stärke und das Potenzial von Frauen unter dem Motto: "Walk Your Worth". In Anlehnung an den weltbekannten Slogan der Marke "Because You're Worth It" spiegeln die kraftvollen Worte das langjährige Engagement von L'Oréal Paris zur Unterstützung aller Frauen auf der ganzen Welt wider.

L'Oréal Paris zelebriert die Gemeinschaft von Frauen Das "Le Défilé L'Oréal Paris" fand dieses Jahr zum insgesamt fünften Mal seit 2021 statt und zeigte sich erneut als ein globales, erfolgreiches Zusammentreffen in Paris, welches den Zusammenhalt von Frauen auf der ganzen Welt und Empowerment zelebriert. Zu den Botschafterinnen der Marke beim "Le Défilé L'Oréal Paris" gehörten die weltweit als Ikone bekannte Yseult, welche dieses Jahr zum zweiten Mal in Folge auf den Laufsteg zurückkehrte sowie die selbstbewussten Schönheiten Andie MacDowell, Eva Longoria und Katherine Langford, die das Publikum mit ihrem sie auszeichnendem Selbstvertrauen und Ausstrahlung begeisterten. Zu den weiteren erneut teilnehmenden Botschafterinnen von Le Défilé gehörten Leïla Bekhti, Marie Bochet, Cindy Bruna, Gemma Chan, Nikolaj Coster Waldau, Luma Grothe, Liya Kebede, Aja Naomi King, Soo Joo Park, Camille Razat, Nidhi Sunil und Bebe Vio.

Vom französischen Savoir-faire inspirierte Beauty-Looks Le Défilé L'Oréal Paris setzte auf die Synergie zwischen Schönheit und Mode. Die globale Make-up-Direktorin Val Garland von L'Oréal Paris und ihr Team von Künstlern und Künstlerinnen sowie der Haarexperte Stéphane Lancien und sein Team begleiteten die Show erneut, um mit ihrer kreativen Expertise unglaubliche Looks zu kreieren und die Beauty- und Haarinspiration der Saison zu gestalten.

Die Markenpartner für das "Le Défilé L'Oréal Paris" 2022 waren Burc Akyol, Atlein, Bogdar,Lado Bokuchava, Jimmy Choo, Coperni, La Fetiche, Germanier, Pierre Hardy, Ifm, Sofia Ilmone, Kenneth Ize, Koché, Ester Manas, Lecourt Mansion, Uncommon Matters, APM Monaco, Mossi, Marvin M'Toumo, Louis-Gabriel Nouchi, Anna October, Opéra de Paris, Rokh, Roussey 3d, Elie Saab, Bianca Saunders, L'Uniforme, Giambattista Valli, Robert Wun, Ninna York.

