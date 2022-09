Piramal Pharma Ltd

Piramal Pharma beruft Vibha Paul Rishi als Non Executive Director in den Verwaltungsrat

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire)

Piramal Pharma Limited (PPL) gab die Berufung von Vibha Paul Rishi in den Verwaltungsrat bekannt. Die Berufung von Frau Rishi wird die breit gefächerte Erfahrung, die derzeit im Verwaltungsrat von PPL vorhanden ist, ergänzen.

Vibha Paul Rishi ist Marketingexpertin und hat globale Führungspositionen in den Bereichen Branding, Strategie, Innovation und Humankapital inne. In den Bereichen Marketing und Innovation hat sie mit PepsiCo, Max India Ltd. und der Future Group zusammengearbeitet. Frau Rishi ist derzeit im Verwaltungsrat mehrerer renommierter Unternehmen tätig, darunter Tata Chemicals Limited, ICICI Bank Limited, ICICI Prudential Life Insurance Company Limited, Asian Paints Limited und andere. Sie ist auch im Vorstand der Pratham Education Foundation, einer NGO, die unterprivilegierten Kindern in Indien Bildung bietet. Sie ist neues Mitglied des Verwaltungsrats von PPL, der sich aus hochrangigen Fachleuten mit umfangreicher Branchenerfahrung aus verschiedenen Sektoren zusammensetzt.

Informationen zur Piramal Group Die Piramal Group ist an einer Reihe von Unternehmen beteiligt, darunter Finanzdienstleistungen (Piramal Enterprises Limited), Pharmazeutika (Piramal Pharma Limited) und Immobilien (Piramal Realty). Mit Niederlassungen in 30 Ländern und einer Markenpräsenz in über 100 Märkten liegt der Umsatz der Gruppe im Geschäftsjahr 2022 bei rund 1,9 Milliarden Dollar. Angetrieben von ihren Grundwerten verfolgt die Gruppe ein integratives Wachstum und hält sich dabei an ethische und wertorientierte Praktiken. Die Piramal Foundation unterstützt Initiativen in den Bereichen medizinische Grundversorgung, Ernährung, Wasser und Ökosysteme im sozialen Sektor.

Informationen zu Piramal Pharma Ltd. Piramal Pharma Limited (PPL) bietet ein Portfolio von differenzierten Produkten und Dienstleistungen an, die in 15 globalen Produktionsstätten hergestellt und über ein globales Vertriebsnetz in über 100 Ländern vertrieben werden. Zu PPL gehören Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), der Geschäftsbereich für komplexe Krankenhausgenerika und der indische Geschäftsbereich Consumer Healthcare, der rezeptfreie Produkte verkauft. PPS bietet Innovatoren und Generikaherstellern über ein weltweit integriertes Netzwerk von Einrichtungen End-to-End-Lösungen für die Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln. Das komplexe Produktportfolio von PCC für Krankenhäuser umfasst Inhalationsanästhetika, intrathekale Therapien zur Spastik- und Schmerzbehandlung, injizierbare Schmerzmittel und Anästhetika, injizierbare Antiinfektiva und andere Therapien. Der Geschäftsbereich Consumer Healthcare gehört in Indien zu den führenden Anbietern im Bereich der Selbstmedikation und verfügt über etablierte Marken auf dem indischen Markt für Consumer Healthcare. Darüber hinaus hat PPL ein Joint Venture mit Allergan, einem führenden Unternehmen im Bereich der Ophthalmologie auf dem indischen Markt für Rezepturen. Im Oktober 2020 erhielt das Unternehmen eine Wachstumsinvestition von der Carlyle Group.

