Auswertung: Das sind die 100 angesagtesten Campingplätze des Sommers

Das Reiseportal camping.info hat das Nutzerverhalten der Camper in der Saison 2022 analysiert

Das Informations- und Buchungsportal camping.info hat die Suchanfragen von 7,5 Mio. Portalbesucher ausgewertet und aus mehr als 75 Mio. Seitenaufrufen und einer Auswahl von 23.000 Plätzen die angesagtesten 100 Campingplätze identifiziert.

Die Top 3 in Deutschland: Campingpark Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern, Südsee-Camp in Niedersachsen und Camping- und Ferienpark Wulfener Hals in Schleswig-Holstein. Die Top 3 in Österreich: Camp MondSeeLand in Oberösterreich, Camping Grubhof in Salzburg und Sportcamp Woferlgut in Salzburg.

Unter den Top 100 Campingplätzen befinden sich 51 Campingplätze aus Deutschland, 14 aus Österreich sowie jeweils 13 aus Italien und Kroatien.

