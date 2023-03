Narxoz University

Narxoz-Universität: Vegetationsbarrieren können die Luftverschmutzung um bis zu 40 % reduzieren

Almaty, Kasachstan, 3. März 2023 (ots/PRNewswire)

Internationale Wissenschaftler diskutierten in Kasachstan über die innovative „Phytocapture"-Technologie

Auf Initiative des Sustainable Kazakhstan Research Institute, das zur Narxoz-Universität gehört, die laut der Fachzeitschrift „Times Higher Education" im Jahr 2022 als die beste private Universität von Kasachstan aufgeführt wird, wurde die Konferenz mit dem Thema „Natue Based Solutions to Mine Industry Waste: From Research to Practive" in Almaty abgehalten. Mit der Unterstützung des kasachischen Geschäftsmannes und Philanthropen Bulat Utemuratov begann die Narxoz-Universität im Jahr 2007 einen Transformationsprozess und hat internationale Experten angezogen, die akademischen Lehrpläne und Forschungskapazitäten verbessert und ihre Corporate Governance reformiert.

Brendan Duprey, Director des Sustainable Kazakhstan Research Institute, präsentierte die neueste Entwicklung des Zentrums. „Phytocapture" ist eine umweltfreundliche Methode, bei der durch das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern an bestimmten Standorten giftiger Staub aus Industrieanlagen und dem Straßenverkehr eingefangen wird. Die Art der Vegetation und die Entfernung zum Schadstoff werden durch Messungen der Luftqualität und durch die Verwendung fortschrittlicher Computermodelle bestimmt, um zu verhindern, dass die maximale Menge an Feinstaub in die Luft gelangt. Die Wissenschaftler arbeiten nun daran, das Potenzial für eine breitere Anwendung der „Phytocapture"-Technologie auf der ganzen Welt zu erforschen.

Im Jahr 2022 hat die Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen (UNECE) das Projekt von Brendan Duprey als eine der besten globalen Praktiken anerkannt. Die „Phytocapture"-Technologie wurde bereits im Rahmen eines Handelsvertrags in der Goldmine Aqsu in Kasachstan getestet. Die Ergebnisse zeigten, dass die Technologie die Luftverschmutzung einer Abraumhalde um etwa 40 % verringern wird.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) atmet 99 % der Weltbevölkerung Luft mit Schadstoffwerten ein, die über den akzeptablen Grenzwerten liegen. Kleine Partikel in der Luft, wie Staub, Verbrennungsprodukte fossiler Brennstoffe usw., dringt in die Lunge ein und beeinflusst das Herz-Kreislauf- und Atmungssystem. Rund 7 Millionen Menschen sterben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO jedes Jahr an den Folgen der Luftverschmutzung.

Das Sustainable Kazakhstan Research Institute wurde im Jahre 2019 gegründet. Es beteiligte sich an der Gestaltung des neuen Campus der Narxoz-Universität, auf dem 30.000 neue Bäume gepflanzt und nachhaltige Materialien und energiesparende Beleuchtungen verwendet wurden. Nachhaltigkeit ist Teil des Lehrplans und des Campus-Lebens an der Narxoz-Universität.

Die Entwicklungen des Sustainable Kazakhstan Research Institute der Narxoz-Universität, welche die „Phytocapture"-Technologie umfassen, sollen in Zukunft sowohl in nationalen als auch internationalen Unternehmen angewendet werden.

