Penta erweitert die Strategiepraxis und das Büro in New York mit der Übernahme von Copperfield Advisory

Washington, 22. März 2023 (ots/PRNewswire)

Das in New York ansässige Unternehmen Copperfield erweitert Pentas Fähigkeit, führenden Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und Stiftungen Stakeholder-Engagement-Strategien zur Verfügung zu stellen.

Heute gab Penta die Übernahme von Copperfield Advisory bekannt, einem Beratungsunternehmen für Kommunikation, Marke und Strategie, das führende Institutionen im privaten, öffentlichen und gemeinnützigen Sektor bedient. Diese Übernahme wird die Position von Penta als weltweit erstes Unternehmen für umfassende Stakeholder-Lösungen weiter ausbauen und Analytik und Forschung mit tiefem Fachwissen kombinieren, um messbare Auswirkungen für die Kunden zu erzielen.

Der Kundenservice von Copperfield konzentrierte sich auf Institutionen, die von Gründern und Inhabern geführt werden. Das Team hat ganz unterschiedliche berufliche Hintergründe und bringt Fachwissen in Disziplinen wie Markenpositionierung, Transaktionskommunikation, Talentstrategie und Krisenvorsorge zu den Strategieangeboten von Penta ein.

„Wir freuen uns sehr, das Team von Copperfield bei Penta willkommen zu heißen", sagte Penta-Präsident Matt McDonald. „Ihre umfangreiche Arbeit im Bereich Reputationsmanagement, insbesondere in komplexen Situationen, ist eine großartige Ergänzung der Fähigkeiten von Penta. Das Team von Copperfield zeichnet sich durch seine Arbeit aus und wird für unsere Kunden ein enormer Gewinn sein."

Andy Whitehouse, Gründer und Managing Partner von Copperfield, war zuvor Chief Communications Officer bei IBM, Willis Towers Watson und McKinsey & Company.

„Wir bei Copperfield glauben, dass ein durchdachter Ansatz für Marke und Reputation für jedes Unternehmen transformativ sein kann und dass es für den Erfolg entscheidend ist, die richtige Unternehmensstory zu entwickeln", sagte Whitehouse. „Wir sind sehr stolz auf die Arbeit, die wir in den letzten sechs Jahren mit unseren Kunden geleistet haben, und freuen uns, dass wir unsere Erfahrung und unser Fachwissen in das globale Penta-Team einbringen können."

Whitehouse wird als Senior Partner bei Penta und als geschäftsführender Partner der New Yorker Strategiepraxis des Unternehmens tätig sein.

Jim McCann, Vorsitzender von Copperfield Advisory, Gründer und Executive Chairman von 1-800-Flowers.com und Gründer von Clarim Holdings, sagte: „Dies ist ein perfekter nächster Schritt für das Team von Copperfield. Es war eine große Freude, ihnen dabei zu helfen, ein großartiges Unternehmen aufzubauen, das für die Kunden an kritischen Problemen arbeitet. Ich freue mich darauf, zu sehen, wie das Team als Teil von Penta immer stärker werden wird.

Zu Penta gehören mehr als 350 Fachleute in New York, Washington, D.C., San Francisco, Vail, London, Brüssel, Dublin, Frankfurt, Paris, Hongkong und Singapur, die daran arbeiten, datengesteuerte strategische Lösungen für Hunderte von Kunden auf der ganzen Welt bereitzustellen. Um mehr über die Angebote von Penta zu erfahren, besuchen Sie bitte pentagroup.co.



Informationen zu Penta

Penta wurde im September 2022 durch den Zusammenschluss der marktführenden Unternehmen Ballast Research, Hamilton Place Strategies, Flag Media Analytics, alva, Gotham Research Group,Decode_M und Hume Brophy gegründet. Nach dieser jüngsten Akquisition wird Penta nun mehr als 350 Fachleute in New York, Washington, D.C., San Francisco, Vail, London, Brüssel, Dublin, Frankfurt, Paris, Hongkong und Singapur umfassen.

Penta wird durch eine Mehrheitsbeteiligung von Falfurrias Capital Partners unterstützt, der in Charlotte ansässigen Private-Equity-Investmentfirma, die 2006 von Hugh McColl, Jr., dem ehemaligen Vorsitzenden und CEO der Bank of America, und Marc Oken, dem ehemaligen CFO der Bank of America, gegründet wurde.

Penta hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C. und bietet datengesteuerte Lösungen für die Strategie und Interaktion von Stakeholdern. Wir kombinieren Analytik und Forschung mit fundiertem Fachwissen, um umsetzbare Erkenntnisse, „Best-Practice"-Lösungen und einen messbaren Effekt für unsere Kunden zu liefern. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um die Entscheidungsfindung und das Verständnis zwischen Unternehmen und ihren Stakeholdern zu definieren, zu informieren und zu stärken. Um mehr über Penta zu erfahren, besuchen Sie pentagroup.co.

Informationen zu Copperfield Advisory

Copperfield Advisory wurde 2017 gegründet und ist ein Beratungsunternehmen für Boutique-Kommunikation, Marke und Strategie mit Sitz in New York City. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die größten Herausforderungen und die größten Chancen, denen Unternehmen gegenüberstehen, durch die Kraft der Marke, Reputation, des Marketings und der Kommunikation bewältigt werden können. Es hilft Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen dabei, die richtige Story zu entwickeln und ihre Wähler einzubinden, und so positive und negative Momente zu bewältigen. Weitere Informationen erhalten Sie auf copperfield.nyc

