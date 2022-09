Ascensia Diabetes Care Holdings AG

ASCENSIA DIABETES CARE WIEDERHOLT DEN ERFOLGREICHEN WETTBEWERB ‚THIS IS DIABETES' ZUR UNTERSTÜTZUNG DES WELTDIABETESTAGES DER IDF

Ascensia Diabetes Care, ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Diabetesversorgung, Hersteller des CONTOUR® Blutzuckermesssystems und exklusiver Vertriebspartner von Eversense®-Systemen zur kontinuierlichen Blutzuckermessung (CGM), gibt bekannt, dass es seinen erfolgreichen ‚This is Diabetes' Kunst- und Fotowettbewerb zur Unterstützung des Weltdiabetestages 2022 wiederhohlt. Der Wettbewerb zielt darauf ab, die Bedeutung der Diabetesversorgung und -aufklärung hervorzuheben und das offizielle Motto der International Diabetes Federations (IDF) Zugang zur Diabetesversorgung für die Jahre 2021–2023 und den diesjährigen Schwerpunkt Aufklärung zum Schutz von morgen zu verstärken.

Weltweit werden die Gesundheitssysteme durch die Zunahme der Zahl der Diabeteserkrankungen herausgefordert, und es ist wichtiger denn je, dass sowohl die Angehörigen der Gesundheitsberufe als auch die Menschen mit Diabetes Zugang zu einer hochwertigen Diabetesversorgung und -aufklärung haben. Ascensias weltweiter Wettbewerb sucht Original-Kunstwerke oder -Fotografien, die dieses Bedürfnis illustrieren. Einsendungen können ab heute bis zum 30. Oktober unter www.thisisdiabetes.com eingereicht werden. Der Gewinner, der am 14. November, dem Weltdiabetestag, bekannt gegeben wird, erhält 6.000 €, die er an eine Diabetes-Wohltätigkeitsorganisation seiner Wahl spenden kann. Für den zweiten und dritten Platz gibt es jeweils 3.000 € und 1.000 €. Die Jury, bestehend aus Mitgliedern der Diabetes-Online-Community, professionellen Künstlern, Ascensia-Mitarbeitern und einem Eversense-Markenbotschafter, sucht nach Kreativität, Storytelling und Verbindung zum diesjährigen Thema.

Rob Schumm, Präsident von Ascensia Diabetes Care, erklärte: „Als ein Unternehmen, das ausschließlich auf Diabetes spezialisiert ist, ist der Weltdiabetestag der IDF ein Eckpfeiler im Kalender von Ascensia, und wir sind stolz darauf, ihn nun schon das siebte Jahr in Folge zu unterstützen. Er bringt nicht nur die Gemeinschaft zusammen, sondern bietet auch eine großartige Gelegenheit, wichtige Botschaften weit über den Kreis derer zu verbreiten, die tagtäglich mit der Thematik Diabetes befasst sind, sich um Menschen mit Diabtes kümmern oder mit der Krankheit leben.

„In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt des Weltdiabetestages auf der Verbesserung des Zugangs zur Diabetesversorgung und insbesondere auf einer qualitativ hochwertigen Ausbildung, die eine entscheidende Komponente für die Verbesserung der Gesundheitsergebnisse weltweit ist", fügte er hinzu. „Wir rufen jeden dazu auf, etwas zu zeichnen, zu malen, zu formen oder zu fotografieren, das diese wichtige Botschaft unterstreicht, und es für unseren Kunst- und Fotowettbewerb ‚This is Diabetes' einzureichen. Die Beiträge, die wir 2021 erhielten, waren großartig und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was uns dieses Jahr bringt!"

Der diesjährige Wettbewerb folgt auf die erfolgreiche ,This is Diabetes'-Kampagne von 2021, bei der Ascensia 150 Beiträge aus 29 Ländern erhielt und 12.000 Euro an nominierte Diabetes-Wohltätigkeitsorganisationen spendete. Zur Inspiration können Sie sich die preisgekrönten Kunst- und Fotoarbeiten des letzten Jahres hier anschauen.

Informationen zu Ascensia Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care ist ein globales Unternehmen, das sich ausschließlich auf die Unterstützung von Menschen mit Diabetes konzentriert. Unsere Mission ist es, Menschen mit Diabetes durch innovative Lösungen zu unterstützen, die ihr Leben vereinfachen und verbessern.

Wir sind die Heimat des weltbekannten CONTOUR®-Portfolios von Blutzuckermesssystemen und der exklusive globale Vertriebspartner für die Eversense®-Systeme zur kontinuierlichen Blutzuckermessung (CGM) von Senseonics. Diese Produkte kombinieren fortschrittliche Technologie mit benutzerfreundlicher Funktionalität, um Menschen mit Diabetes bei der Bewältigung ihrer Krankheit zu helfen und ihr Leben positiv zu beeinflussen. Als vertrauenswürdiger Partner in der Diabetesgemeinschaft arbeiten wir eng mit medizinischen Fachkräften und anderen Partnern zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Produkte die höchsten Standards in Bezug auf Genauigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit erfüllen und dass wir unsere Geschäfte gesetzeskonform und mit Integrität führen.

Ascensia ist Mitglied der PHC Group und wurde 2016 durch die Übernahme von Bayer Diabetes Care durch die PHC Holdings Corporation gegründet. Ascensia Produkte werden in mehr als 125 Ländern verkauft. Ascensia beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter und ist in 31 Ländern tätig.

