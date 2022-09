Mastercard

Mastercard erweitert das jahrzehntelange Fußball-Erbe durch GUINNESS WORLD RECORDS™-Titel mit Luis Figo

Neuer Weltrekord mit einem Spiel in 6166,1m Höhe in der Schwerelosigkeit durch Fußballlegende Luis Figo und ein Team von Fußballhelden aus der ganzen Welt

Der neue GUINNESS WORLD RECORDS™-Titel von Mastercard würdigt die beliebteste Sportart der Welt als ein Fest des menschlichen Geistes, das jeden Tag Millionen von Menschen mit Leidenschaft und Stolz erfüllt

Mastercard hat zusammen mit der Fußballlegende Luis Figo und einem Team von Fußballhelden aus dem Nahen Osten, Europa und Lateinamerika den GUINNESS WORLD RECORDS™-Titel für das „Fußballspiel in der größten Höhe bei einem Parabelflug" aufgestellt.

Das erste Fußballspiel seiner Art wurde in einer Höhe von 6166,1m unter Schwerelosigkeit ausgetragen und brachte das Spiel an einen Ort, an dem noch nie zuvor ein Spiel stattgefunden hat. Mit dieser Kampagne zelebriert Mastercard die Liebe der Welt zum Fußball, indem es die Leidenschaft der Fans für das schöne Spiel in nie dagewesene Höhen treibt.

Das außergewöhnliche Spiel zwischen zwei Viererteams wurde am 20. August 2022 ausgetragen. Die Fußballlegende Luis Figo war zusammen mit sieben weiteren Spielern an Bord, die sich ihren Platz auf dem historischen Flug verdient haben. Der Rekord wurde von einem offiziellen Schiedsrichter von GUINNESS WORLD RECORDS™ vorgestellt und von zwei Zeugen bestätigt, als Figo den Ball mühelos über ein 75 Quadratmeter großes Fußballfeld dribbelte, das speziell im Flugzeug aufgebaut war.

„Fußball ist nicht nur ein Spiel - als beliebteste Sportart der Welt ist er ein Fest des menschlichen Geistes, das jeden Tag Millionen von Menschen mit Leidenschaft und Stolz erfüllt. Dies ist ein historischer Moment für Mastercard, in dem wir die Liebe der Welt zum Sport auf ein neues Niveau heben. Es gibt keine bessere Art und Weise, das schöne Spiel zu würdigen, als eine unbezahlbare Überraschung zu kreieren, während wir weiterhin Menschen mit ihren Leidenschaften verbinden", sagte Raja Rajamannar, Chief Marketing and Communications Officer und President Healthcare, Mastercard.

Luis Figo, ein Mastercard-Botschafter, war Teil mehrerer wertvoller Überraschungen auf der ganzen Welt und fesselte das Publikum mit seinen Erfahrungen als Spitzenspieler. Figo, der den Ballon d'Or 2000 erhielt, spielte für einige der besten Vereine Europas, darunter Sporting CP, Barcelona, Real Madrid und Inter Mailand, und absolvierte 127 Länderspiele für die portugiesische Nationalmannschaft.

„Fußball überwindet Grenzen und verbindet die Menschen auf der ganzen Welt. Ich habe schon in Stadien gespielt, in denen die elektrisierende Atmosphäre Emotionen über Kulturen und Nationalitäten hinweg entfachte. Das war genau die gleiche Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich dieses schöne Spiel in 6000 Höhenmetern mit einer Gruppe furchtloser Fußballfans gespielt habe, die ihre Leidenschaft für den Sport in ungeahnte Höhen getrieben haben", sagte Figo.

„Fußball ist nach wie vor ein Sport, der in allen Teilen der Welt beliebt ist. Bei Guinness World Records™ treffen wir jeden Tag Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund. Wir hoffen, dass wir mit der offiziellen Verleihung des Titels „Officially Amazing™" einen Beitrag dazu leisten können, Gemeinschaften durch die gemeinsame Liebe zum Sport und die Begeisterung für das Brechen unglaublicher Rekorde zusammenzubringen", sagte Shaddy Gaad, Senior Marketing Manager - Guinness World Records™.

Mastercard hat eine reiche Geschichte, wenn es darum geht, Menschen mit ihren Leidenschaften und ihrer Begeisterung für den Sport zu verbinden und ihnen einmalige Erlebnisse zu ermöglichen. Während der Expo 2020 in Dubai veranstaltete Mastercard seine Reihe Priceless Surprises, um die Gäste mit ihren Leidenschaften auf der globalen Veranstaltung in Verbindung zu bringen. Im Rahmen der Hero-Aktivitäten bot das Unternehmen Fußballfans die einmalige Gelegenheit, Luis Figo zu treffen und die UEFA-Champions-League-Trophäe zu sehen, um den Fußballfans die Sportikone näher zu bringen.

Mastercard arbeitet mit einer Reihe von Organisationen aus den Bereichen Sport, Musik, Mode, Kunst und Unterhaltung auf der ganzen Welt zusammen. Die Partnerschaft von Mastercard mit der UEFA Champions League geht auf das Jahr 1994 zurück, und die Marke ist seit mehr als 25 Jahren ein aktiver Unterstützer des Frauenfußballs.

