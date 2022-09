BioSteel Sports Nutrition Inc.

Alphonso Davies schließt Hydratationsvertrag mit BioSteel ab

New York (ots/PRNewswire)

Internationaler Fußballstar schließt sich dem #TeamBioSteel an und erweitert damit die Liste der Spitzensportler der Marke, die auf Clean setzen. Healthy. Hydratation.™

BioSteel Sports Nutrition Inc. („BioSteel" ) gab heute die Aufnahme des internationalen Fußballstars Alphonso Davies in sein wachsendes Team von Partnerathleten bekannt. Als Teil der Vereinbarung beabsichtigt er, bei seiner weltweiten Fangemeinde über Auftritte der Marke und in den sozialen Medien für die zuckerfreien Produkte der Marke zu werben. Die Fans können auch damit rechnen, Davies auf limitierten BioSteel-Produkten und in Einzelhandelsgeschäften in Kanada und Deutschland zu sehen, wo er für seine weltberühmte Vereinsmannschaft spielt.

Davies gehört zur Elite der #TeamBioSteel-Athleten, die ihr Spiel mit den Hydratationsprodukten der Marke verbessern, die Bedeutung einer sauberen Hydratationsroutine verstehen und schließlich die Mission der Marke unterstützen, Athleten, Fans und Sportgemeinschaften auf der ganzen Welt erstklassige Hydratation zu bieten.

„Die Tatsache, dass BioSteel rein und zuckerfrei ist, macht es zur perfekten Ergänzung meiner Flüssigkeitszufuhr", so Davies. „Vor diesen wichtigen Spielen freue ich mich darauf, die Marke zu repräsentieren und meiner Community und meinen Fans auf der ganzen Welt meine Lieblingsgeschmacksrichtungen vorzustellen."

„Alphonso ist einer der aufregendsten Fußballspieler, die man derzeit beobachten kann, und wir freuen uns, ihn während der gesamten Saison und bei der Vorbereitung auf die größte Bühne des Sports im November zu unterstützen", so John Celenza, Mitbegründer von BioSteel. „Seine globale Anziehungskraft und seine authentische Beziehung zu unserer Marke und unseren Produkten machen ihn zur perfekten Ergänzung des #TeamBioSteel."

BioSteel wurde 2009 von Celenza und dem NHL-Veteranen Michael Cammalleri gegründet und hat sich bei Sportlern und Verbrauchern den Ruf erworben, das bevorzugte Trinkprodukt zu sein. Die Marke setzt auf die Verwendung hochwertiger Inhaltsstoffe, um die Zufuhr essenzieller Nährstoffe zur Förderung körperlicher Aktivität zu unterstützen. Jedes elektrolythaltige Sportgetränk wird in einem umweltfreundlichen 16,7-oz-Tetra Pak geliefert, und die Geschmacksrichtungen Blue Raspberry, Mixed Berry, Peach Mango, Rainbow Twist und White Freeze sorgen dafür, dass die Verbraucher den ganzen Tag über hydriert sind.

BioSteel-Produkte sind weltweit bei ausgewählten Einzelhandelspartnern oder direkt online für Verbrauchern unter www.biosteel.com erhältlich. In Deutschland wird BioSteel von Alpha Trading Solutions vertrieben, und Verbraucher können die Produkte unter www.biosteeleurope.shop nestellen.

Über BioSteel

BioSteel ist eine nordamerikanische Getränkemarke, die sich der Lieferung von Premium Cleanverschrieben hat . Healthy. Hydration™. für Verbraucher und Sportler auf der ganzen Welt. Jedes BioSteel-Sportgetränk ist zuckerfrei und wird in einem umweltfreundlichen Tetra Pak geliefert, das mit hochwertigen Zutaten, natürlichen Aromen und wichtigen Nährstoffen gefüllt ist, die zur Unterstützung der körperlichen Aktivität benötigt werden. BioSteel-Hydratationsprodukte eignen sich perfekt für jeden, vom gesundheits- und umweltbewussten Verbraucher bis hin zum Weltklasse-Athleten. Sie sind derzeit in ganz Nordamerika, weltweit bei ausgewählten Einzelhandelspartnern und direkt online über www.biosteel.com.

Rachel Spraker, Senior Manager, Markenkommunikation, rachel.spraker@canopygrowth.com

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/alphonso-davies-schlieWt-hydratationsvertrag-mit-biosteel-ab-301632898.html

Original-Content von: BioSteel Sports Nutrition Inc., übermittelt durch news aktuell