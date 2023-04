Cultural Development Fund

CDF unterstreicht die Bedeutung von Investitionen in die Kultur beim FII Global Priority Summit in Miami

Der saudische Cultural Development Fund (CDF) hat seine Teilnahme am globalen Priority Summit in Miami, Florida, erfolgreich abgeschlossen. Der CDF war auf dem Gipfel als strategischer Partner des Future Investment Initiative Institute anwesend, das den Summit im Rahmen einer Reihe globaler Veranstaltungen ausrichtete, deren Ziel es ist, einen offenen Dialog zu fördern, um die wichtigsten Prioritäten in den Köpfen und Herzen von Menschen aus allen Lebensbereichen zu ermitteln.

Während des Gipfels hob der CDF seine Rolle als Förderer des saudi-arabischen Kultursektors hervor und unterstrich die Bedeutung von Investitionen in kulturelle Unternehmen und Projekte. Der Fonds betonte auch die Bedeutung der integration zwischen Investoren und der Regierung bei der Belebung der saudischen Kulturszene sowie die bedeutende Rolle nachhaltiger und effektiver Investitionen zur Förderung des Wirtschaftswachstums und zur Verbesserung der Lebensqualität im Königreich.

In einem Kamingespräch mit dem Titel Inspiring Visionaries Through Investment, erörterte Najla Al-Nomair, Chief Strategy and Business Development Officer bei CDF, wie die Wettbewerbsvorteile Saudi-Arabiens, die sich aus der kulturellen Vielfalt, dem kreativen und jungen Humankapital und der Unterstützung des Sektors durch die Regierung ergeben, das Königreich zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit im Kultur- und Unterhaltungsbereich machen und das Unterhaltungs- und Kulturangebot im Einklang mit den Zielen der Vision 2030 erweitern.

Während der Diskussion erläuterte Al-Nomair, wie das neue Filmsektor-Finanzierungsprogramm als neuestes Angebot von CDF dazu beitragen wird, den saudischen Filmsektor anzukurbeln und ein regionales Filmzentrum im Königreich zu schaffen, das letztendlich zur sozioökonomischen und kulturellen Entwicklung beitragen wird. Sie hob auch die Rolle des CDF hervor, Kreativität und kulturelle Entwicklung durch Partnerschaften mit anderen Einrichtungen zu ermöglichen, um den Beitrag des privaten und gemeinnützigen Sektors zu fördern und die Schaffung eines wachsenden kreativen kulturellen Ökosystems zu unterstützen.

Die strategische Partnerschaft des CDF mit dem FII-Institut begann im vergangenen Jahr und umfasste die Teilnahme an einer Reihe von globalen Veranstaltungen, die darauf abzielten, eine globale Plattform aufzubauen, um die Bedeutung von Investitionen in die Menschheit zu diskutieren.

