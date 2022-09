Xiamen Hithium Energy Storage Technology Co., Ltd.

Hithium stellt auf der RE+ 2022 neue Innovationen im Bereich der Energiespeicherbatterien vor

Anaheim, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Xiamen Hithium Energy Storage Technology Co., Ltd. („Hithium") hat diese Woche auf der RE+ 2022 in Anaheim, USA, eine erfolgreiche Einführung seiner neuesten Angebote im Bereich der Batterieproduktinnovationen gefeiert.

Als eine der beiden neuesten, bahnbrechenden Batterien von Hithium ist die neu herausgebrachte, hochmoderne prismatische 300-Ah-Zelle, die für die Speicherung von elektrischer Energie entwickelt wurde, in der Lage, in den ersten drei Jahren der Nutzung „Null" Verlust zu erreichen[1], mit einer langen Zykluslebensdauer von 12.000cls und einer Energieeffizienz von 95%. Mit weiter verbesserten Zykluszeiten und hocheffizienter Energieabgabe kann das Energiespeichersystem mit prismatischen Hithium 300Ah-Zellen im Vergleich zu Energiespeichern mit 280Ah-Zellen die LCOE um ca. 25,3 % senken, den IRR um ca. 18,4% verbessern und vor allem die Anfangsinvestition um ca. 5% senken.

Die ebenfalls vorgestellte innovative 46 mm große zylindrische Zelle zeichnet sich durch eine revolutionäre Form aus, die im Vergleich zu einer typischen prismatischen Zelle eine Senkung der Batteriekosten um 10% und extrem hohe Sicherheitsstandards ermöglicht. Die 46-mm-Zylinderzelle zeichnet sich durch eine hohe Konsistenz, eine besonders lange Lebensdauer und eine überragende Flexibilität aus und bietet damit einen vielseitigen Ansatz für die Energiespeicherung in Privathaushalten. Was die Sicherheit betrifft, so bietet die große zylindrische Zelle aufgrund ihres innovativen Designs eine höhere Explosionssicherheit und kann einem höheren Druck standhalten als herkömmliche Modelle. Sowohl die prismatische 300Ah-Zelle als auch die 46mm große zylindrische Zelle werden ab Q1 2023 weltweit lieferbar sein.

Neben den Neuzugängen präsentierte Hithium auf der RE+ auch sein komplettes Angebot an Energiespeicherbatterien, das beim Fachpublikum auf großes Interesse stieß. Die Produkte von Hithium nutzen innovative, bahnbrechende Technologien, um die Energiespeicherung für Versorgungsunternehmen, C&I und Privathaushalte zu verbessern und gleichzeitig eine hohe Sicherheit, einen hohen Wirkungsgrad, eine lange Lebensdauer und niedrigere LCOE zu bieten.

Zur RE+ 2022 sagte Scott Wang, Sales Director von Hithium Overseas Market: „Die Energiespeicherung ist eine unglaublich wichtige Branche, die wesentlich zur Erreichung der Klimaneutralitätsziele beiträgt. Diese Bedeutung, gepaart mit der Unterstützung der politischen Entscheidungsträger und der wirtschaftlichen Nachfrage, hat bereits zu einem immensen Kapazitätswachstum geführt. Wir bei Hithium werden auch in Zukunft Spitzenleistungen im Bereich der Batterieforschung und -entwicklung sowie der intelligenten Fertigung anstreben, um unseren Partnern hochmoderne Energiespeicherbatterien zur Verfügung zu stellen und überlegene Produkte herzustellen."

Über Hithium

Hithium ist ein leidenschaftlicher und zuverlässiger Innovationsführer, der sich auf die Energiespeicherung konzentriert. Wir haben uns auf die Forschung und Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von LFP-Energiespeicherbatterien und -systemen spezialisiert. Mit starker Kundenorientierung setzt sich Hithium für sichere, effiziente, saubere und nachhaltige Energiespeicherlösungen für die Welt ein.

Als eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in China wurde Hithium 2019 gegründet und verfügt heute bereits über 800 F&E-Ingenieure mit umfassender Erfahrung im Bereich der Energiespeicherung. Die automatisierte und intelligente Produktionsstätte von Hithium ist mit MES integriert und die gesamten Produktionslinien sind mit RFID, PLC, IPC, PC usw. ausgestattet. Hithium plant eine Gesamtinvestition von 4,71 Milliarden USD und eine Fabrikfläche von 1.400.000 m2, um im Jahr 2025 eine Produktionskapazität von 135 GWh für Energiespeicherbatterien zu erreichen.

Anmerkung 1: Die Daten werden vom Hithium Test & Verification Center unterstützt: Entladung Energieabfallrate ≤1% (25℃100% DOD, nach den anfänglichen 1000 Zyklen, bei denen 1 Zyklus pro Tag aufgeladen und entladen wurde, könnte dies für etwa 3 Jahre gelten)

