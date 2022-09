REPT BATTERO Energy Co., Ltd.

REPT BATTERO Energy bringt eine neue Batterielösung für die Energiespeicherung auf den Markt, die sich durch höhere Sicherheit, Leistung und Langlebigkeit auszeichnet

Anaheim, Kalifornien (ots/PRNewswire)

REPT BATTERO Energy Co., Ltd. („REPT" oder „das Unternehmen"), ein führender Anbieter neuer Energielösungen, hinter dem der chinesische Edelstahl- und Nickelgigant Tsingshan Industry steht, hat eine Reihe neuer Batterieprodukte mit höherer Effizienz, Sicherheit und Haltbarkeit vorgestellt, um den zukünftigen Anforderungen an die Speicherung erneuerbarer Energien gerecht zu werden.

Das neue Angebot umfasst eine Reihe von Lithium-Ionen-Batteriezellen, die mit der von REPT entwickelten Wending-Technologie betrieben werden, um den Ladezyklus zu verlängern und die Leistung zu steigern, sowie zwei brandneue Batteriecluster - COOL I und COOL II. Die neue, auf die Bedürfnisse von Hausbesitzern in Nordamerika zugeschnittene Batteriezellenreihe, die die Modelle 72Ah, 100Ah und 320Ah umfasst, zeichnet sich durch ein optimiertes Kathoden-, Elektrolyt- und Strukturdesign aus, das die Kapazität um 15 % erhöht, während die Größe unverändert bleibt.

Das Debüt der weltweit ersten einzelligen 320-Ah-Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von mehr als 1 KWh ist ein neuer technologischer Meilenstein für REPT bei der Entwicklung der nächsten Generation von Batterietechnologien zur Bewältigung der Herausforderungen der erneuerbaren Energien von morgen. REPT hat die 72Ah/100Ah-Modelle mit der Anoden-Mikrokanal-Technologie ausgestattet, um ihre Lebensdauer auf bis zu 20 Jahre zu erhöhen. Dabei baut REPT auf seinem früheren technologischen Durchbruch auf, um die Zykluszahl auf 6.000 zu erhöhen. Die auf Vielseitigkeit ausgelegten Batteriecluster COOL I und COOL II zielen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Energiespeicherung ab und sind so konzipiert, dass sie flexible und maßgeschneiderte integrierte Lösungen für Nutzer in Nordamerika bieten.

„Wir freuen uns, unsere neuen Batterielösungen vorstellen zu können, die mit unseren neuesten Innovationen ausgestattet sind. Unser unablässiges Streben nach Spitzenleistungen und höchster Qualität hat uns dazu gebracht, unsere Produkte bis ins kleinste Detail zu entwickeln, um sicherzustellen, dass jede Verbesserungsmaßnahme einen bedeutenden Einfluss auf ihre Effizienz, Sicherheit und Leistung hat. Geleitet von der Vision, die Weltwirtschaft zu dekarbonisieren, wird REPT weiterhin sein Fachwissen im Bereich der Batterietechnologien nutzen, um der Welt zu helfen, den Übergang zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen", sagte der Vorstand der Tsingshan Group.

ÜBER REPT

REPT BATTERO Energy Co. Ltd. wurde 2017 gegründet. (früher bekannt als „Ruipu Energy") und hat sich auf die Forschung und Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Lithium-Ionen-Batterien spezialisiert, wobei der Schwerpunkt auf der Bereitstellung hochwertiger Lösungen für BEV und intelligente Stromspeicher liegt. REPT BATTERO verfügt über eine 20 Hektar große Produktionsstätte in der Stadt Wenzhou und baut eine neue Produktionsstätte in der Stadt Liuzhou. Die geplante Jahreskapazität beträgt 26 GWh und die Gesamtinvestition übersteigt 10 Milliarden RMB. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, seine Gesamtkapazität auf über 50 GWh und die Batteriespeicherkapazität auf 20 GWh im Jahr 2023 zu erhöhen.

