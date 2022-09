Workday Inc.

Salesforce bleibt auf Wachstumskurs mit Workday Financial Management

Der führende Anbieter für CRM erweitert den Einsatz von Workday zur Unterstützung seiner mehr als 78.000 Beschäftigten

Workday (NASDAQ:WDAY), ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen, gibt bekannt, dass Salesforce, der Marktführer im Bereich CRM mit mehr als 78.000 Mitarbeitenden und hunderttausenden Kunden weltweit, den Einsatz von Workday erweitert hat, um sein globales Wachstum zu unterstützen. Salesforce entschied sich, die bereits implementierten Lösungen Workday Human Capital Management (HCM), Workday Recruiting, Workday Time Tracking und Workday Payroll für die USA und Kanada durch Workday Financial Management, Workday Accounting Center, Workday Adaptive Planning und Workday Prism Analytics zu ergänzen.

Mit den Technologien von Salesforce können Unternehmen ihre digitale Transformation vorantreiben, um dadurch ihre Beziehungen zu Kunden und Beschäftigten zu stärken sowie Effizienz und Kollaboration zu fördern. Auf diese Weise konnte Salesforce im Geschäftsjahr 2022 seinen Umsatz um 25 Prozent steigern. Da das Unternehmen weiterhin global wächst und seine Belegschaft kontinuierlich unterstützt, verfolgt Salesforce denselben technologiebasierten Ansatz auch bei seiner eigenen Finanz- und HR-Transformation.

Mit der Workday Enterprise Management Cloud, erhält Salesforce umfassende Finanz-, HR- und operative Daten in einem anpassbaren System, das tiefere Einblicke, Agilität und eine bessere Mitarbeitererfahrung bietet. Die Vorteile auf einen Blick:

Intelligente Datenbasis mit kombinierten Finanz- und HR-Insights datenbasierte Entscheidungen.

Unterstützung, um auf neue Marktbedingungen schnell reagieren zu können, Szenarien zu modellieren und Pläne flexibel anzupassen.

Verschlankung des Beschaffungsprozesses durch einen Echtzeit-Überblick über Ausgaben und Lieferanten.

Die analytische Grundlage für die Verarbeitung großer Mengen an betrieblichen Aktivitäten und deren Umwandlung in Journaleinträge.

Kontinuierliche Einblicke in den Personalbestand, einschließlich Talentbedarf und Management.

Kommentare zur Meldung „Wir erfahren immer wieder, welche Möglichkeiten Cloud-Technologien unseren Kunden bieten, um die Beziehung zu ihren eigenen Kunden verbessern können. Diesen Ansatz wenden wir auch auf unsere eigene Technologiestrategie an. Wir konzentrieren uns auf innovative Lösungen, die eine agile Basis für flexibles und nachhaltiges Wachstum schaffen", erklärt Faye Olson, Senior Vice President für Business Technology, Enterprise Enablement, Salesforce. „Die Lösungen von Workday für das Finanz- und Personalmanagement bieten ein einziges System, um die Zusammenarbeit zwischen unseren Finanz- und HR-Organisationen zu stärken."

„Als Cloud-Innovatoren wissen sowohl Salesforce als auch Workday, wie wichtig Technologien für die digitale Transformation und die Fähigkeit von Unternehmen sind, mit dem rasanten Wandel Schritt zu halten", ergänzt Doug Robinson, Co-President, Workday. „Der erweiterte Einsatz von Workday-Lösungen bei Salesforce durch die Einführung von Financial Management unterstreicht die Bedeutung eines umfassenden digitalen Rückgrats, um erfolgreich den Wandel zu bewältigen und Finanz- und HR-Kenntnisse für langfristiges Wachstum zu vereinen."

Über Workday

Workday ist ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen, mit denen sich Kunden an neue Gegebenheiten anpassen und in einer sich wandelnden Welt behaupten können. Die Workday-Anwendungen für Finanzmanagement, Personalwesen, Planung, Ausgabenmanagement und Analyse werden weltweit von Tausenden Unternehmen aus den verschiedensten Branchen eingesetzt – von mittelständischen Unternehmen bis hin zu mehr als 50 % der Fortune 500. Für weitere Informationen zu Workday besuchen Sie workday.com.

© 2022. Workday, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Workday und das Workday-Logo sind eingetragene Marken von Workday, Inc. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die unter anderem Aussagen über die Pläne, Überzeugungen und Erwartungen von Workday enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen ausschließlich auf den derzeit verfügbaren Informationen und unseren derzeitigen Überzeugungen, Erwartungen und Annahmen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie inhärenten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und Änderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen sind und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Sollten sich die Risiken verwirklichen, die Annahmen sich als falsch erweisen oder unerwartete Änderungen der Umstände eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, und daher sollten Sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Zu den Risiken gehören unter anderem die Risiken, die in den von uns bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten Berichten beschrieben sind, einschließlich unseres Formulars 10-K für das am 31. Juli 2022 beendete Geschäftsquartal, sowie unsere zukünftigen Berichte, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen, und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen. Workday übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt derzeit auch nicht, solche zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren.

Alle in diesem Dokument, auf unserer Website oder in Pressemitteilungen oder anderen öffentlichen Erklärungen erwähnten, noch nicht freigegebenen Dienste, Merkmale oder Funktionen, die derzeit nicht verfügbar sind, können nach dem Ermessen von Workday geändert werden und werden möglicherweise nicht wie geplant oder überhaupt nicht geliefert. Kunden, die Workday-Dienste erwerben, sollten ihre Kaufentscheidung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Dienste, Merkmale und Funktionen treffen.

