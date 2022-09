International NFT Day

Der erste NFT-Tag bringt globale Branchenführer von Web3 zusammen, um der Erfindung des nicht-fungiblen Tokens zu gedenken

Zu den Teilnehmern des NFT Day gehören a16z, Animoca Brands, BuildSpace, Coinbase NFT, CryptoSlam!, Dapper Labs, Flow, Gaia, LearnWeb3, Matrix World, Metaverse HQ, OpenSea, Rarible, Ripple, TheFirstMint, Tokenproof und XRP Ledger

Einzelpersonen können anlässlich des NFT-Tages 2022 eine kostenlose NFT beantragen

VANCOUVER, BC, 22. September 2022 /PRNewswire/ - Heute startet ein Konsortium von Web3-Unternehmen den NFT-Tag, ein jährlicher Anlass für die Web3-Community, um den Menschen gemeinsam den Wert von Blockchain-basierten Erfahrungen zu vermitteln. An diesem Tag im Jahr 2017 wurde das primäre Protokoll hinter NFTs - ERC-721 - ursprünglich von Dapper Labs CTO Dieter Shirley zusammen mit der ersten Verwendung des Begriffs "non-fungible token" veröffentlicht Seitdem hat sich die Technologie zu einer 11,3 Milliarden Dollar Industrie entwickelt.

„Innerhalb weniger Jahre haben NFTs bereits Menschen dazu ermutigt, ihre ersten Schritte in die dezentrale Technologie zu machen, aber wir stehen noch am Anfang der Reise", sagt Dieter Shirley, CTO bei Dapper Labs. „NFTs ermöglichen es den Menschen, sich ein Stück des sozialen Raums anzueignen, von virtuellen Orten über Musik, Mode und Kunst bis hin zu einzelnen Momenten, die wichtige kulturelle Meilensteine darstellen. Der NFT-Tag bietet allen Kulturschaffenden die Möglichkeit, diese Geschichte gemeinsam zu erzählen."

An der Eröffnungsfeier des NFT Day nehmen Projekte, Blockchains und Marken aus der gesamten Branche teil, darunter a16z, Animoca Brands, BuildSpace, Coinbase NFT, CryptoSlam!, Dapper Labs, Flow, Gaia, LearnWeb3, Matrix Welt, Metaverse HQ, OpenSea, Rarible, Ripple, TheFirstMint, Tokenproof, und XRP Ledger.

Im Rahmen der Feierlichkeiten kommen NFT-Entwickler und Projekte aus dem gesamten Blockchain-Ökosystem sowohl digital als auch physisch zusammen, um den Anlass zu feiern. Die Liste der offiziellen Veranstaltungen finden Sie unter InternationalenNFTTag.org, sowie Ressourcen, um mehr über NFTs zu erfahren, einschließlich mehr über die Geschichte der Technologie, wie man mit dem Sammeln oder Prägen beginnt und - nur heute - eine kostenlose NFT zum Gedenken an den NFT Day 2022 anfordern kann.

„Wir freuen uns sehr, am ersten NFT Day teilzunehmen", sagte Whitney Steele, VP of Marketing bei OpenSea, dem weltweit führenden Peer-to-Peer-Marktplatz für NFTs. „Wir sind davon überzeugt, dass die NFT-Technologie den Grundstein für eine lebendige neue Wirtschaft legt, und wir freuen uns darauf, mehr Verbrauchern, Kreativen und Entwicklern dabei zu helfen, zu entdecken, wie sie einen größeren Nutzen aus Web3 ziehen können."

Im Gegensatz zu anderen digitalen Medien beweist eine NFT das Eigentum an einem einzigartigen Vermögenswert. Sie haben oft die Form von digitalen Sammlerstücken, Musik, Kunst, Avataren, Kleidung oder sogar virtuellen Welten. Sie können auch mit exklusiven Erlebnissen und Vorteilen verknüpft werden, zu denen nur Token-Inhaber Zugang haben, z. B. Vorverkauf, Merchandising, Verlosungen, Meet-and-Greets und Annehmlichkeiten vor Ort bei Veranstaltungen. Da es sich um digitale Vermögenswerte auf einer Blockchain handelt, lassen sich NFTs zurückverfolgen und ihre Echtheit kann unabhängig vom Emittenten überprüft werden.

Um mehr über den NFT Day zu erfahren, besuchen Sie InternationalerNFTTag.org.

About NFT Day

Der NFT-Tag ist ein weltweiter Anlass, um die Ursprünge der NFTs zu feiern. Er wird jährlich am 20. September begangen, um an den Tag zu erinnern, an dem Dapper Labs CTO Dieter Shirley ERC-721, das Protokoll hinter den NFTs, veröffentlichte und den Begriff "non-fungible token" prägte

Besuchen Sie InternationalNFTDay.org

