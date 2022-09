Publicity Department of the CPC Guiyang Municipal Committee

Gui'an, Guiyang hat sich zu einem wichtigen Hochgeschwindigkeitsknotenpunkt in China entwickelt

Guiyang, China (ots/PRNewswire)

Im September 2022 machte die Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecke Guiyang-Nanning, die bis 2023 fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben werden soll, bedeutende Fortschritte, und die vorbereitenden Gleisbauarbeiten für alle Straßenabschnitte wurden im Wesentlichen abgeschlossen.

Die Hochgeschwindigkeitsstrecke Guiyang-Nanning ist ein wichtiger Teil des Hauptkanals der chinesischen Hochgeschwindigkeitsstrecke „acht vertikale und acht horizontale" von Baotou (Autonome Region Innere Mongolei) nach Haikou (Provinz Hainan) mit einer geplanten Geschwindigkeit von 350 km/h. Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der gesamten Strecke wird sie mit den Hochgeschwindigkeitsstrecken Shanghai-Kunming und Chengdu-Guiyang verbunden sein und sich zu einem bequemen und schnellen Hauptkanal für den Personenverkehr von Sichuan, Chongqing, Guizhou und sogar Nordwestchina nach Nanning, dem Beibu-Golf, West-Guangdong und Hainan entwickeln, so die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Kommunalkomitees der KPC Guiyang.

Seit 2012 steht in Guizhou der Verkehr an erster Stelle. bis Ende 2021 werden in der Provinz Guizhou 1.609 Kilometer Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke fertiggestellt sein. Gui'an hat eine direkte Hochgeschwindigkeitsverbindung nach Guangzhou, Changsha, Kunming, Chongqing, Chengdu und anderen Städten hergestellt und damit die Anbindung der umliegenden Provinzhauptstädte an das Hochgeschwindigkeitsnetz realisiert. Guizhou hat nach und nach ein Eisenbahnverkehrsnetz mit Gui'an als Zentrum aufgebaut.

Der geografische Standortvorteil eines wichtigen Landverkehrsknotenpunkts im Südwesten Guizhous hat sich immer mehr herauskristallisiert, und Gui'an hat sich zu einem wichtigen Hochgeschwindigkeitsknotenpunkt in China entwickelt.

Bildanhänge Links:

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=429767

Bildunterschrift: Gui'an, Stadt Guiyang, 2021

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1902780/Gui_an.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/guian-guiyang-hat-sich-zu-einem-wichtigen-hochgeschwindigkeitsknotenpunkt-in-china-entwickelt-301630154.html

Original-Content von: Publicity Department of the CPC Guiyang Municipal Committee, übermittelt durch news aktuell