Far Eastern New Century Corporation (FENC)

Far Eastern New Century setzt sich drei 50%-Ziele bis 2030 - Kohlenstoffreduzierung, grüne Produkte und grüne Rohstoffe

Far Eastern New Century (FENC) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Produktion von recyceltem Polyester, das seinen Kunden umfassende Lösungen im Bereich grüner Produkte bietet. Auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft hat sich das Unternehmen ehrgeizige Transformationsziele für 2030 gesetzt. Dazu gehören die Senkung der Kohlendioxidemissionen um 50 %, ein Anteil von 50 % grüner Produkte an der Gesamtproduktion und ein Anteil von 50 % grüner Rohstoffe in der Beschaffung.

Als Reaktion auf die globale Erwärmung und die Anstrengungen zur Verringerung des Kohlenstoffausstoßes hat der Geschäftsbereich Polyester des Unternehmens, FENC Polyester Business, im Juli 2024 die Ziele der Initiative Science Based Targets (SBTi) für seinen Weg zur Verringerung der Treibhausgasemissionen verabschiedet. Die Ziele, die im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens stehen, um die Auswirkungen des Klimawandels abzuschwächen und die globale Temperatur zu begrenzen, zeigen das Engagement von FENC, bis 2050 Netto-Null zu erreichen. FENC arbeitet unermüdlich daran, die Netto-Null-Bilanz zu erreichen. Ermöglichen soll dies die Umsetzung von fünf wichtigen Strategien zur Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes: Verbesserung der Energieeffizienz, Übergang zu kohlenstoffarmen Brennstoffen, Entwicklung erneuerbarer Energien, Einsatz von Technologien zur Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung (CCUS) und Umstellung der Rohstoffnutzung. 2023 sind die gesamten Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen aus der Produktionstätigkeit des Unternehmens im Vergleich zum Basisjahr 2020 um 25 % gesunken.

FENC hat seine Kernkompetenzen konsequent genutzt, um innovative Recyclingtechnologien für verschiedene Abfallströme vom Land, aus dem Meer und aus der Luft zu entwickeln. So wurden beispielsweise gebrauchte PET-Flaschen zu hochwertigem Reifencord verarbeitet, nicht nur für die renommierte deutsche Marke Continental Tire, sondern auch in Zusammenarbeit mit anderen internationalen Reifenherstellern. Ebenfalls 2023 standen die mit aus dem Meer recycelten Material hergestellten Trikots von FENC erneut im Mittelpunkt internationaler Sportveranstaltungen, darunter die UEFA Champions League und der Women's World Cup. Die umweltfreundlichen Stoffe von FENC, die modernste Technologie mit modischem Design kombinieren, wurden mit renommierten Preisen wie dem Red Dot Design Award und dem iF Design Award ausgezeichnet. Das Unternehmen setzt weiterhin Spitzentechnologien für eine wachsende Palette von Produkten ein. Dazu gehört auch die Technologie für chemisches Textilrecycling, die kurz vor der kommerziellen Einführung steht und vielversprechende zukünftige Geschäftsmöglichkeiten bietet. Die umweltfreundlichen Produkte von FENC, darunter recycelter Polyester, energiesparendes PET-Harz und mehr, erwirtschafteten im Jahr 2023 einen Umsatz von 47,7 Milliarden NT$. Mit einer Steigerung von 4 % gegenüber dem Vorjahr wurde damit ein historischer Höchststand erreicht, der 33 % des Umsatzes des Produktionsgeschäfts des Unternehmens ausmacht.

FENC gehört nach dem ESG-Risiko-Rating von Sustainalytics zu den besten 1,5 % in der Chemieindustrie weltweit. In drei aufeinanderfolgenden Jahren wurde FENC im Wettbewerb mit anderen asiatischen Unternehmen seines Sektors vom Institutional Investor Magazine als „Most Honored Company" und von FinanceAsia als „Best Managed Company" ausgezeichnet.

Informationen zu Far Eastern New Century (FENC)

FENC wurde 1949 gegründet. Es handelt sich um ein internationales Unternehmen mit Sitz in Taiwan, das in den USA, Japan, Festlandchina, Vietnam, Malaysia, den Philippinen und vielen anderen Ländern/Regionen tätig ist. FENC ist der einzige vertikal integrierte Polyesterlieferant der Welt, der ein Produktspektrum anbietet, das von Rohstoffen bis zu Verbraucherprodukten reicht.

Weitere Informationen über FENC finden Sie auf http://www.fenc.com

