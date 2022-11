Verdagy

Verdagy erweitert sein Fachwissen und sein Führungsteam mit wichtigen COO- und CCO-Ernennungen und stärkt seine Position im Bereich umweltfreundlicher Wasserstoff

Moss Landing, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Das Unternehmen begrüßt COO Peter Cousins, ehemaliger Technology Leader bei Sun Power und Senior Director of Cell Engineering bei Tesla, und CCO Kirk Edelman, ehemaliger CEO von Siemens Financial Services, Inc. und CCO von Safari Energy

Verdagy, ein Pionier in der Skalierung von Elektrolyseur-Technologien für industrielle Märkte, hat mit Peter Cousins, Chief Operating Officer, und Kirk Edelman, Chief Commercial Officer, zwei neue Mitglieder in seinem Führungsteam begrüßt. Sowohl Cousins, ehemaliger Senior Director of Cell Engineering bei Tesla, als auch Edelman, ehemaliger CCO von Safari Energy, verfügen über umfangreiche und relevante Erfahrung für das Verdagy-Team, wobei Edelman einen beeindruckenden Hintergrund im Finanzwesen und in der Entwicklung von Solarprojekten hat und Cousins ein tiefes Wissen über die automatisierte Fertigung im großen Maßstab mitbringt. Während Verdagy seine kommerziellen Fähigkeiten und sein Branchenwissen weiter ausbaut, wird das Team mit der Hinzufügung eines COO und eines CCO zu seinem Führungsteam noch besser in der Lage sein, eine nachhaltige Wirkung im Bereich umweltfreundlicher Wasserstoff zu erzielen.

„Dies ist eine entscheidende Zeit für Verdagy, da unser Unternehmen seine Fähigkeiten erweitert und staatliche Gelder die Nachfrage ankurbeln", sagte Marty Neese, CEO von Verdagy. „Da wir weiterhin wachsen und danach streben, unsere Kunden mit Elektrolyseuren zu versorgen, ist es unerlässlich, die Fertigungs- und Lieferkettenstrategien von Verdagy zu entwickeln, um die Nachfrage nach unseren Produkten bedienen zu können. Sowohl Peter als auch Kirk werden in dieser wichtigen Aufbauphase unseres Unternehmens eine entscheidende Rolle spielen."

Verdagy ist darauf ausgerichtet, großangelegte Elektrolyseure für die Dekarbonisierung zu liefern und die Nachfrage der Schwerindustrie zu befriedigen, und konzentriert sich darauf, seinen Kunden weltweit kostengünstige Lösungen zu liefern. Sowohl Cousins als auch Edelman werden dabei helfen, den Aufbauprozess für die globalen Fähigkeiten von Verdagy zu leiten, während das Unternehmen skaliert, um die Kommerzialisierung seines Produkts eDynamic™ zu unterstützen.

„Es ist motivierend, auf ein Tortendiagramm über die Quellen von Treibhausgasemissionen zu starren, während man über seinen weiteren Weg nach vorne nachdenkt. Ich war begeistert von den tatsächlichen Umweltauswirkungen von Verdagy-Produkten auf mehrere Branchen", teilte Peter Cousins, COO von Verdagy, mit. „Verdagy befindet sich an einem sehr spannenden und entscheidenden Punkt auf seiner Reise. Ich bin bereit, den Sprung zu wagen, um Verdagy dabei zu helfen, seine Wirkung zu beschleunigen und zu skalieren."

„Ich fand Erfüllung und Erfolg bei der Förderung von Vertrieb, Entwicklung und Marketing für Unternehmen, die sich auf nachhaltige Technologien konzentrieren, und ich bin zuversichtlich, dass Verdagy das Produkt- und Wertversprechen hat, um mit der richtigen Strategie ein beträchtliches Wachstum und Innovation voranzutreiben", sagte Kirk Edelman, Verdagy CCO. „Ich bin begeistert von der Aussicht, die kommerziellen Fähigkeiten von Verdagy weltweit zu erweitern, um die echte Nachfrage zu befriedigen, von der wir wissen, dass sie da ist."

Die Dekarbonisierung der Schwerindustrie und die Rolle von umweltfreundlichem Wasserstoff als Teil der Energiewende stehen weiterhin an der Spitze des industriellen Marktes. Für das Jahr 2023 und darüber hinaus wird erwartet, dass der prognostizierte Bedarf an Elektrolyseure größer sein wird als das Angebot, da Großprojekte genehmigt werden und die Entwicklungsphase durchlaufen. Da sich Verdagy der Herausforderung gegenüber sieht, die Kundennachfrage zu erfüllen, wird es sein Team sowie seine Technologie- und Fertigungskapazitäten weiter stärken, um das erwartete branchenspezifische Ungleichgewicht in Bezug auf Angebot und Nachfrage zu beheben.

Um mehr über das Führungsteam, die Technologie und die Pläne von Verdagy zur Skalierung seiner kommerziellen Fähigkeiten zu erfahren, besuchen Sie bitte www.verdagy.com.

Informationen zu Verdagy

Verdagy innoviert Wasserelektrolyse-Technologie für die großangelegte Produktion von umweltfreundlichem Wasserstoff. Seine branchenführende Lösung erzielt sowohl die niedrigsten Vorabkapitalkosten als auch die niedrigsten Kosten pro Einheit in der Produktion. Verdagy betreibt sein Labor und seine 2.300 m² große Pilotanlage in Moss Landing, Kalifornien, um die Technologieplattform weiterzuentwickeln und schnell zu skalieren. Weitere Informationen erhalten Sie auf: www.verdagy.com

verdagy@publitek.com

Original-Content von: Verdagy, übermittelt durch news aktuell