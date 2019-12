Bill & Melinda Gates Foundation

Sue Desmond-Hellmann tritt als CEO der Bill & Melinda Gates Foundation CEO zurück, Mark Suzman wird als langjährige Führungskraft der Foundation zum Nachfolger ernannt

Seattle (ots/PRNewswire)

Sue Desmond-Hellmann tritt nach mehr als fünf Jahren als CEO der Bill und Melinda Gates Foundation zurück. Bill und Melinda Gates ernannten Mark Suzman, derzeit President of Global Policy & Advocacy der Foundation und Chief Strategy Officer zum neuen CEO. Suzman, derseine Arbeit für die Stiftung im Jahr 2007 begann, wird seine neue Rolle zum 1. Februar 2020 antreten.

Desmond-Hellmann traf die Entscheidung, die Vollzeitposition niederzulegen, nachdem sie zu dem Entschluss gekommen war, dass sie den Anforderungen der Position nicht mehr in angemessener Weise gerecht werden und sich gleichzeitig um ihre Familie und ihre eigene Gesundheit kümmern könne.

"Dies war zweifelsohne die schwerste Entscheidung meiner Karriere" so Desmond-Hellmann. "Ich hatte nicht länger das Gefühl, die Rolle des CEO weiterhin so ausführen zu können, wie es die Stiftung in dieser entscheidenden Zeit braucht und verdient."

Bill und Melinda Gates lobten die Führung von Desmond-Hellmann und bedankten sich für ihre Arbeit in der Leitung der Stiftung bis in ihr 20. Bestehensjahr.

"Sue unterstützte die Stiftung mit ihren unglaublich facettenreichen Fähigkeiten, wie wissenschaftlichen Fachkenntnissen, bewährter Führungskompetenz, einer Leidenschaft für das Entwickeln einer starken internen Kultur und vor allem einem Engagement für die Mission, die Welt zu einem gesünderen, gerechteren Ort zu machen", so Melinda Gates. "Ganz gleich, ob wir in einem Konferenzraum in Seattle saßen oder Zeit mit Bauern in Südafrika verbrachten - ich war stets dankbar für ihre Perspektive und Partnerschaft. Dass unsere Stiftung heute eine bessere ist, verdanken wir der Tatsache, dass Sue vor fünf Jahren durch unsere Tür schritt. Ich wünsche Sue und ihrer Familie alles Gute."

"Nach Sues Rücktritt waren wir froh, einen so bewährten und vertrauten Partner wie Mark zur Seite zu haben, der bereit war, die Rolle anzutreten. Marks Kenntnisse der externen Strategie und des Anwaltschaftsumfelds, sein tiefgreifendes Verständnis unserer programmatischen Prioritäten und sein persönliches Engagement für den Kampf gegen Ungleichheit sind nur einige der Gründe, aus denen wir begeistert sind, dass er der nächste CEO der Stiftung sein wird. Nachdem wir bereits mehr als ein Jahrzehnt eng mit Mark zusammengearbeitet haben, wissen wir genau, wie wertvoll er für die Stiftung ist. Ich bin gespannt, zu sehen, was er alles in den kommenden Jahren erreichen wird."

Desmond-Hellmann trat der Stiftung im Jahr 2014 bei, nachdem Sie als Chancellor der University of California, San Francisco (UCSF) tätig gewesen war. Als ausgebildete Onkologin behandelte und forschte Sue in den 1980ern und frühen 1990ern im Bereich AIDS-bedingter Krebserkrankungen in San Francisco und Uganda und war als President der Genentech federführend an der Entwicklung des ersten Gene-Targeting-Brustkrebsmedikaments - Herceptin - beteiligt. Während ihrer Zeit in der Stiftung überwachte Desmond-Hellmann die Gründung des Gates Medical Research Institute - der weltweit ersten gemeinnützigen Biotech-Organisation - sowie die Einführung der Investitionsstrategie Economic Mobility and Opportunity (Wirtschaftsmobilität und -chancen) in den Vereinigten Staaten. Sie ist überdies Mitvorsitzende der Post-Secondary Value Commission, die sich mit dem Thema beschäftigt, wie der Return On Investment einer Universitätsausbildung insbesondre für einkommensschwache Studierende zu berechnen sei. Ein Markenzeichen ihrer Amtszeit ist der Fokus auf die Bedeutung des Managements und der Nachfolgeplanung. Sie stärkte die Autorität, das Verantwortungsbewusstsein und die Entscheidungsfindungspraktiken der Leitungsteams der Stiftung und konzentrierte sich darauf, die Kultur, Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion zu fördern.

"Sues Engagement für Innovation und die kontinuierliche Verbesserung in der Stiftung macht nur ein Teil ihres fortbestehenden Vermächtnisses aus", so Bill Gates. "Ihre herausragende Führungskompetenz in den letzten fünfeinhalb Jahren begleitete neben anderen Erfolgen sowohl die Gründung des Gates Medical Research Institute als auch den Ausbau unserer Arbeit zur Untersuchung der Armut und Wirtschaftsmobilität in den Vereinigten Staaten. Ich möchte Sue persönlich für ihren Einsatz danken und wünsche ihr das Beste für die kommende Zeit, in der sie sich auf ihre Gesundheit und Familie konzentrieren wird.

"So schwer es uns auch fiel, uns von Sue zu verabschieden, sind wir sehr froh darüber, Mark Suzman in seiner neuen Rolle als CEO willkommen heißen zu dürfen. Seit mehr als 12 Jahren ist Mark bereits ein zuverlässiger Berater für all unsere Programme und Partner. Während sich das zweite Jahrzehnt unserer Stiftungsarbeit im Bereich globale Gesundheit und Bildung dem Ende neigt, bin ich optimistischer denn je, dass wir die Chance haben, die Leben der Ärmsten der Welt zu verbessern. Ich freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit Mark und den Weg, der vor uns liegt."

Suzman stammt gebürtig aus Südafrika und begann seine Zeit bei der Stiftung im Jahr 2007 als Director of Global Development Policy & Advocacy. Im Jahr 2012 übernahm er die Rolle des President of Global Policy & Advocacy sowie im Jahr 2016 die zusätzlichen Aufgaben des ersten Chief Strategy Officer der Stiftung. Als President half er dabei, die wachsende globale Präsenz der Stiftung in Europa, Afrika, Indien und China aufzubauen und zu verwalten und sämtliche Regierungsbeziehungen, philanthropischen Partnerschaften und strategischen Kommunikationen innerhalb der Vereinigten Staaten und weltweit zu überwachen. Als Chief Strategy Officer leitete er die Überarbeitung des Ansatzes für die Entwicklung und Bewertung der strategischen Prioritäten der Stiftung.

Vor seiner Arbeit für die Stiftung war Suzman in mehreren Positionen für die Vereinten Nationen tätig, darunter Senior Advisor for Policy and Strategic Communications im Büro des Generalsekretärs Kofi Annan und Policy Director des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen. Zuvor arbeitete er als Korrespondent für die Financial Times in Johannesburg, London und Washington D.C. Suzman trägt einen Doktortitel der internationalen Beziehungen der Universität Oxford, an der er im Rahmen eines Rhodes-Stipendiums studierte.

"Es ist eine unglaubliche Ehre und ein Privileg für mich, die Gates Foundation zu leiten", so Suzman. "Ich danke Bill und Melinda zutiefst für ihr Vertrauen in mich und Sue für ihre engagierte Leitung und starke Mentorenschaft während der letzten fünf Jahre. Demütig und freudig blicke ich in die Zukunft und bin gespannt auf die Möglichkeiten, die uns erwarten, um unsere wichtige Mission, sicherzustellen, dass jede und jeder in den Vereinigten Staaten und weltweit die Chance hat, ein gesundes und produktives Leben zu führen, weiter voranzubringen."

Desmond-Hellmann folgte als Dritte auf die vorherigen CEOs Stiftung, Jeff Raikes und Patty Stonesifer.

Informationen zur Bill & Melinda Gates Foundation

Die Bill & Melinda Gates Foundation wird von der Überzeugung geleitet, dass jedes Leben gleich wertvoll ist, und arbeitet daran, allen Menschen dazu zu verhelfen, ein gesundes, produktives Leben zu führen. In Entwicklungsländern konzentriert sich die Stiftung darauf, die Gesundheit der Menschen zu verbessern und ihnen die Chance zu geben, sich selbst aus dem Hunger und der extremen Armut zu befreien. In den Vereinigten Staaten hat die Stiftung das Ziel, sicherzustellen, dass alle Menschen - insbesondere diejenigen mit den geringsten Ressourcen - Zugang zu den nötigen Chancen erhalten, um in der Schule und im Leben erfolgreich zu sein. Der Sitz der Stiftung befindet sich in Seattle, Washington. Angeführt wird sie von CEO Sue Desmond-Hellmann und Co-Chair William H. Gates Sr. unter der Leitung von Bill und Melinda Gates und Warren Buffett.

Bill & Melinda Gates Foundation 206-709-3400 media@gatesfoundation.org

Original-Content von: Bill & Melinda Gates Foundation, übermittelt durch news aktuell