AlphaSense

AlphaSense stärkt globale Wachstumsstrategie mit neuem Frankfurter Büro

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire)

Zusätzliche lokale Präsenz ermöglicht AlphaSense, Kundenwachstum und den Support in ganz Westeuropa voranzutreiben

AlphaSense, die führende Market-Intelligence- und Suchplattform, gab heute die Eröffnung seines ersten Büros in Deutschland bekannt. Die Expansion wird die wachsende Präsenz von AlphaSense in Westeuropa unterstützen, um der hohen Kundennachfrage in dieser Region nachzukommen. Mit den neuen Büroräumen in der Frankfurter Innenstadt - nur wenige Schritte vom Goetheplatz entfernt - verdoppelt sich die physische Präsenz von AlphaSense in Europa und stärkt den Fokus des Unternehmens auf die Unterstützung und das Wachstum seiner lokalen Kundenbasis.

Die Ankündigung folgt auf eine Serie-D-Finanzierung in Höhe von 225 Millionen US-Dollar im vergangenen Monat, die das Unternehmen mit 1,7 Milliarden US-Dollar bewertet. Damit hat sich die Bewertung gegenüber der Serie-C-Finanzierung in Höhe von 180 Millionen. US-Dollar im September 2021 nahezu verdoppelt. Beide Runden wurden von Goldman Sachs und Viking Global angeführt.

AlphaSense zählt derzeit viele europäische Top-Unternehmen und multinationale Konzerne zu seinen Kunden, darunter mehr als die Hälfte des deutschen Leitindex DAX und andere weltweit führende Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen, wie den deutschen Gesundheitsriesen Fresenius und AT&S, den in Wien ansässigen Elektronikhersteller und Zulieferer von bekannten Namen wie Apple und Sony Ericsson. Das neue Büro - und die Investition von AlphaSense in den Ausbau seiner Präsenz in der Region - wird dazu beitragen, bestehenden und neuen Kunden in Deutschland, der Schweiz und Österreich ein höheres Maß an Unterstützung zu bieten.

Während die Suche nach einem permanenten Country Manager im Gange ist, wird das Büro in der Zwischenzeit von Peter Kovacs, Senior Vice President im Global Sales Team von AlphaSense, geleitet. Kovacs kommentierte: „Die neue Niederlassung wird es unserem lokalen Team ermöglichen, zu wachsen und seine Präsenz in einem wichtigen europäischen Markt zu erweitern, sowie unseren bereits erstklassigen Kundensupport zu stärken, indem wir lokale Mitarbeiter in einer Vielzahl von Funktionen, einschließlich Vertrieb und Kundensupport, einstellen."

Die Plattform von AlphaSense nutzt eine proprietäre Suchtechnologie, die durch KI und NLP angetrieben wird, um relevante Erkenntnisse aus einem umfangreichen Universum öffentlicher und privater Inhalte zu extrahieren, darunter Aktienanalysen, Unternehmensberichte, Gewinnmitschriften, Mitschriften von Experteninterviews, Nachrichten und Fachzeitschriften. Der On-Demand-Zugang zu wichtigen Daten und Erkenntnissen ermöglicht es Fachleuten, wichtige Entscheidungen sicher und schnell zu treffen und so die Unternehmensleistung und die Ergebnisse zu verbessern. Kürzlich wurde die Plattform aktualisiert, um Suchfunktionen für eine Reihe von nicht-englischen Inhalten mit muttersprachlichen Suchbegriffen in acht Sprachen, einschließlich Deutsch, zu unterstützen.

„Wir freuen uns, das Büro in Deutschland zu eröffnen und sehen dies als eine Gelegenheit, unsere Expansion auf dem europäischen Markt zu verdoppeln", sagte Jack Kokko, CEO und Gründer von AlphaSense. „Nach unserer langjährigen Präsenz in London und Helsinki ist die Expansion nach Frankfurt als zentrales Wirtschaftszentrum in Europa der logische nächste Schritt in unserer internationalen Wachstumsstrategie."

Informationen zu AlphaSense

AlphaSense ist eine Market-Intelligence-Plattform, die von weltweit führenden Unternehmen und Finanzinstituten genutzt wird. Seit 2011 hilft unsere KI-basierte Technologie Fachleuten dabei, intelligentere Geschäftsentscheidungen zu treffen, indem sie Einblicke in ein umfangreiches Universum öffentlicher und privater Inhalte liefert - darunter Unternehmensberichte, Veranstaltungsprotokolle, Protokolle von Expertengesprächen, Nachrichten, Fachzeitschriften und Aktienanalysen. Mehr als 3.500 Unternehmenskunden, darunter die Mehrheit der S&P 500, vertrauen auf unsere Plattform. AlphaSense hat seinen Hauptsitz in New York City und beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter in Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Finnland, Deutschland und Indien. Weitere Informationen finden Sie unter: www.alpha-sense.com.

Original-Content von: AlphaSense, übermittelt durch news aktuell