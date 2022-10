Autel Robotics Co., Ltd.

Autel Robotics kommt in die 75 Geschäfte von MediaMarkt, um ein Offline-Einkaufserlebnis auf dem europäischen Markt zu schaffen

Die Produkte von Autel Robotics, einem führenden Entwickler von Drohnen und Luftbildaufnahmegeräten, sind jetzt in den 75 physischen Geschäften von MediaMarkt in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg erhältlich. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen im Rahmen seiner europäischen Expansion dar.

Das Unternehmen entwickelt aktiv ein neues Portfolio von Marktentwicklungsstrategien für die europäische Region, indem es Offline-Erlebnisse und Onlineverkauf integriert, um Verbrauchern einzigartige Möglichkeiten für das Erleben von Autel-Produkten zu bieten.

Die Präsenz von Autel-Produkten an den Standorten von MediaMarkt in Europa bietet lokalen Verbrauchern einen soliden Offline-Kanal für den Kauf der Drohnen und Bildgebungsgeräte des Unternehmens. Autel empfiehlt die folgenden MediaMarkt-Standorte:

MediaMarkt Amsterdam Arena (Johan Cruijff Boulevard 123-125, 1101 DM Amsterdam)

MediaMarkt Braine l'Alleud (Chau. de Charleroi 18, 1420 Braine-l'Alleud, Belgien)

Vom 7. November bis zum 2. Dezember werden das industrietaugliche Dragonfish Pro von Autel im MediaMarkt Amsterdam Arena und das Dragonfish Lite im MediaMarkt Braine l'Alleud platziert. Die Dragonfish-Serie wird die Professionalität der industrietauglichen Produkte von Autel und der fortschrittlichen F&E-Drohnen-Technologie für die Kunden demonstrieren. So können sich Kunden mit den einzigartigen Merkmalen dieser unbemannten Luftfahrzeuge mit relativem Kipprotor, unter anderem mit dem senkrechten Start und einer ebensolchen Landung, vertraut machen.

Das Unternehmen möchte aus der Verkaufsperformance von Produkten an diesen Standorten in Europa detaillierte Einblicke in die sich wandelnden Bedürfnisse von Verbrauchern erhalten. Autel wird ein solideres Verständnis der Kaufabsichten bei Kunden erlangen und ihnen sowohl beim Kauf als auch im After-Sales-Bereich ein besseres Offline-Erlebnis bieten. Die zunehmende Offline-Präsenz des Unternehmens in der Region wird es außerdem einfacher machen, Feedback zu den Bedürfnissen der Nutzer einzuholen und Beziehungen zu ihnen aufzubauen.

„Unsere Ausweitung der Produktpräsenz in den 75 Offline-Geschäften von MediaMarkt sowie der bereits anlaufende Autel Brand Day belegen das Engagement von Autel für den europäischen Markt. Wir werden in Zukunft die Kanäle auf dem Markt weiterhin aktiv ausbauen und hoffen, mehr Vertriebspartner und Händler für die Zusammenarbeit bei der Entwicklung unserer lokalen Nutzerbasis zu gewinnen", so der Marketingleiter von Autel Robotics.

Die physischen Standorte auf dem Markt verkaufen derzeit hauptsächlich das EVO Nano+. Potenziellen Kunden steht die Möglichkeit einer Demonstration im Geschäft zur Verfügung. Nach internationaler Anerkennung für die Bauqualität und das einzigartige Design hat das EVO Nano+ vor Kurzem auch eine extreme Herausforderung bewältigt. Autel lieferte die Mini-Drohne nach Island, um Luftaufnahmen des Vulkans Fagradalsfjall zu machen, der sich zuvor mehr als 6000 Jahre im Ruhezustand befunden hatte. Das EVO Nano+ wiegt gerade einmal 249 Gramm und wurde mit den Windböen und der Hitze der vulkanischen Landschaft sowie mit Signalstörungen konfrontiert. Trotzdem erfüllte es seinen Auftrag hervorragend und konnte dank seiner stabilen Flugsteuerungstechnologie und seiner starken Bildgebungsleistung am Abend Szenen des atemberaubenden Vulkanausbruchs aufnehmen.

Die Kunden können technische Beratung vor Ort erhalten, Fragen zu den Produktfunktionen beantwortet bekommen und echte Produktflüge durchführen, wenn sie sich die Geräte im Geschäft ansehen. Darüber hinaus können Kunden über den Online-Kanal unkompliziert auf weitere Autel-Produkte zugreifen.

Über Autel Robotics

Autel Robotics ist ein Team aus Branchenexperten mit einer echten Leidenschaft für Technologie und jahrelanger technischer Erfahrung. Seit seiner Gründung im Jahr 2014 war Autel stets kundenorientiert und konzentriert sich seit jeher darauf, durch kontinuierliche Innovationen Exzellenz zu erreichen. Autel widmet sich der Bereitstellung bahnbrechender Lösungen für neue Lufterkundung durch seine marktführende Quadcopter- und Kameradrohnentechnologie. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Shenzhen, dem Herzen der chinesischen Technologie-Branche, und es verfügt zudem über Forschungs- und Entwicklungszentren auf der ganzen Welt, u. a. in Seattle, München und Silicon Valley.

