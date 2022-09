p-Chip Corporation

p-Chip Corporation stellt den ersten p-Chip Code Tracker vor, der die Sicherheit von QR-Codes revolutioniert

Chicago (ots/PRNewswire)

Die p-Chip Corporation, ein Unternehmen, das die Verfolgung von physischen Produkten und Materialien mit seiner hochmodernen Mikrotranspondertechnologie revolutioniert, stellte heute seinen neuesten Durchbruch vor, den p-Chip Code™ Secure Tracking Tag. Der p-Chip Code Tracker kombiniert einen siliziumbasierten p-Chip®-Mikrotransponder mit einem Standard-2D-Matrixcode, um hochsichere QR-Codes, Barcodes und andere Matrixcodes zu erstellen.

„Die Pandemie hat die weit verbreitete Nutzung von QR-Codes in den Mittelpunkt des Verbraucherinteresses gerückt", so Joe Wagner, CEO der p-Chip Corporation. „Aber für viele Unternehmen, darunter Lebensmittelmarken, Pharmaunternehmen, Automobilhersteller und andere, stellen QR-Codes eine Vielzahl potenzieller Sicherheitsrisiken dar, da sie unglaublich einfach zu erstellen und zu vervielfältigen sind. Die neue p-Chip Code-Technologie bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene für QR-Codes oder andere Matrixcodes und stellt einen Durchbruch in der zuverlässigen Rückverfolgbarkeit zu einem erschwinglichen Preis dar."

Der p-Chip Code Tracker funktioniert wie ein kleiner digitaler Anker für physische Gegenstände. Der nahezu unsichtbare p-Chip-Mikrotransponder wird direkt in ein 2D-Matrixcode-Etikett eingebettet, das dann auf praktisch allen Produkten angebracht wird, z. B. auf Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Arzneimittelflaschen, Autoteilen und vielem mehr.

Jeder standardmäßige 2D-Matrixcode, wie z. B. ein QR-Code, kann dann über den eingebetteten p-Chip-Mikrotransponder validiert werden, und Unternehmen können die Tracking-Daten mit Web-, Cloud- oder Blockchain-Anwendungen verwalten. Dies bietet zusätzliche Sicherheit und die Möglichkeit, zusätzliche interne Daten mit dem physischen Produkt zu verknüpfen.

Unternehmen können Inhaltsstoffe, Komponenten und Materialien digital zurückverfolgen, um die Produktsicherheit, die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und die Qualitätskontrolle zu verbessern. Darüber hinaus können die Verbraucher in bestimmten Fällen einen QR-Code scannen, um festzustellen, ob sie von einem Produktrückruf betroffen sind, und die Unternehmen können diese Angaben dann über den sichereren p-Chip-Code-Mikrotransponder validieren.

Der p-Chip Code Tracking-Tag ermöglicht die Serialisierung von physischen Materialien, fälschungssichere Sicherheit zu einem skalierbaren Preis, Einblick in sichere, granulare Daten in der gesamten Lieferkette und die Minimierung der Risiken und Schwachstellen, die mit QR-Codes allein verbunden sind.

Über p-Chip Corporation

Seit 2017 revolutioniert die p-Chip Corporation mit ihrer bahnbrechenden Mikrotransponder-Technologie die Verfolgung von physischen Produkten und Materialien. Sein p-Chip-Tracker, eine äußerst langlebige Technologie, die so klein wie ein Salzkorn ist, funktioniert wie ein digitaler Anker für physische Gegenstände und bietet eine bahnbrechende Transparenz und Indexierbarkeit zu einem skalierbaren Preispunkt. Von der Pharmazie bis zur Elektronik, von Automobilkomponenten bis zu landwirtschaftlichen Inhaltsstoffen - Unternehmen auf der ganzen Welt verlassen sich auf die patentierte p-Chip-Tracking-Technologie, um Geschäftsinformationen zu erschließen, die Markentreue zu vertiefen und den Umsatz zu steigern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.p-chip.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1900013/p_Chip_Corporation_Launches_Secure_QR_Code_Technology_for_Tracing_and_Security.jpg

Original-Content von: p-Chip Corporation, übermittelt durch news aktuell