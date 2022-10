Industry and Information Technology Department of Hebei Province

Die Internationale Design-Woche von Hebei eröffnet im November

Shijiazhuang, China (ots/PRNewswire)

Die 5. Internationale Design-Woche von Hebei findet vom 10. bis zum 16. November in der nordchinesischen Provinz Hebei statt, wobei die Niederlande das Ehrengastland sind.

Die neue moderne Stadt der Provinz Xiongan wird als Hauptveranstaltungsort dienen, während einige Aktivitäten auch in den Städten Shijiazhuang, Qinhuangdao und Dingzhou stattfinden werden.

Es werden eine Reihe von Aktivitäten am Hauptveranstaltungsort zu sehen sein, wie die Eröffnungszeremonie und Grundsatzreden, das Xiongan Design Forum, eine Austellung zu Innovation im Industriedesign, neue internationale Designprodukteinführungen, die dritte Ausgabe des Goldreed Industrial Design Award, der niederländische Design-Tag und die Design-Innovation-Touren. All dies mache die Design-Woche zu einer offenen Plattform für die internationale Design-Kooperation, mit Meetings, Ausstellungen und Preiszeremonien, so das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie der Provinz Hebei.

Das Xiongan Design Forum, die World Design Organization (WDO) und die World Design Week werden gemeinsam eine Reihe von Aktivitäten wie Grundsatzreden und Rundtischgespräche veranstalten.

Themen werden unter anderem die städtische Entwicklung, die industrielle Transformation, die neue Normalität von Produktion und Leben, neue Verbrauchstrends und nachhaltige Entwicklung sein. Führende Persönlichkeiten von inländischen und ausländischen Design-Institutionen, Fertigungsunternehmen und Universitäten werden dort sein, um bahnbrechende Design-Innovationsideen und -Trends zu interpretieren und zu diskutieren.

Unter der Überschrift „Internationale Design-Produktneuheiten" werden Top-Design-Unternehmen, Meister des Designs und Spitzendesigner aus dem In- und Ausland eingeladen, um neue Designs in Verbindung mit Modemarken und Fertigungsunternehmen zu präsentieren.

Darüber hinaus werden Vertreter von Herstellern, Plattformunternehmen, Inkubatoren und Finanzinstituten an der Konferenz teilnehmen, was Gelegenheiten für die Industrialisierung und die marktorientierte Kooperation zwischen den verschiedenen Seiten bietet und die Transformation von Designs in Produkte sowie die Etablierung von Design-Werten unterstützt.

Der ausländische Präsident des Goldreed Industrial Design Award, der WDO-Vorsitzende David Kusuma, und der chinesische Präsident der School of Design and Art der Universität Hunan, Professor He Renke, sowie weitere Gäste werden bei der Preisverleihung zugegen sein.

Sie werden die Gewinner der dritten Ausgabe der Preisverleihung vorstellen und Trophäen überreichen. Um den internationalen Einfluss und den Markenwert der Veranstaltung weiter zu stärken, wird der Wettbewerb um den vierten Goldreed Industrial Design Award eingeführt, um herausragende Industriedesign-Institutionen, -Unternehmen, -Teams und einzelne Designer aus der ganzen Welt einzuladen.

Die Aktivitäten der Design-Woche werden moderne IT-Technologien wie 5G, VR/AR und Big Data in vollem Umfang nutzen, um Offline-Aktivitäten mithilfe von Online-Ausstellungen und Live-Übertragungen zu präsentieren, die Zeit- und Raumzwänge überwinden und eine Online-Design-Woche schaffen, die niemals endet.

Seit 2018 hat Hebei vier internationale Wochen für Industriedesign im neuen Gebiet von Xiongan veranstaltet, darunter 139 Foren, Ausstellungen, Vermittlungs- und Austauschaktivitäten, die Unternehmen aus mehr als 50 Ländern und Regionen sowie 25.000 Designarbeiten angezogen haben.

Die Botschaften Finnlands, Italiens und Großbritanniens in China organisierten Delegationsreisen zu den Veranstaltungen, und mehr als 50 bekannte Design-Institutionen im In- und Ausland wie die WDO und die Hong Kong Federation of Design Associations entsandten Vertreter dorthin.

Die Internationale Industriedesign-Woche war ein Pionier in der Art und Weise, wie die Messe sowohl online als auch offline in Hebei organisiert wurde. Die vier Veranstaltungen haben mehr als 170.000 Teilnehmer und Besucher und mehr als 28 Millionen Online-Besuche angezogen.

Hebei hat die internationale Woche für Industriedesign als wichtige Plattform genutzt, um die Industriedesign-Dienstleistungsbranche zu kultivieren und zu entwickeln, die tiefe Integration von Industriedesign und Fertigungsindustrie zu fördern und Innovation und Entwicklung auf die globale Bühne zu bringen.

Industriedaten zeigen, dass die sich Anzahl der Unternehmen für Industriedesign in Hebei in diesem Jahr auf 470 beläuft, mehr als das Neunfache des Jahres 2017, womit Hebei Platz 5 unter den chinesischen Provinzen belegt. Es gibt 20 kommunale Industriedesign-Unternehmen in Hebei, die 15 Prozent aller Industrieunternehmen der Provinz ausmachen.

Hebei hat 11 Auszeichnungen für Industriedesign auf Provinzebene und auf kommunaler Ebene und belegt damit den vierten Platz im Land. Die Provinz verfügt über 11 Industriedesign-Zentren auf nationaler Ebene, von denen allein fünf im Jahr 2021 eingerichtet wurden, was einen historischen Durchbruch darstellt.

Original-Content von: Industry and Information Technology Department of Hebei Province, übermittelt durch news aktuell