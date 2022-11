Twitter-Analyse: Sinkflug der Postings von großen deutschen Konzernen begann schon 2020

Hamburg (ots) - Im August dieses Jahres ist es um Deutschlands DAX- und MDAX-Chefs in digitalen und sozialen Medien still geworden. Insgesamt erzielten die Vorstandsvorsitzenden 30 Prozent weniger Erwähnungen auf Websites, in Foren und sozialen Netzwerken als im Schnitt der vorherigen Monate. Die Interaktionen der Leser mit den Inhalten (zum Beispiel Likes oder ...

mehr