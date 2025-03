Dr. Ansay Ltd.

Ein Jahr Cannabis-Legalisierung: Dr. Ansay präsentiert YouGov-Umfrage - Mehrheit der Deutschen für kontrollierte Abgabe über Apotheken

Hamburg (ots)

Ein Jahr nach der Cannabis-Legalisierung zeigt eine aktuelle YouGov-Umfrage* im Auftrag des Apotheken-Marktplatzes DrAnsay.com, dass die Mehrheit der Deutschen die neuen Regelungen begrüßt. Besonders die kontrollierte Abgabe über Apotheken findet großen Zuspruch. Gleichzeitig belegen aktuelle Kriminalstatistiken einen deutlichen Rückgang von Drogendelikten.

Mehrheit für kontrollierte Abgabe über Apotheken

52 % der Befragten befürworten die kontrollierte Abgabe von Cannabis über Apotheken, 29% lehnen sie ab und 18% sind sich unsicher.

befürworten die 29% lehnen sie ab und 18% sind sich unsicher. 72 % halten Cannabis als medizinisches Therapeutikum für sinnvoll .

. Jeder Fünfte würde keine Partei wählen, die Cannabis wieder kriminalisieren will.

32 % halten Alkohol für gefährlicher als Cannabis, während 13 % Cannabis als gefährlicher einstufen, 50% beide gleich gefährlich.

Cannabis als gefährlicher einstufen, 50% beide gleich gefährlich. 10 % geben an seit der Legalisierung Cannabis konsumiert zu haben

geben an 33 % leiden unter einer der Hauptindikationen Stress, Schlafstörungen, ADHS oder chronischen Schmerzen.

Stress, Schlafstörungen, ADHS oder chronischen Schmerzen. 49 % wissen nicht , dass Cannabis bei diesen Indikationen von Apotheken erhältlich ist .

, dass Cannabis bei diesen . 2 % kaufen bereits Cannabis von Apotheken.

Kriminalität sinkt - Polizei und Justiz entlastet

Neben der gesellschaftlichen Akzeptanz zeigt sich auch ein sicherheitspolitischer Effekt:

In Nordrhein-Westfalen sind Cannabis-bezogene Straftaten um über 50 % gesunken (Quelle).

sind Cannabis-bezogene Straftaten um (Quelle). Einen ähnlichen Rückgang verzeichnet die Polizei in Berlin (Quelle) und in Niedersachsen ( Quelle).

verzeichnet die Polizei in Berlin (Quelle) und in ( Quelle). Die Neue Richtervereinigung bestätigt eine deutliche Entlastung der Justiz durch den Wegfall zahlreicher Verfahren (Quelle).

bestätigt eine durch den Wegfall zahlreicher Verfahren (Quelle). Zudem berichtete der SR über "keine großen Auswirkungen" der Legalisierung auf die Drogen- und Suchtberatung( Quelle).

Dr. jur. Can Ansay, Gründer des Apotheken-Marktplatzes DrAnsay.com sagt dazu:

"Die YouGov-Umfrage bestätigt den Erfolg der Cannabis Teil-Legalisierung und zeigt klar, dass die Mehrheit der Deutschen eine kontrollierte Abgabe über Apotheken unterstützen. Dies ist der sicherste Weg, um Qualität zu gewährleisten, den Schwarzmarkt einzudämmen und Verbraucher zu schützen. Unser Apotheken-Marktplatz auf DrAnsay.com hat Cannabis bereits praktisch für alle voll legalisiert und das Regierungsversprechen der zweiten Säule umgesetzt. Somit verdrängt der "Weissmarkt" sozusagen den Schwarzmarkt. Denn Apotheken bieten viel günstigere Preise, eine viel größere Auswahl, schnellen Versand und eine gesicherte Qualität. Auch die wirtschaftlichen Vorteile liegen auf der Hand: So hat die umsatzstärkste Apotheke über unseren Marktplatz alleine im Januar Umsatzsteuer in Höhe von 400.000€ eingenommen."

Über DrAnsay.com

DrAnsay.com wurde 2018 von Dr. jur Can Ansay gegründet mit dem Angebot von online Krankschreibungen in Deutschland und 2019 auch in Frankreich. 2021 kamen gemeinnützige Online Covid-Testzertifikate hinzu, die millionenfach kostenlos genutzt wurden. 2022 startete dann der Apotheken-Marktplatz für Cannabis inkl. Arztrezept. Über DrAnsay.com wurden bisher über 1 Mio. Patienten behandelt mit einem 4,9 Sterne Rating auf Google und 4,8 Sterne Rating auf Trustpilot. Von der sechsstelligen Anzahl an Cannabis-Patienten gab es bisher keinerlei Beschwerden über Fehlbehandlung oder Gesundheitsschäden.

*Die Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Für diese Befragung wurden im Zeitraum 24. und 26.03.2025 insgesamt 2061 Personen befragt. Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.

Original-Content von: Dr. Ansay Ltd., übermittelt durch news aktuell