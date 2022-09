LG Electronics USA

LG ORGANISIERT EINE IMMERSIVE VERANSTALTUNG ZUR PRÄSENTATION DES NEUEN KÜHLSCHRANKS MIT MOODUP-TECHNOLOGIE

Englewood Cliffs, New Jersey (ots/PRNewswire)

LG präsentiert gemeinsam mit NTS Radio einen innovativen, neuen Kühlschrank für eine „Mixing Moods"-Party mit Live-DJs, kuratierten Vibes und bunten Cocktails

LG Electronics (LG) wird in Berlin eine mondäne Party veranstalten, um die Brillanz seiner neuen MoodUP™-Technologie, die heute auf der IFA 2022 vorgestellt wurde, zu präsentieren. In Zusammenarbeit mit NTS Radio – einem globalen Online-Radiosender und einer Medienplattform – wird die Veranstaltung inspirierende, stimmungsvolle Erlebnisse rund um die neuesten Kücheninnovationen von LG präsentieren. Mit seinen revolutionären, farbwechselnden LED-Türpaneelen bietet der neueste Kühlschrank von LG mit MoodUP-Technologie eine unerreichte Flexibilität bei der Innenraumgestaltung und eine neue Art, eine stilvolle, integrierte Küche zu schaffen.

Die Party, die als Notes + Tones bezeichnet wird, ermöglicht es den Gästen, die Atmosphäre zu genießen und die vielen Stimmungen und kräftigen Farben des neuen Kühlschranks zu genießen. NTS Radio wird für die Musik sorgen und den Ton jedes Titels mit den wechselnden Farben und der Stimmung der LED-Türpaneele synchronisieren, während LG Cocktails serviert, die zu den verschiedenen Farben und von Künstlern kreierten Themen des sich verändernden Kühlschranks passen.

Angelehnt an das kreative Potenzial des neuen Kühlschranks mit MoodUP-Technologie präsentiert die Notes + Tones-Veranstaltung drei verschiedene Themen: Roots, Island und Sky durch die Mischung von Farbe, Sound und Geschmack. „Roots" wird eine Mischung aus warmen, natürlichen Tönen, Reggae und Jazz und Aromen wie Whiskey und Rauch enthalten, während „Sky" helle, kräftige Farben, glänzende elektronische Musik und einen Hauch von Rum, Mango und Absinth beinhaltet. Eine dynamische Installation des Kühlschranks mit MoodUP-Technologie wird im Laufe des Abends Stimmungsschwankungen vermitteln. So wie sich die Palette der Kühlschränke ändert, ändern sich auch die Farben und die Beleuchtung des Raums, die Musikrichtungen der DJ-Sets und die Geschmacksrichtungen der Cocktailkarte.

Neben der Begegnung mit dem neuen Kühlschrank mit MoodUP-Technologie und dem Genuss köstlicher, handwerklich hergestellter Getränke können die Gäste der Veranstaltung einen Abend mit großartiger Musik verbringen, mit thematischen Sets, die von NTS programmiert werden und an denen die talentierten DJs Eva Geist, mobilegirl, Slim Soledad und Zakia teilnehmen. Notes + Tones startet am Abend des 3. September im CAN.

Die Anwesenden haben auch die Möglichkeit zu sehen, wie einfach es ist, die Farbe oder das Thema des Kühlschranks mit der LG ThinQ™ App zu ändern. Darüber hinaus erhalten sie sogar einen speziell zusammengestellten Cocktail, der zu ihrem Lieblings-MoodUP-Look passt.

„Der neue Kühlschrank mit MoodUP-Technologie ist ein hochentwickeltes Haushaltsgerät, das die Farben je nach Stimmung des Benutzers ändern und die Küchenumgebung verbessern kann, erläuterte Lyu Jae-cheol, Präsident der LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit NTS bei dieser spannenden Veranstaltung. Die Macher dort spielen mit einem breiten Spektrum an Genres und Klängen, was sie zu den perfekten Partnern machte, um die vielen Stimmungen und Nuancen des Kühlschranks mit der MoodUP-Technologie zu präsentieren."

Der brandneue Kühlschrank mit MoodUP-Technologie ist auf dem LG-Messestand (Halle 18, Messe Berlin) während der IFA 2022 (2. bis 6. September) in Berlin zu sehen.

