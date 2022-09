Calibre Chemicals

Calibre, ein Portfoliounternehmen von Everstone Capital, übernimmt die RheinPerChemie GmbH von Evonik

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire)

Calibre Chemicals (Calibre), ein Unternehmen für Spezialchemikalien in den Bereichen Ernährung, Pharmazeutika und Körperpflege, mit Hauptsitz in Mumbai, hat eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb von 100 % der Anteile an der RheinPerChemie GmbH (RPC) von Evonik, einem weltweit führenden Spezialchemieunternehmen, getroffen. RPC mit Sitz in Rheinfelden ist ein führender Hersteller von Ammonium- und Natriumpersulfaten in Europa.

Calibre ist einer der größten Hersteller von Kaliumpersulfat, Perchloraten und Jodderivaten in Indien und beliefert Kunden in über 100 Ländern. Mit dieser Übernahme wird Calibre zu einem globalen Komplettanbieter von Persulfaten und baut gleichzeitig seine Präsenz auf dem europäischen Markt aus.

Mit dem Abschluss wird Calibre Spitzenreiter der indischen Spezialchemieunternehmen, die in grüne elektrochemische Möglichkeiten in der westlichen Welt investieren.

Deepak Chander, CEO von Calibre, sagte: „Wir freuen uns über die kulturelle und geografische Vielfalt in unseren Funktionsteams. Die Akquisition von RPC wird den Lernprozess in der Organisation beschleunigen, um den Kunden erstklassige Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können und die Kundenorientierung für alle unsere Geschäftsbereiche in Europa zu verbessern. Teams auf beiden Kontinenten werden zusammenarbeiten, um unsere elektrochemischen Fähigkeiten und Kapazitäten zu erweitern, um bestehende Produkte weiter zu verbessern und auch neue Produkte herzustellen."

Die Angebote von Calibre und RheinPerChemie ergänzen sich und sind umsatzwirksam. Calibre plant, die Fertigung bei RPC weiter zu stärken und neue Persulfat-Kapazitäten in anderen Regionen hinzuzufügen.

Informationen zu Calibre

Calibre, ein von Everstone Capital kontrolliertes Portfolio-Joint-Venture mit der Familie des Gründers Ranjit Bhavnani, ist ein Spezialchemieunternehmen, das verschiedene Märkte bedient, darunter Ernährung, Pharmazeutika, Körper- und Verbraucherpflege, Industrie und Luft- und Raumfahrt. Calibre ist einer der größten Hersteller von Persulfaten, Perchlorat und Jodderivaten in Indien. Das Unternehmen verfügt weltweit über solide Kundenbeziehungen und eine führende Position in der grünen elektrochemischen Technologie. Das Unternehmen beachtet nachweislich hohe Standards in den Bereichen Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften.

Informationen zu Everstone Capital

Everstone Capital mit Sitz in Singapur, der Private-Equity-Arm der Everstone Group, ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das sich für wirtschaftliches Wachstum und nachhaltige Wertschöpfung einsetzt. Mit sieben Niederlassungen weltweit (Singapur, Mumbai, Delhi, Bengaluru, New York, Dubai und Mauritius) konzentriert sich Everstone Capital auf das mittlere Marktsegment mit einer Kontroll- und Wachstumsorientierung und verfügt über erstklassige Investitions-, Betriebs- und strategische Ressourcen mit beträchtlicher Erfahrung und Kompetenz.

