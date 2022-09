Cangzhou Municipal Government

Längster Kanal der Welt in Nordchinas Innenstadt von Cangzhou für Touristen geöffnet

Cangzhou, China (ots/PRNewswire)

Der innerstädtische Abschnitt des ältesten und längsten von Menschenhand geschaffenen Flusses der Welt, des Großen Kanals Peking-Hangzhou, wurde am 1. September für die Schifffahrt geöffnet und bietet Besuchern die Möglichkeit, das Meisterwerk der künstlichen Wasserstraße des alten Chinas zu bewundern, teilte ein Beamter der Stadtverwaltung von Cangzhou in der nordchinesischen Provinz Hebei mit.

„Wir haben uns mit mehr als 230 Vertretern aus allen Lebensbereichen der Stadt versammelt, um den historischen Moment der Eröffnung des Tourismus im zentralen Stadtgebiet von Cangzhou am Großen Kanal Peking-Hangzhou mitzuerleben", sagte Xiang Hui, Bürgermeister von Cangzhou, bei der Eröffnungszeremonie und fügte hinzu, dass der Große Kanal nun ein neues Jahrhundert der Wiederbelebung einläutet.

Die Eröffnung des 13,7 Kilometer langen Cangzhou-Abschnitts des Grand Canal ist ein wichtiger Schritt, um die koordinierte Entwicklung der Region Peking-Tianjin-Hebei in Nordchina voranzutreiben.

Der Große Kanal Peking-Hangzhou ist 1.794 Kilometer lang und hat eine über 2.500 Jahre alte Geschichte. Sie beginnt in Peking im Norden und endet in Hangzhou im Süden und war im alten China eine wichtige Verkehrsader. Etwa ein Achtel des Kanals verläuft durch Cangzhou, 180 km von Peking entfernt. Ein über 1.000 km langer Abschnitt des Kanals wurde 2014 zum Weltkulturerbe erklärt.

Cangzhou, bekannt als „Nördliche Stadt des Großen Kanals", hat die unterstützenden Projekte entlang des Großen Kanals aufgewertet, 12 touristische Anlegestellen und sechs Landschaftsbrücken neu gebaut und 8 bestehende Hauptbrücken renoviert. Die Stadt ist bestrebt, ein einzigartiges Reiseziel für Touristen aus dem In- und Ausland zu schaffen, indem sie den Großen Kanal zum Mittelpunkt macht und sich um die Erhaltung historischer und kultureller Projekte bemüht, wie z. B. den Hundert-Löwen-Garten, den Kanalpark, den Nanchuanlou-Kulturblock, den Garten-Expo-Park, die Kinderunterhaltung, den Sportpark, die Gastronomie und die Unterkunftsmöglichkeiten.

Damit der Große Kanal seine Vitalität wiedererlangt, hat Cangzhou in den letzten Jahren aktiv Projekte zur Wasserumleitung und Wasserauffüllung durchgeführt. Ausgehend von der Umleitung von 180 Millionen Kubikmetern Wasser im Jahr 2021 wurden in diesem Jahr weitere 300 Millionen Kubikmeter Wasser umgeleitet. Mehr als 67.000 Baumstämme wurden auf beiden Seiten des Kanals gepflanzt, mit einer Grünfläche von 2.065 mu (1,37 Quadratkilometer), die einen lebendigen ökologischen Korridor bilden und die Begrünungs- und Aufwertungsprojekte verstärken. Cangzhou hat die Kultur des Großen Kanals wahrhaftig „geschützt, überliefert und genutzt" und dieses wertvolle Erbe in eine neue Ära geführt.

Fünfzehn Kreuzfahrtschiffe haben sich an den Piers für ihre ersten Fahrten eingefunden. Ab dem 1. September können Touristen die historischen und kulturellen Relikte von Cangzhou entlang des Großen Kanals erleben.

Original-Content von: Cangzhou Municipal Government, übermittelt durch news aktuell