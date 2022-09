Alibaba.com

Alibaba.com startet Super September, um deutschen KMU zu helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern

Berlin (ots)

Einmonatiges globales virtuelles Handels-Event eröffnet neue Möglichkeiten für deutsche KMU, die mit Unterbrechungen der Lieferkette und Kaufentscheidungen konfrontiert sind

Alibaba.com, einer der weltweit führenden Business-to-Business E-Commerce-Marktplätze, freut sich, den Start von Super September, seinem größten B2B-Verkaufsevent des Jahres, bekannt zu geben, um die Wettbewerbsfähigkeit von deutschen KMU zu steigern.

Der Super September findet in einer Zeit statt, in der deutsche Einkäufer mit Störungen in der Lieferkette zu kämpfen haben. Laut einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages zu Beginn dieses Jahres berichteten 84 % der deutschen Industrieunternehmen über mittlere oder große Schwierigkeiten bei der Lieferung (Quelle: DIHK 2022). Dies betrifft insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bilden.

Laut einer Studie des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. sind das Lieferantenmanagement und die Auftragsabwicklung die beiden wichtigsten Bereiche, die von KMU als verbesserungsbedürftig identifiziert wurden, um in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. 22 % der KMU sehen die Notwendigkeit einer stärkeren Digitalisierung in der Auftragsabwicklung als entscheidend an. 20 % der KMU stimmten zu, dass das Lieferantenmanagement durch die Einführung digitaler Prozesse verbessert werden muss. (Quelle: Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. 2022)

Der Super September ist der Inbegriff dafür, dass Alibaba.com als professionelle Beschaffungsplattform deutschen KMU helfen kann, ihre Lieferketten zu digitalisieren und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Gekoppelt mit einer Reihe von digitalen Beschaffungs-Tools, die VR-Technologie und Live-Videos nutzen, um reale Produkte und Fabriken zu präsentieren, sowie mit Handelsschutzmaßnahmen wie Trade Assurance, ermöglicht Super September deutschen KMU die globale Beschaffung auf der ganzen Welt.

Super September bietet folgende Angebote:

Zugang zu 10 Millionen versandfertigen Produkten mit garantierter rechtzeitiger Lieferung

3 Millionen Produkte mit dem niedrigsten Preis der letzten 90 Tage, um die Kosten zu senken

Zum Finden von Trendprodukten und passenden Lieferanten bietet Super September die Suche nach Produkten durch Hochladen eines Bildes sowie zwei separate Suchleisten für Produkte und Lieferanten.

Außerdem bietet Super September Zugang zu 30.000 Lieferanten, die im Laufe des Monats die passenden Produkte anbieten.

Dr. Florian Forster, Country Manager von Alibaba.com für Deutschland, Österreich und die Schweiz, sagte: "Aufgrund von Pandemie, Lieferengpässen und Kostenexplosionen überdenken derzeit viele deutsche Mittelständler ihre Supply-Chain-Strategien und sind auf der Suche nach neuen, zuverlässigen Partnern und Lieferanten. Hier kann Alibaba.com, als professionelle B2B-Beschaffungsplattform, die mehr als 40 Millionen Käufer mit 200.000 Lieferanten aus der ganzen Welt verbindet, eine große Hilfe sein. Alibaba.com bietet einen One-Stop-Shop, der die globale Beschaffung schnell, einfach und kosteneffizient macht und es Unternehmen ermöglicht, die Auswirkungen von Störungen in der Lieferkette abzumildern und erfolgreich zu sein. Während des Super September können B2B-Einkäufer von einer noch größeren Auswahl, einem höheren Wert und neuen Möglichkeiten profitieren. Ich freue mich darauf, deutsche KMU mit dem gesamten Know-how von alibaba.com zu unterstützen, damit sie ihr Geschäft digitalisieren und neue Chancen finden können."

In diesem Jahr konzentriert sich der Super September auch darauf, den Einkäufern mehr Möglichkeiten zu bieten, auf die "World Supply Chain" zuzugreifen und hochwertige Produkte aus bekannten Ländern zu kaufen - zum Beispiel Wein aus Frankreich, Nüsse aus Vietnam und Kaffee aus Italien. Insgesamt werden den Einkäufern der deutschen Wirtschaft mehr als 480.000 Produkte von 1.400 Anbietern der "World Supply Chain" zur Verfügung stehen.

Super September ist jetzt live auf https://www.alibaba.com/?tracelog=icbumk22_BR_German_MC_Supersept_Supersept_press_release_

About Alibaba.com

The first business unit of Alibaba Group, Alibaba.com is a leading platform for global B2B e-commerce that aims to make it easy to do business anywhere. Launched in 1999, Alibaba.com is engaged in services covering all aspects of commerce, including providing businesses with tools that help reach a global audience for their products and helping buyers discover products, find suppliers, and place orders online fast and efficiently. It serves millions of buyers and suppliers from over 200 countries and regions around the world.

