ForeVR Games steigt mit ForeVR Pool ins Billardgeschäft ein

Los Angeles (ots/PRNewswire)

Pool schließt sich den bestbewerteten ForeVR-Spielen Bowl und Darts an und erscheint nach dem kürzlich veröffentlichten Casual-Game Cornhole

Das Spiel ist jetzt auf Oculus Quest 2 und Pro zu einem einmaligen Kaufpreis von 19,99 USD erhältlich

ForeVR Games, das führende Unternehmen für Casual Gaming in virtueller Realität (VR), das von Veteranen der Unternehmen Zynga, EA und Glu gegründet wurde, gab heute die Einführung seines mit größter Spannung erwarteten Titels bekannt: ForeVR Pool. Dieses Spiel ermöglicht es Spielern, sich Pool-Hallen aus der ganzen Welt in ihr Wohnzimmer zu holen. Zusammen mit ForeVR Bowl, ForeVR Darts und ForeVR Cornhole ist der vierte Titel in der ForeVR-Bibliothek für Oculus Quest 2 und Pro zum Preis von 19,99 USD erhältlich.

Holen Sie sich ein Gefühl für den Spaß von ForeVR Pool, indem Sie sich hier den Trailer des Spiels ansehen. Die Spiel-Assets und das Medienkit finden Sie hier.

„ForeVR Pool ist eine spannende Ergänzung unserer Liste familienfreundlicher Sporttitel", sagte Marcus Segal, Mitbegründer und CEO von ForeVR Games. „Wir freuen uns sehr, den Spielern ihre eigenen Pool-Hallen zur Verfügung zu stellen, in denen sie sich mit Freunden, Verwandten, Kollegen oder neuen Bekanntschaften an wunderschönen VR-Standorten treffen können. ForeVR Pool zu spielen macht unglaublich Spaß, und der Titel ist die perfekte Ergänzung unseres vernetzten Universums von Casual Games."

ForeVR Pool bringt die besten Spiele aus der Realität in die virtuelle Welt und lässt Sie Gewinne feiern, wie Sie das in der realen Welt tun würden; mit Abklatschen und Ihrer Auswahl an Songs aus der YouTube-fähigen Jukebox. Mit Single- und Multiplayer-Optionen können Nutzer ihre Freunde im ganzen Land herausfordern oder gegen zwölf verschiedene In-Game-NPC-Poolspieler mit Stufen von Amateur bis Profi antreten.

ForeVR Pool beinhaltet:

Hallen aus aller Welt

Zu Beginn stehen den Spielern fünf immersive Hallen in berühmten Städten wie Brooklyn, Seattle, Dallas, Chicago und Paris zur Verfügung.



Ständig verfügbare Singleplayer- und Multiplayer-Modi

Private Spiele mit Raumcodes und 1-gegen-1 mit bis zu zwei Zuschauern, wobei 2-gegen-2 in Kürze verfügbar sein wird. 1-gegen-1 mit schneller Paarung mit anderen Spielern in Ihrer Region 12 Bots, die Sie jederzeit herausfordern können, um Ihr Können zu verbessern



Spielen Sie, wie Sie möchten

Anpassbare Match-Einstellungen mit optionalen Funktionen wie Zielleitlinien, Lochansagen für alle Kugeln oder nur die Acht, und ein Schuss-Timer. Einstellbares Stapeln von Münzen gegen Bots und andere Spieler 50 einzigartige Billardqueues, die freigeschaltet und gekauft werden können, während Sie im Level aufsteigen. Metriken, einschließlich Kraft und Drall, um ihr Spiel auf die nächste Stufe zu bringen.



Pass-and-Play-Modus

Nur ein Headset verfügbar? Kein Problem. Pass and Play ermöglicht es den Spielern, zwischen den Stößen zu wechseln, damit alle am Geschehen teilhaben können.



Ähnlich wie die anderen Titel von ForeVR, die leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern sind, unterstützt ForeVR Pool 26 Sprachen und Spieler aller Altersstufen und Fähigkeiten. Das Spiel kann im Sitzen oder Stehen, einhändig oder zweihändig sowie im Links- oder Rechtshänder-Modus gespielt werden.

Um mehr über ForeVR Games zu erfahren und über die aktuellen Veröffentlichungen auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie: ForeVRGames.com

Informationen zu ForeVR

ForeVR Games wurde im Juli 2020 von CEO Marcus Segal und CCO Mike Doom gegründet und ist ein globales Gaming-Unternehmen, das sich dafür einsetzt, immersive Spiele und Erlebnisse für Menschen aller Altersstufen und Fähigkeiten spielbar zu machen. Das 44-köpfige Team von ForeVR entwickelt in der Kategorie führende Spiele, die VR mit geselligem Spielen der nächsten Stufe für die große Masse liefern und Unterhaltung für alle bieten. Der Debüttitel von ForeVR, ForeVR Bowl, ist eines der besten Spiele für Quest 2 nach Einschätzung von CNET und wurde von Meta in die „Best of Quest 2021" in den Kategorien Familienspiele und soziale Erlebnisse aufgenommen. In Anerkennung seiner hochauflösenden Grafiken wurde Bowl von Meta als Vorzeige-Spiel für das kommende Quest Pro ausgewählt.

