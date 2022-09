Battersea Power Station

BATTERSEA POWER STATION ERÖFFNET FREITAG, 14. OKTOBER 2022

London (ots/PRNewswire)

Die ikonischen Schornsteine der Battersea Power Station wurden heute in Vorbereitung auf die öffentliche Eröffnung am Freitag, den 14. Oktober, fertiggestellt

Battersea Power Station wird Londons aufregendstes Einzelhandels- und Freizeitziel werden, wenn die ersten von über 100 Geschäften, Bars, Restaurants, Büroflächen und Freizeiteinrichtungen eröffnet werden

Battersea Power Station gibt heute bekannt, dass es ab Freitag, den 14. Oktober 2022, zum ersten Mal in seiner Geschichte seine Tore für die Öffentlichkeit öffnen wird. Am selben Tag wird auch der Electric Boulevard eröffnet, eine neue Fußgängerzone, die vom Süden der Power Station zwischen dem Prospect Place von Frank Gehry und den Battersea Roof Gardens von Foster + Partners bis zur neuen U-Bahn-Station Battersea Power Station Zone 1 verläuft.

Simon Murphy, CEO der Battersea Power Station Development Company (BPSDC), sagte dazu: „Es bedurfte harter Arbeit, Entschlossenheit und des kontinuierlichen Engagements der malaysischen Anteilseigner in den letzten zehn Jahren, um die Battersea Power Station wieder in seinem alten Glanz erstrahlen zu lassen. Die Ankündigung, dass wir das Gebäude in etwas mehr als einem Monat zum ersten Mal in der Geschichte für die Öffentlichkeit öffnen werden, ist ein monumentaler Moment für das Projekt. Wir können es kaum erwarten, die ersten Besucher zu begrüßen und der lokalen Bevölkerung, den Londonern und dem Rest der Welt die historische Schönheit des Grade II* Listed (unter Denkmalschutz) stehenden Gebäudes zu zeigen, das in eines von Londons einzigartigen Reisezielen verwandelt wurde, das alle genießen können."

Das Power Station befindet sich seit 2012 unter der Obhut der derzeitigen Anteilseigner Sime Darby Property, S P Setia und dem Employeesʼ Provident Fund (EPF). In dieser Zeit wurde das unter Denkmalschutz stehende Gebäude sorgfältig restauriert und erstrahlt in neuem Glanz. Im Jahr 2019 werden PNB und EPF zu den langfristigen Inhabern von Wirtschaftsgütern, die die Zukunft des Wahrzeichens für viele Generationen sichern.

