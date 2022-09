Asacha Media Group

ÜBERNAHME VON SRAB FILMS: ASACHA MEDIA GROUP WÄCHST WEITER

Die Asacha Media Group (AMG) gibt heute die Übernahme von SRAB Films bekannt. Diese Übernahme wird die Entwicklung von AMG als unabhängiges europäisches Produktionsstudio für Drehbuchinhalte beschleunigen

Die in Paris ansässige Produktionsfirma SRAB Films wurde 2015 von Toufik Ayadi und Christophe Barral gegründet. Die Kreativität des Studios ist in der Branche weithin anerkannt, da es enge Beziehungen zu einer neuen Generation von Künstlern aufgebaut hat, darunter Nadège Loiseau, Vincent Cardona und Franco Lolli. SRAB produzierte unter anderem Les Misérables von Ladj Lys (Jurypreis beim Filmfestival von Cannes 2019, 4 Césars, unter anderem als Bester Film 2020) sowie Banlieusards von Kery James und Leïla Sy für Netflix. SRAB wird bei den Filmfestspielen von Venedig im offiziellen Wettbewerb für Saint-Omer, den ersten Spielfilm von Alice Diop, sein.

Die Übernahme von SRAB passt in die Strategie von AMG, hochwertige und innovative Inhalte für Streaming-Anbieter, Fernsehsender und Kinos in ganz Europa und Großbritannien zu produzieren und gleichzeitig eine neue Generation von Nachwuchstalenten zu fördern. Die Transaktion steht im Einklang mit dem unternehmerischen und partnerschaftlichen Ansatz von Asacha, da Toufik Ayadi und Christophe Barral gleichzeitig Aktionäre von AMG werden.

Im Gegenzug wird die SRAB auf das Know-how der AMG zurückgreifen, um ihre Entwicklung zu beschleunigen und langfristig fortzusetzen. SRAB wird von dem kreativen Netzwerk der AMG und ihrem kollaborativen Ansatz profitieren, um die Fähigkeit des Studios auszubauen, die besten Fachleute der Branche für die Arbeit an Projekten für französische und andere europäische Sender zusammenzubringen. Europäische Koproduktionen zwischen SRAB und anderen AMG-Produktionsgesellschaften sind bereits in Vorbereitung.

Mit der Übernahme von SRAB durch die AMG stärkt die Gruppe ihre Präsenz in ihren Schlüsselmärkten: Frankreich, Italien, Großbritannien und im Nahen Osten. Der konsolidierte Umsatz der Gruppe liegt mittlerweile bei über 230 Millionen Euro.

Informationen zur ASACHA MEDIA GROUP, Produktionsfirma für Drehbücher

Die Asacha Media Group ist eine europäische Spitzengruppe, die sich auf die Produktion von Premium-Drehbuchinhalten spezialisiert hat und in ganz Europa und im Vereinigten Königreich mit sieben Produktionsfirmen (Kabo Family, Mintee Studio, Picomedia, Red Planet Pictures, SRAB Films, Stand by Me, WAG Entertainment) tätig ist. Die AMG wurde 2020 von Gaspard de Chavagnac und Marina Williams, den Co-CEOs, und Marc Antoine d'Halluin, dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, drei in der Branche anerkannten Produktions- und Medienexperten, mit Unterstützung der von Oaktree Capital Management, L.P. verwalteten Fonds gegründet. AMG verzeichnete seit seiner Gründung ein rasantes Wachstum und erreicht heute einen konsolidierten Umsatz von mehr als 2300 Millionen Euro und produziert mehr als 80 Programme pro Jahr.

