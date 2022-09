The Organizing Committee of Yangtze River Culture Festival

Yangtze River Culture Festival 2022 beginnt in Zhangjiagang

Zhangjiagang, China (ots/PRNewswire)

Das Yangtze River Culture Festival 2022 hat am 27. August in Zhangjiagang, einer Hafenstadt in der ostchinesischen Provinz Jiangsu, begonnen und läuft noch bis Oktober. Nach Angaben des Organisationskomitees des Yangtze River Culture Festival ist das jährliche Treffen zu einer Tradition für Künstler, Wissenschaftler und Bewahrer des immateriellen Kulturerbes im Jangtse-Becken geworden. Da die Veranstaltung nun schon 19 Jahre in Folge stattfindet, stellt sich die Frage, warum die kleine Stadt so viel Einfluss auf die gesamte Jangtse-Region hat.

Der Hauptstrom des Jangtse hat 181 Biegungen von mehr als 90 Grad, und die letzte bildet die Zhangjiagang-Bucht. Heute ist hier ein malerischer Aussichtspunkt, an dem man auf den Fluss schauen und in Erinnerungen schwelgen kann. Nicht weit entfernt befindet sich die Shanghai-Suzhou-Nantong Yangtze River Bridge, die 2020 in Betrieb genommen wurde und auf der Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Shanghai und dem nördlichen Jiangsu verkehren. Auf der Brücke können die Menschen den herrlichen Fluss und die Skyline der Stadt am Flussufer besonders genießen.

Obwohl Zhangjiagang, etwa 130 Kilometer von Shanghai entfernt, nur eine Stadt auf Bezirksebene in Suzhou in der Provinz Jiangsu ist, gehört sie in Bezug auf die wirtschaftliche Stärke immer zu den drei besten Städten auf Bezirksebene in China. Es wird allgemein angenommen, dass der Geist der Menschen in Zhangjiagang, die nach dem Besten streben, von ihrer Lebenserfahrung am Fluss herrührt, die sich durch den Mut auszeichnet, die Flut zu überstehen.

Zhangjiagang wurde erst vor 60 Jahren gegründet, aber archäologische Entdeckungen zeigen, dass dort die erste Zivilisation im Jangtse-Flussbecken entstanden war. Während der Tang- und Song-Dynastien war die Stadt ein wichtiger Hafen für den Handel zwischen China und dem Ausland, und auf dem freigelegten Porzellan finden sich die für den westlichen Stil typischen Palmettenmuster.

Die junge Stadt Zhangjiagang ist nicht nur bestrebt, ihre Wirtschaft auf die nächsthöhere Stufe zu heben, sondern vor allem, sich zu einer hochzivilisierten Stadt zu entwickeln. Seit den 1990er Jahren ist ein hohes Maß an Zivilisation ihr Stolz, und das Yangtze River Culture Festival ist eine ihrer wichtigsten Initiativen.

Liu Pengchun, ein Künstler, der schon viele Male am Festival teilgenommen hat, betonte, dass Künstler aus dem Jangtse-Becken unterschiedliche Lebensgewohnheiten haben, die Veranstalter des Festivals es aber schaffen, auf ihre unterschiedlichen Bedürfnisse einzugehen, was wiederum die Menschen zum Festival lockt. Zhangjiagang verfügt über die beste Gruppe von Freiwilligen in China.

Ein weiterer Grund, warum das Festival im gesamten Flussbecken Anklang findet, ist die Tatsache, dass Zhangjiagang den kulturellen Ausdruck respektiert und die Vielfalt der Kultur des Jangtse-Flusses auf der Bühne voll zur Geltung bringen kann.

In den letzten Jahren hat das Konzept zur Erhaltung des Jangtse-Flusses und zur Förderung seiner Kultur in China einhellige Anerkennung gefunden. Unter dem Motto „Integrieren, Fördern, Teilen" bietet das diesjährige Festival dem Publikum die Möglichkeit, online und offline zu interagieren und sich über die vielfältigen und großartigen Ausstellungen von Kulturdenkmälern, immateriellem Kulturerbe, kulturellen Darbietungen und mehr aus dem Jangtse-Becken zu informieren.

2014 hielt der BBC-Produzent Simon Reeve die farbenfrohe Kultur des Jangtse-Flusses in seiner Dokumentation „Sacred River: Yangtze River", in der er auch seine Besorgnis über die Überbeanspruchung zum Ausdruck brachte. Es ist schade, dass er noch nie in Zhangjiagang war. Zhangjiagang ist eine unverzichtbare Wahl für alle, die den Jangtse und die Chinesen, die heute dort leben, verstehen wollen.

Links zu Bildanhängen:

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=428303

Bildunterschrift: Der Blick auf den Jangtse in der Stadt Zhangjiagang

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1888650/Yangtze_River.jpg

Original-Content von: The Organizing Committee of Yangtze River Culture Festival, übermittelt durch news aktuell