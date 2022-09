Born2Global Centre

Die erste App der Welt, mit der Sie ihr eigenes virtuelles Gesicht erstellen können!

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

LionRocket stellt auf der IFA 2022 die Virtual Face App „VeryMe" vor

LionRocket stellt „VeryMe", die erste virtuelle Gesichts-App der Branche, auf der IFA 2022, der größten Messe für Informationstechnologie in Europa, vor.

VeryMe ist eine App, die das Gesicht des Nutzers umwandelt, um sein eigenes, einzigartiges virtuelles Gesicht zu erstellen.

Es wird erwartet, dass die App ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt durch die originelle Technologie von LionRocket im Bereich der Sprach- und Videosynthese unter Beweis stellen wird.

LionRocket wird den europäischen Verbrauchern ein einzigartiges Erlebnis bieten, indem es interaktive Stände betreibt, an denen die Besucher VeryMe und „OnAirStudio" ausprobieren können.

Am 1. September gab das Startup AI LionRocket (CEO Jeong Seung-hwan) bekannt, dass es am 2. September an der IFA 2022, der größten Messe für Unterhaltungselektronik und Informationstechnologie in Berlin, Deutschland, teilnehmen wird. Auf der Veranstaltung wird LionRocket „VeryMe" vorstellen, die weltweit erste App zur Erstellung eines virtuellen Gesichts. LionRocket ist auch ein Mitglied des Born2Global Centre.

VeryMe, entwickelt mit der KI-Technologie von LionRocket, ist eine App, die es dem Nutzer ermöglicht, sein eigenes einzigartiges virtuelles Gesicht auf der Grundlage seines realen Gesichts zu erstellen und zu verwenden. Es ist die erste App dieser Art in der Branche. Der Name „VeryMe" steht für die Vision von LionRocket von einer Welt, in der jeder seine Einzigartigkeit frei zum Ausdruck bringen kann.

Mit VeryMe kann jeder zum Schöpfer werden, indem er in wenigen Sekunden ein virtuelles Gesicht erstellt, das anders aussieht als sein eigenes. Zunächst öffnen Sie die VeryMe-App und machen ein Foto von Ihrem Gesicht. Anschließend werden verschiedene Versionen Ihres virtuellen Gesichts erstellt, indem Ihr Foto mit den KI-Gesichtsdaten auf dem VeryMe-Server kombiniert wird. Aus einer Auswahl von Kandidaten können Sie Ihr virtuelles Gesicht auswählen und ein Profil erstellen. Wenn Sie danach Fotos oder Videos mit Ihrem Gesicht in die App hochladen, wird Ihr Gesicht auf diesen Fotos oder Videos automatisch in das neue virtuelle Gesicht umgewandelt, das Sie ausgewählt haben.

Im Gegensatz zu typischen Apps, die einfach Ihr Gesicht mit dem einer anderen Person kombinieren, implementiert VeryMe eine Gesichtsformungsfunktion, die das Gesicht des Benutzers in ein einzigartiges virtuelles Gesicht umwandelt. Es ist das erste Mal, dass eine solche Funktion in einer App für virtuelle Gesichter eingesetzt wird, was sie besonders bemerkenswert macht.

Die Fotos und Videos, die Sie mit VeryMe erstellen, können in jedem beliebigen Dateiformat gespeichert und auf Ihren Konten in den sozialen Medien, einschließlich YouTube, Instagram und TikTok, verwendet werden. Menschen, die bisher vor der Nutzung sozialer Medien zurückgeschreckt sind, weil sie ihr wahres Gesicht nicht zeigen wollten, und Menschen, die einfach etwas Neues mit einem neuen Gesicht ausprobieren wollen, können sich mit ihrer virtuellen Figur frei an kreativen Aktivitäten beteiligen.

Bemerkenswert ist auch, dass die auf VeryMe angewandte Technologie ein Maß an Differenzierung und Einzigartigkeit ermöglicht, das verhindert, dass virtuelle Gesichter entstehen, die sich unter den Nutzern ähneln. VeryMe wurde so konzipiert, dass während der Erstellung eines virtuellen Gesichts Gesichter, die den VeryMe-Gesichtern anderer Benutzer ähneln, auf der Grundlage eines sorgfältigen Algorithmus aussortiert werden, wodurch sichergestellt wird, dass das virtuelle Gesicht jedes Benutzers in der Welt wirklich einzigartig ist.

Im Prinzip erlaubt VeryMe nur dem Benutzer, ein Foto seines eigenen Gesichts zu machen und hochzuladen. Die unbefugte Nutzung der Gesichtsdaten anderer Personen ist verboten, und LionRocket ist bestrebt, seine Prüfmaschine zu verbessern, z. B. durch die Einführung von Authentifizierungsverfahren für persönliche Geräte oder E-Mails, um sicherzustellen, dass der Dienst sicher und geschützt ist. Ausführliche Informationen über den Ethikkodex von VeryMe finden Sie auf der VeryMe-Website.

Darüber hinaus können Nutzer auf der IFA die virtuelle Erstellung menschlicher Inhalte durch die KI-basierte Content-Produktionsplattform „OnAirStudio" erleben. Es ist auch möglich, Videos zu produzieren, in denen LionRockets eigenes virtuelles Fremdsprachenmodell auf sehr natürliche Weise spricht.

LionRocket-CEO Jeong Seung-hwan sagte: „Wir werden mit VeryMe ein völlig neues Erlebnis und Unterhaltungsniveau bieten, das wir der Welt und den vielen Branchenvertretern auf der IFA 2022 präsentieren werden." Er fügte hinzu: „Wir werden unseren Einfluss auf dem globalen Markt weiter stärken und uns bemühen, dem KI-Medienmarkt neue Erfahrungen und mehr Freude zu bieten."

Die „IFA NEXT", an der LionRocket teilnehmen wird, ist ein Ort, an dem globale innovative Unternehmen ihre Produkte und Ideen vorstellen können. Mit dem Ziel, KI populär zu machen, plant LionRocket, der Öffentlichkeit KI-Technologien und -Dienstleistungen vorzustellen, die das Unternehmen derzeit entwickelt und betreibt, um neue Erfahrungen und Spaß zu vermitteln.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1889393/wide_veryme_IFA.jpg

Original-Content von: Born2Global Centre, übermittelt durch news aktuell