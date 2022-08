U.S. Immigration Fund

Investoren können mit der Einreichung von I-526E-Anträgen im folgenden Projekt des U.S. Immigration Fund beginnen: The Wave Spa in New Jersey

U.S. Immigration Fund, LLC („USIF"), einer der größten Betreiber von EB-5-Regionalzentren in den Vereinigten Staaten mit über 5.000 EB-5-Investoren und einem EB-5-Kapital von über 2,9 Milliarden US-Dollar, freut sich, bekannt geben zu können, dass er die Empfangsbestätigung (bekannt als Formular I-956F) der U.S. Citizenship and Immigration Services („USCIS") für sein neuestes Projekt, The Wave Spa, erhalten hat. Die Projektgenehmigung der USCIS bestätigt, dass USIF den Antrag für das Wave Spa ordnungsgemäß eingereicht hat.

Im Rahmen des neuen Reform and Integrity Act von 2022 können einzelne EB-5-Investoren jetzt sofort, nachdem USIF das I-956F erhalten hat, ihren I-526E-Antrag für The Wave Spa unter Anleitung ihres Einwanderungsanwalts bei den USCIS einreichen.

Aktuelle Nutzen und Vorteile einer EB-5-Investition im Wave Spa-Projekt:

Dieses Projekt qualifiziert sich auf der Grundlage der US-Zensusdaten als ein einziges Gebiet mit hoher Arbeitslosigkeit, das keine Aggregation von Gebieten erfordert und somit für die 10%ige Quote für Gebiete mit hoher Arbeitslosigkeit in Frage kommt.

Für Investoren aus allen Ländern, die in Gebieten mit hoher Arbeitslosigkeit investieren, gelten bis September 2022 keine Wartelisten für Visa.

Investoren, die rechtmäßig in den USA leben, sind berechtigt, ihren I-526E-Antrag für ein Visum mit dem I-485-Antrag auf Statusanpassung einzureichen – eine Gelegenheit für den Investor, eine 2-jährige unbeschränkte Arbeitserlaubnis im Rahmen der Statusanpassung zu erhalten, und das innerhalb von nur 120 Tagen nach der Einreichung.

Informationen zum Wave-Spa-Projekt

Das Wave Spa liegt an der Atlantikküste von New Jersey und wird ein neues Strandhotel in der Nähe wichtiger Gebiete wie New York City und Philadelphia errichten.

U.S. Immigration Fund- NJ, LLC („USIF-NJ"), das autorisierte EB-5 Regional Center, vermittelt das Wave-Spa-Projekt an potenzielle EB-5-Investoren. Das Wave Spa wird von einem renommierten und angesehenen Immobilienentwickler mit jahrzehntelanger erfolgreicher Erfahrung entwickelt. USIF-NJ arbeitete erfolgreich mit den Bauträgern des Wave Spa bei einer früheren Immobilienentwicklung zusammen, bei der eine Tochtergesellschaft von USIF-NJ 50 Millionen Dollar für eines ihrer früheren EB-5-Immobilienprojekte aufgebracht und geliehen hat – und dieses Investitionskapital erfolgreich und vor Fälligkeit zurückgegeben hat.

USIF hat erfolgreich große Finanzierungen durchgeführt und war maßgeblich am Abschluss einiger der bekanntesten globalen EB-5-Investitionsprojekte beteiligt. USIF wurde als „erstes" regionales Zentrum von 18 großen Finanzinstituten, darunter J.P. Morgan, Goldman Sachs und Blackrock, anerkannt.

Innerhalb der EB-5-Branche setzt USIF weiterhin Investitionsstandards und Best Practices. Durch die Einführung des Umschichtungsprozesses hat sich USIF von seinen Mitbewerbern abgesetzt und hilft den eingewanderten Investoren bei der Verwirklichung ihres Traums, eine Green Card für die USA zu erhalten.

