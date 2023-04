Scanbot SDK GmbH

Die neue Web Barcode Scanner Demo von Scanbot SDK ermöglicht Scannen im Browser

Bonn, Deutschland (ots/PRNewswire)

Nach dem erfolgreichen Launch von drei neuen Demo-Apps für iOS und Android im Vorjahr beginnt Scanbot SDK das Jahr 2023 mit dem Release einer Web-Version der Barcode Scanner Demo App. Die auf JavaScript basierende Web Barcode Scanner Demo wird von allen modernen Browsern wie Chrome, Firefox, Safari und Edge unterstützt.

Mit dem Scanbot SDK verwandeln Unternehmen jedes Smartphone, Tablet oder Wearable in einen zuverlässigen und einfach zu bedienenden Barcode-Scanner. Durch das Web SDK erübrigt sich eine native iOS- oder Android-App, da die leistungsfähigen Scan-Funktionen einfach in Websites und Web-Anwendungen integriert werden können. Die neue Web-Demo vermittelt die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, die Kunden erwarten können, wenn sie das SDK in ihre Anwendungen integrieren.

Nutzer:innen können mit dem SDK alle gängigen 1D- und 2D-Barcodes einzeln und gesammelt scannen – direkt im Browser. Die „Multiple Scanning"-Funktion scannt alle Barcodes im Bild auf einmal, während beim „Batch Scanning" mehrere Barcodes nacheinander erfasst und die Ergebnisse in der Scan-Historie gespeichert werden. Von dort aus können Nutzer:innen die Barcode-Werte einfach in die Zwischenablage kopieren oder direkt eine Google-Suche starten.

Die Benutzeroberfläche des Barcode Scanners ist so aufgebaut, dass sie in jedem Browser problemlos funktioniert. Nutzer:innen können jederzeit mühelos die Kamera wechseln, die Erkennung bestimmter Barcode-Typen ein- und ausschalten sowie den Sucher und die App-Sounds anpassen.

„Unser Fokus lag schon immer auf schneller und zuverlässiger Datenerfassung für Mobilgeräte", so Christoph Wagner, CEO bei Scanbot SDK. „Mehr als die Hälfte des gesamten Internet-Traffics entfällt inzwischen auf Smartphones. Daher ist es nur logisch, dass wir zusätzlich zu unseren iOS-, Android- und Windows-Apps eine Browser-basierte Scan-Lösung anbieten."

Die Scanbot SDK Web Barcode Scanner Demo steht ab sofort kostenlos zum Test bereit. Unternehmen können außerdem die Vollversion des Scanbot Web Barcode Scanner SDK in ihre eigene Web-Anwendung integrieren, um sich von dessen Funktionen zu überzeugen. Weitere Informationen finden sich auf scanbot.io.

Über Scanbot SDK

Scanbot SDK bietet schnelle, zuverlässige und präzise Lösungen für die mobile Datenerfassung mit iOS, Android, Cross-Platform-Frameworks, Windows und Web und hilft Unternehmen dabei, die fehleranfällige manuelle Dateneingabe zu ersetzen und dadurch Kosten zu senken. Über 200 Kunden weltweit nutzen die Produkte von Scanbot SDK jährlich für Milliarden von Scans.

