iGaming.com Group GmbH kooperiert im Sportwettenbereich mit dem deutschen Sportmedium ISPO

Berlin

Das international führende Affiliate-Marketing-Unternehmen iGaming.com Group GmbH, Berlin, hat eine langfristige Vereinbarung mit ISPO, dem reichweitenstarken, megatrendorientierten Sportmedium, unterzeichnet und kooperiert ab sofort im Zuge des Betriebs einer Vergleichsplattform für Sportwettenanbieter.

Die iGaming.com Group GmbH stärkt mit diesem Schritt nachhaltig ihren Geschäftsbereich Sportwetten und bietet über ISPO nützliche Sportwetten-Inhalte für Endverbraucher an. Die Vereinbarung umfasst die Gestaltung von Inhalten, Daten und Statistiken für den Sportwettenbereich auf ISPO.com. Damit werden Sportwettenbegeisterte dabei unterstützt, sich auf dem vielfältigen Markt für Online-Sportwetten zurechtzufinden.

Die Partnerschaftsvereinbarung mit ISPO läuft seit Anfang 2022. Die Inhalte sind seit August online verfügbar. ISPO zählt zu den kompetentesten Anbietern in den Bereichen Extremsport, Sport Business und Sporttechnologie.

Andreas Ditsche, CEO von iGaming.com Group GmbH, kommentiert:

"Der Ausbau des Geschäfts im lizenzierten deutschen Sportwettenbereich ist ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. ISPO ist ein globales Ökosystem des Sports und erreicht durch großartigen Content immer mehr Nutzer. Wir freuen uns über den Start unserer Zusammenarbeit. Ich bin überzeugt, dass wir mit ansprechenden und fesselnden Inhalten gemeinsam eine positive Entwicklung erreichen werden, die unser weiteres Wachstum unterstützt."

iGaming.com Group GmbH kooperiert für sein Wachstum im In- und Ausland regelmäßig mit starken Medienpartner wie ISPO. Die Kooperation erweitert das Netzwerk von iGaming mit einem zusätzlichen breiten Kommunikationskanal, welcher lizenzierten Sportwettanbietern im deutschen Markt den Zugang zu informierten Kunden ermöglicht.

Über iGaming.com Group GmbH

Die iGaming.com Group GmbH ist ein führendes Affiliate-Marketing Unternehmen mit Schwerpunkt im Online-Glücksspiel und Sportwettenbereich. Das Team von mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus etwa 25 Nationen operiert global und unterhält benutzerfreundliche Vergleichswebseiten in einer Vielzahl von Ländern und Sprachen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin, betreibt tausende Websites und unterhält Niederlassungen in Bulgarien, den Niederlanden, Italien und Israel und den USA.

https://www.ispo.com/sportwetten/

