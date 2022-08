AppSealing

AppSealing wird als Sample Vendor im Gartner® Hype Cycle™ für Anwendungssicherheit, 2022 anerkannt

Los Angeles (ots/PRNewswire)

AppSealing, eine führende Cloud-basierte End-to-End-Lösung von INKA Entworks zum Schutz von Mobilgeräten, hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen als Sample Vendor im Gartner Hype Cycle für Anwendungssicherheit 2022 identifiziert wurde. Es wurde in der Kategorie Anwendungsschirmung benannt. Die Anerkennung erfolgt nach einer Reihe von jüngsten Kundengewinnen, Produktinnovationen und Branchenauszeichnungen.

Der Bericht umfasst mehrere Technologien wie Policy-as-Code, SaaS-Sicherheitslagemanagement, SBOM, API-Sicherheitstests, API-Bedrohungsschutz und andere. Der Bericht befasst sich mit zwei großen Familien von App Shielding-Funktionen – Härtung und Schutz vor Manipulationen – und weist darauf hin, dass „der Einsatz von App Shielding für Mobilgeräte mit Kundenkontakt in vertikalen Branchen wie Spiele-Apps, Finanzdienstleistungen, Online-Handel, Gesundheitswesen, Versicherungen und Automobilbau zunimmt". Es bietet auch Treiber, Barrieren und Empfehlungen für und von Nutzern.

Gartner betont die Bedeutung der Anwendungssicherheit und stellt fest: „Führungskräfte im Sicherheits- und Risikomanagement müssen eine differenzierte Sicht auf die Anwendungssicherheit entwickeln. Sie sollten sich darauf konzentrieren, mehrere Innovationen im Bereich der Anwendungssicherheit zu bündeln, um eine kohärente Verteidigung zu gewährleisten, anstatt sich auf eine Reihe von Einzelprodukten zu verlassen."

„ Anwendungsabschirmung und Sicherheit waren für uns bei AppSealing ein Schwerpunkt. Wir freuen uns, globalen Unternehmen dabei helfen zu können, ihre Sicherheitsanforderungen für mobile Anwendungen über eine einzige, ganzheitliche Plattform zu verwalten. Ob es um ständige Innovationen, die Feinabstimmung unserer Angebote oder die Reaktion auf sich ändernde Marktbedürfnisse geht, AppSealing war immer ein Vorreiter. Wir glauben, dass diese Anerkennung von Gartner uns einen weiteren Schritt dabei helfen wird, die Möglichkeiten robuster App-Shielding-Strategien zu nutzen, um eine reibungslose Nutzererfahrung zu ermöglichen und gleichzeitig Unternehmen dabei zu helfen, Kosten und Reputation zu sparen", sagt James Ahn, CEO von INKA Entworks, das AppSealing, eine Sicherheitslösung für Mobilgeräte für globale Marken, anbietet. „Wir glauben, dass die Auszeichnung als Sample Vendor von Gartner den Wert unserer Lösung für unsere Kunden stärkt."

AppSealing steht an der Spitze der Innovation und hat seine Produktfunktionen im Bereich der Datenverschlüsselung, der Sicherheit von Mobilgeräten und insbesondere der Funktionen zum Selbstschutz von Anwendungen zur Laufzeit (Runtime Application Self Protection – RASP) ständig verbessert. Die Lösung ermöglicht es den Teams für Anwendungssicherheit, ihren Technologie-Stack auf einfache und nahtlose Weise um skalierbare Sicherheit für Mobilgeräte zu erweitern, sowohl als SaaS- als auch als On-Premise-Lösung. Mit Kunden aus verschiedenen Regionen und Branchen wie Glücksspiel, Finanzdienstleistungen, Online-Einzelhandel, E-Commerce, Versicherungen, Regierungsanwendungen und Gesundheitswesen bietet AppSealing ein Echtzeit-Dashboard zur Analyse von Bedrohungen, um Angriffe wie Manipulationen, Reverse Engineering, nicht vertrauenswürdige Umgebungen, IP-Diebstahl und Emulatoren zu verhindern und zu erkennen.

Gartner, „Hype Cycle for Application Security, 2022", Dionisio Zumerle, 11. Juli 2022.

Gartner Haftungsausschluss:

Gartner befürwortet keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in unseren Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Vielmehr bestehen die von Gartner veröffentlichten Forschungspublikationen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. GARTNER® und Hype Cycle™ sind eingetragene Warenzeichen und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. bzw. seiner Konzerngesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Informationen zu AppSealing:

AppSealing ist eine robuste Rundum-Sicherheitslösung für Apps, die Android, iOS und hybride Mobilgeräte in wenigen Minuten und ohne PROGRAMMIEREN schützt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: AppSealing oder per E-Mail an rupesh@inka.co.kr

Bild: https://mma.prnewswire.com/media/1885182/AppSealing_Gartner.jpg

Original-Content von: AppSealing, übermittelt durch news aktuell