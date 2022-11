MultiBank Group

MultiBank Group gibt Verlegung ihres Hauptsitzes von Hongkong nach Dubai bekannt und feiert neue Anfänge in den VAE mit einem spektakulären Abendgala-Dinner

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Führungskräfte und VIPs der Trading-Community genossen einen großen Abend mit Unterhaltung und Networking beim jährlichen Gala-Dinner 2022.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2005 hat sich die MultiBank Group zum weltweit größten Institut für Finanzderivate entwickelt. Erst kürzlich, im Oktober 2022, verlegte die MultiBank Group ihren Hauptsitz von Hongkong nach Dubai, VAE. Naser Taher, Vorsitzender der MultiBank Group, erklärte:

„Die MultiBank Group hat vor kurzem zusätzliche Lizenzen erhalten, die von zwei der angesehensten Regulierungsbehörden weltweit ausgegeben wurden, der Securities and Commodities Authority der Vereinigten Arabischen Emirate (‚SCA') und der Monetary Authority of Singapore (‚MAS'). Der Verwaltungsrat hatte eine schwierige Wahl zwischen der Entscheidung, seinen neuen Hauptsitz in Singapur oder in Dubai zu errichten. Nach langwierigen Beratungen freue ich mich sagen zu können, dass die Mitglieder angesichts der positiven und ermutigenden Politik der Regierung der VAE, Dubai als ein globales Finanzzentrum zu fördern, einstimmig dem Umzug nach Dubai zugestimmt haben.

Wir sind sehr stolz darauf, dass die MultiBank Group mit ihrem tadellosen Ruf bei globalen Regulierungsbehörden nach Dubai gezogen ist und als das weltweit größte Institut für Finanzderivate damit seine Position in den VAE konsolidiert hat."

Die MultiBank Group ist in über 20 Ländern auf fünf Kontinenten präsent, darunter in Hongkong, Australien, Singapur, Irland, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich, Mexiko, Zypern, Türkei, Ecuador, den USA, China, Malaysia, Vietnam, den Philippinen, Indien, auf den Kaimaninseln, den Britischen Jungferninseln und jetzt auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Das jährliche Gala-Dinner, eine exklusive Einladungsveranstaltung, brachte einflussreiche Mitglieder der Trading-Community zusammen und gab ihnen die Gelegenheit, an der Vision der MultiBank Group für die Zukunft teilzuhaben. Als führender Finanz- und Fintech-Anbieter konnte die Gruppe ein nie dagewesenes jährliches Wachstum und rekordbrechende Finanzergebnisse verzeichnen.

INFORMATIONEN ZUR MULTIBANK GROUP

Die MultiBank Group wurde 2005 in Kalifornien, USA, gegründet. Das Unternehmen verzeichnet ein tägliches Handelsvolumen von über 12,1 Milliarden USD und betreut einen umfangreichen Kundenstamm von über 1.000.000 Kunden in 100 Ländern. Die MultiBank Group bietet ihren Kunden preisgekrönte Handelsplattformen mit einer Hebelwirkung von bis zu 500:1 auf Produkte wie Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und digitale Vermögenswerte. Weitere Informationen über die MultiBank Group finden Sie auf https://multibankfx.com.

