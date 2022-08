LSLiDAR

LSLiDARs 1550 nm LiDAR „LS Serie" ist jetzt für Automobil-OEM erhältlich und bringt die Fahrzeugsicherheit auf ein neues Niveau

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Am 13. August 2022 (Shenzhen, China) stellte LSLiDAR, der weltweit führende Anbieter von 3D-Sensorlösungen, auf der China International Automotive Industry Annual Conference seine neue LS-Serie 1550 nm Glasfaser-LiDAR für die Automobilindustrie (im Folgenden als LS-Serie bezeichnet) vor.

Die LS-Serie wurde entwickelt, um die Anforderungen von ADAS L3+ Straßen-Anwendungen mit großer Reichweite und hoher Auflösung zu erfüllen. Ausgestattet mit einem hauseigenen Glasflaser-Design konnte die LS-Serie konkurrenzlose Leistung und erstklassige Erschwinglichkeit in einem kompakten Formfaktor bieten.

Produkthighlights der LS-Serie

500 m überlegene Entfernungsfähigkeit, 250 m@10 % Reflektivität

Im Vergleich zu herkömmlichen 905-nm-Lasern ist die 1.550-nm-Plattform mehr als 10.000-mal sicherer für das menschliche Auge und ermöglicht eine erhöhte Spitzenpulsleistung, die längere Erkennungsabstände erreicht und gleichzeitig die Augensicherheit gewährleistet. Intelligente Antriebssysteme können nun kleinere Objekte bei hohen Geschwindigkeiten früher erkennen.

Ultradichte Punktwolke, hohe Auflösung

Die LS-Serie bietet eine branchenführende Auflösung, die es den Fahrzeugsystemen ermöglicht, potenzielle Straßengefahren früher zu erkennen. Die LS-Serie verfügt über 128-Zeilen-, 256-Zeilen- und 512-Zeilen-Konfigurationen, die 1,6 Millionen Punkte/Sek., 3,2 Millionen Punkte/Sek. und 6,4 Millionen Punkte/Sek. erzeugen.

Angepasste ROI für ultrafeine Detektion

Die Modelle der LS-Serien haben ein FOV von 120° (V) x 25° (H). Die LS-Serie 128-Zeilen hat eine Standardauflösung von 0,09° (H) x 0,2° (V). Bei aktivierter ROI-Funktion (Region of Interest), die 512 Linien entspricht, kann die Winkelauflösung bis zu 0,05° betragen. Und die LS-Serie 256-Zeilen hat eine Standardauflösung von 0,09° (H) x 0,1° (V). Mit aktivierter Region of Interest (ROI)-Funktion, die 800 Zeilen entspricht, kann die Winkelauflösung bis zu 0,03° betragen. Die LS-Serie eignet sich hervorragend zum Betrachten kleiner Objekte auf große Entfernungen.

45 mm Ultra-Slim Body für optimierte Dachintegration

Die Gesamtabmessungen der LS-Serie sind 225x120x45 mm und damit 20 % kleiner als vergleichbare Produkte auf dem heutigen Markt. Fahrzeuge, die mit LiDAR der LS-Serie ausgestattet sind, würden eine bessere Gesamtästhetik und einen geringeren Kraftstoff- (Batterie-) Verbrauch aufweisen.

LSLiDAR erhält die ASIL-D-Zertifizierung für höchste funktionale Sicherheit in der Automobilindustrie. Klicken Sie auf den Link, um mehr zu erfahren: http://www.lslidar.com/en/newsinfo/52

Erschwingliche In-House-1550-nm-Glasfaserlaser helfen, das Fahren heute sicherer zu machen

Die Kernkomponente jedes 1.550-nm-LiDAR ist ein Glasfaserlaser, der mehr als 70 % der Gesamtkosten ausmacht. Wenn diese großartige Technologie nicht in großem Maßstab hergestellt und den Autoherstellern zu einem vernünftigen Preis zur Verfügung gestellt werden kann, könnten die wenigen frühen ADAS-Adapter, die den anfänglichen Fahrzeugpreis bewältigt haben, später mit hohen Systemreparaturkosten konfrontiert werden. Wie könnten wir also sicherere Autos zu den Massen bringen? Xiaobo (Bernard) Hu, der Gründer von LSLiDAR, hat die Antwort. Bernard Hu ist in der Branche als „der Pate des Glasfaserlasers" bekannt und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Serienfertigung von optoelektronischen, Glasfaserlaser- und Glasfasersensoranwendungen. Unter seiner Leitung verbrachte das Team drei Jahre damit, den speziellen Glasfaserlaserkern, mehr als zehn Arten von Hochleistungs-Glasfaserkomponenten und spezielle automatische Anlagen für die Produktion von Glasfaserlasern der LS-Serie zu erforschen und zu produzieren, was nicht nur die hohe Leistung und Zuverlässigkeit der fertigen Sensoren garantiert, sondern auch die Betriebskosten für die Verbraucher reduziert. Stellen Sie sich vor, der Austausch eines Sicherheits-LiDAR ist so einfach (und erschwinglich) wie der Austausch eines Reifens während der geplanten Wartung.

Die bildgebenden 1.550-nm-LiDARs der LS-Serie sind jetzt für OEM-Kunden der Automobilindustrie weltweit erhältlich. Die LS-Serie wurde für ADAS-Anwendungen entwickelt. Weitere Konfigurationen sind mit Erfassungsbereichen bis 2.000 m erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.lslidar.com oder schreiben Sie uns: sales@lslidar.com.

Informationen zu LSLiDAR

LeiShen Intelligent System Co., Ltd. (LSLiDAR) wurde im Februar 2015 gegründet und hat sich zu einem weltweit führenden Anbieter von 3-D-Sensorlösungen mit interner Forschungs- und Entwicklungs- sowie Fertigungskapazität entwickelt. Wir halten an der Mission fest, „das Fahren sicherer, die Maschinen intelligenter und das Leben besser zu machen". Wir halten an „Professionalität, Innovation und Qualität" fest, schaffen mit bemerkenswerten Sensorikprodukten einen Mehrwert für unsere Kunden und haben im goldenen Zeitalter der globalen Konstruktion intelligenter Sensorik Fuß gefasst. LSLiDAR bedient hauptsächlich Automobil-, Industrie- und Smart-City-Anwendungen in Asien, Nordamerika und Europa. Bitte besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie uns für eine Niederlassung in Ihrer Nähe.

