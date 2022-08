LatentView Analytics

LatentView Analytics stellt Sanjay Annadate als Business Head für Großbritannien und Europa ein

Princeton, N.J. (ots/PRNewswire)

LatentView Analytics,, ein vertrauenswürdiger Analyse-Partner der weltweit bekanntesten Marken, gab bekannt, dass Sanjay Annadate die Position Business Head für Großbritannien und Europa übernommen hat. Sanjay Annadate wird die Erweiterung der Angebote von LatentView im Bereich Daten und Analysen überwachen, um den Bedürfnissen der Kunden in Europa gerecht zu werden.

Als starker Marktführer mit branchenübergreifender Erfahrung verfügt Sanjay Annadate über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Kundenbetreuung, Beratung, Consulting und globale Bereitstellung. Er hat mit Unternehmen in Großbritannien und Europa zusammengearbeitet, um sie bei der Einführung digitaler Transformations- und Technologieinvestitionen zu unterstützen, die ihren Wert auf dem Markt beeinflussen.

Zuvor war er als Account Director und im Software Engineering bei IT-Unternehmen, Wipro und Tata Consultancy Services tätig. Vor LatentView Analytics war er für die Microsoft Business Group von Accenture für Products Industries in Großbritannien und Irland verantwortlich.

„Die Erfahrung von Sanjay Annadate wird eine wichtige Rolle bei der weiteren Skalierung unseres globalen Geschäfts spielen", sagte Rajan Sethuraman, CEO, LatentView Analytics. „Er bringt eine kundenorientierte Philosophie mit tiefem technischen Fachwissen mit, die unsere Mission antreibt, Unternehmen dabei zu unterstützen, den Wert von Daten und Analysen in einer Zeit zu erschließen, in der die Branchen eine herausfordernde Phase durchlaufen."

Auf die Frage nach seiner neuen Rolle sagte Sanjay Annadate: „Der Daten- und Analysemarkt bewegt sich rasant. Unternehmen verstehen die Bedeutung, sich zum Erreichen ihrer Geschäftsziele auf voll entwickelte Daten- und Analyseplattformen zu verlassen. Ich freue mich nicht nur darauf, zum Wachstum von LatentView beitragen zu können und die Markenpräsenz auf der ganzen Welt zu verbessern, sondern freue mich auch darauf, Kunden, die auf dem britischen und europäischen Markt spezifische Herausforderungen haben, Ergebnisse und Lösungen zu liefern."

