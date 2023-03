AtomVie Global Radiopharma Inc.

AtomVie Global Radiopharma Inc. baut branchenführende radiopharmazeutische CDMO-Anlage in Hamilton, Ontario

Toronto, 2. März 2023 (ots/PRNewswire)

AtomVie Global Radiopharma Inc. ( AtomVie ) freut sich, die Unterzeichnung eines Mietvertrags mit der Panattoni Development Company in Hamilton, Ontario, Kanada, für seine neue hochmoderne Anlage bekannt zu geben. Die neue Anlage von AtomVie wird für die klinische und kommerzielle GMP-Produktion und den weltweiten Vertrieb von Radiotherapeutika, einer innovativen, wachstumsstarken Medikamentenklasse zur Behandlung von Krebspatienten, bestimmt sein.

AtomVie ist derzeit auf dem Campus der McMaster University angesiedelt und betreibt erfolgreich eine weltweit führende CDMO-Anlage (Contract Development and Manufacturing Organization), in der mehr als 10 internationale radiopharmazeutische GMP-Herstellungsprogramme angesiedelt sind. Die neue Anlage mit einer Fläche von 64.000 Quadratmetern, die voraussichtlich 2024 in Betrieb genommen wird, wird die Produktionskapazität um mehr als das Zehnfache erhöhen und die Ausweitung des klinischen und kommerziellen Betriebs ermöglichen, um den Anforderungen des schnell wachsenden Radiopharmaziemarktes gerecht zu werden.

Zu den Merkmalen der neuen Anlage gehören Reinräume und Labore für mehr als 18 Produktionslinien sowie Platz für die kommerzielle Fertigung in hohen Stückzahlen. Die Anlage ist strategisch günstig in der Nähe des Toronto Pearson International Airport, des John C. Munro Hamilton International Airport und der Grenze zu den USA gelegen. AtomVie ist gut positioniert, um seine Präsenz als globaler Marktführer in der radiopharmazeutischen GMP-Herstellung zu festigen und auszubauen und Patienten vor Ort und weltweit zu versorgen.

„AtomVie feiert einen weiteren Meilenstein mit dem Beginn eines Ausbaus, der unsere Kapazität mehr als verzehnfachen wird", sagt Bruno Paquin, CEO von AtomVie Global Radiopharma. „Wir freuen uns, weiterhin Teil des radiopharmazeutischen Ökosystems in Hamilton zu sein. Durch die Partnerschaft mit Panattoni konnten wir den Standort unserer neuen Anlage so wählen, dass der klinische und kommerzielle Bedarf an Radiotherapeutika gedeckt wird, was dazu führt, dass Patienten dringend benötigte Therapien erhalten."

Kevin McNeill, Partner bei Avego und Vorstandsvorsitzender von AtomVie, fügte hinzu: „Die neue Anlage von AtomVie wird dringend benötigte Kapazitäten für den wachstumsstarken globalen Radiopharmaziemarkt bereitstellen. Wir freuen uns, dass wir die wachsenden Bedürfnisse unserer Kunden und Patienten erfüllen können."

Informationen zu AtomVie Global Radiopharma Inc.

AtomVie wurde im August 2022 mit dem erfolgreichen Abschluss der Serie-A-Finanzierung in Höhe von 40 Millionen Dollar durch Avego offiziell eingeführt. AtomVie, eine Ausgründung des Centre for Probe Development and Commercialization (CPDC), ist eine weltweit führende CDMO für die GMP-Herstellung und den weltweiten Vertrieb von klinischen und kommerziellen Radiopharmazeutika. Aufbauend auf der am CPDC, einem Exzellenzzentrum der McMaster University, entwickelten Fachkompetenz und seinem Ruf als CDMO für hochwertige Radiopharmazeutika, bietet AtomVie das gesamte Spektrum an wissenschaftlicher, technischer, regulatorischer, qualitativer, logistischer und geschäftlicher Expertise in Kombination mit einer spezialisierten Infrastruktur für die Entwicklung von Radiopharmazeutika an, von klinischen Studien bis hin zum kommerziellen Markt. AtomVie bedient derzeit 10 internationale Kunden, die Studien in mehr als 17 Ländern weltweit durchführen.

Weitere Informationen über AtomVie erhalten Sie auf www.atomvie.com, oder wenden Sie sich an: info@atomvie.com.

