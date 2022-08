The Publicity Department of Chongqing Liangjiang New Area

Startschuss für die Smart China Expo 2022: Intelligente Technologie macht Chongqing Liangjiang New Area zum Vorreiter für innovative Entwicklung

Chongqing, China (ots/PRNewswire)

Die Smart China Expo 2022 findet vom 22. bis zum 24. August in der Liangjiang New Area im südwestchinesischen Chongqing unter dem Motto „Smart Technology: Empowering Economy, Enriching Life" statt.

Die Smart China Expo ist die einflussreichste Veranstaltung in Chinas intelligenter Industrie und findet bereits seit fünf Jahren statt. Die Chongqing Liangjiang New Area, angetrieben und gelenkt von der Expo, hat in den letzten fünf Jahren die Entwicklung zu einem führenden Gebiet für hochwertige Entwicklung und zu einem Demonstrationsgebiet für einen hohen Lebensstandard vorangetrieben. Das berichtet die Werbeabteilung der Chongqing Liangjiang New Area.

Als Smart City in Chongqing hat die Liangjiang New Area in den letzten Jahren kontinuierlich intelligente Faktoren wie Digitalisierung, grünes Wachstum und niedrige Kohlenstoffemissionen in Branchen wie Automobile, elektronische Informationen, Biomedizin und Geräteherstellung eingebracht. Intelligente Fertigung ist die Grundlage der industriellen Entwicklung in der Liangjiang New Area geworden.

In Liangjiang dauert es 17 Minuten, um einen Bagger und 18 Stunden, um ein Auto zu produzieren. Die intelligente Innovation von Big Data führt nicht nur zur Optimierung von Produktionsqualität, Effizienz und Kosten, sondern treibt auch die gleichzeitige Modernisierung ganzer Industrieketten und Industriecluster voran.

Derzeit gibt es in der Chongqing Liangjiang New Area 79 digitale Werkstätten, 22 intelligente Fabriken und 337 intelligente Transformationsprojekte, und der Produktionswert der Hightech-Industrie ist im vergangenen Jahr um 21,8 Prozent gestiegen. Daten zeigen, dass im ersten Halbjahr dieses Jahres die Produktion neuer Energiefahrzeuge in Liangjiang New Area 69.000 Einheiten erreichte, die Durchdringungsrate von intelligenten Netzwerkverbindungen 35 Prozent erreichte und die Produktion der elektronischen Informationsindustrie insgesamt 109,75 Milliarden Yuan betrug.

Darüber hinaus haben die Online-Geschäftsformen, die Online-Dienstleistungen und die Online-Verwaltung der Chongqing Liangjiang New Area mit Hilfe der Ressourcenagglomeration und des Schaufenstereffekts der Messe eine rasante Entwicklung genommen und die digitale Wirtschaft auf die Überholspur gebracht.

Derzeit haben die drei Strategieplattformen für die Entwicklung der digitalen Wirtschaft der Chongqing Liangjiang New Area 8.000 aktive Marktteilnehmer der digitalen Wirtschaft, 608 High-Tech-Unternehmen, 261 spezialisierte und anspruchsvolle Unternehmen, die neue und einzigartige Produkte herstellen, sowie 49 erstklassige in- und ausländische Universitäten und Institute versammelt. Der Mehrwert der digitalen Wirtschaft hat ein Drittel des Gesamtwerts von Chongqing überschritten. Diese Errungenschaften zeugen anschaulich von der Entwicklung einer intelligenten Stadt in Liangjiang.

Zur gleichen Zeit hat die Chongqing Liangjiang New Area viel in die Förderung von intelligenter Governance, intelligenter Bildung, intelligenter medizinischer Versorgung, intelligentem Transport und anderen Bereichen investiert und die Stadt in eine intelligente Lebensumgebung verwandelt, die fühlen und denken kann.

Das Intelligente Leben ist fast überall in Liangjiang zu spüren. Mit der Gesichtserkennung dauert es nur 3 Sekunden, um die Community zu betreten. Wenn man durch den öffentlichen Freizeitbereich geht, kann man sich mit der Bluetooth-Stereoanlage der Community verbinden und schöne Musik hören. Über eine intelligente App kann man sich schnell an das Hausverwaltungspersonal wenden, um Probleme im Alltag zu lösen.

In der Lijia-Straße in Liangjiang wurden 115 Anwendungsszenarien für intelligente Technologie eingerichtet, darunter intelligente Buchhandlungen, intelligente Medizinschränke, intelligente Schulen und intelligente und praktische 24-Stunden-Servicezentren. Die breite Anwendung intelligenter Big Data hat dazu geführt, dass in der Chongqing Liangjiang New Area ein hochwertiges und schönes Leben geboten wird.

