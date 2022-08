Tilt Five

Tilt Five erweckt preisgekröntes CATAN® zu holografischem Leben

Das weltweit beliebte Brettspiel erscheint im Frühjahr 2023 auf dem AR-Spielsystem

Tilt Five, Inc., ein Augmented Reality (AR)-Unterhaltungsunternehmen, freut sich, in Zusammenarbeit mit der CATAN GmbH, CATAN Studio, Twin Sails Interactive und Blazing Griffin bekannt zu geben, dass das beliebte CATAN®-Spiel als Tabletop-Hologramme auf dem Tilt Five™ AR-Gaming-System neu interpretiert wird. CATAN - Tilt Five AR erscheint im Frühjahr 2023.

Seit seinem Debüt 1995 hat CATAN (ehemals Die Siedler von Catan) die Herzen von mehr als 100 Millionen Spielern auf der ganzen Welt erobert. CATAN ist der meistverkauften Brettspiele der Welt und hat viele Auszeichnungen gewonnen, unter anderem auch als Spiel des Jahres. CATAN, das von der Washington Post als „das Brettspiel unserer Zeit" bezeichnet wurde, ist eine nach wie vor beliebte Marke, auch bei den neuen Spieler-Generationen.

Die Tilt Five-Version bietet den Spielern eine aufregende Möglichkeit, in die fesselnde Welt von CATAN einzutauchen – beobachten Sie, wie die Insel in 3D holographisch zum Leben erwacht, während Sie Ihre Mitspieler am Tisch im Auge behalten!

Das Tilt Five™-System wurde speziell für Gamer und Brettspiel-Fans entwickelt und lädt dazu ein, Spieleabende mit der Magie der immersiven 3D-Technologie zu bereichern. Mit einer eigens entwickelten AR-Brille, einem retroreflektierenden Spielbrett und einem Stab-Motion-Controller können Tilt Five-Spieler gemeinsam mit ihrer Familie und ihren Freunden zu Hause oder online holografische Welten erkunden.

Wie die Catanier, die auf der Insel ein neues Zuhause geschaffen haben, entwickelt Tilt Five eine neue und wilde Art, Erkundung, Bauen und Diplomatie zu erleben. Den Spielern steht diese immersive Version von CATAN als Brettspiel, per Fernzugriff mit anderen Spielern auf der ganzen Welt oder als Solo-Version gegen klassische KI-Gegner zur Verfügung. Interagieren Sie mit dem Tilt Five™-Stab auf neue Weise mit der Insel Catan und beobachten Sie, wie die Tierwelt und die Umgebung der Insel in holografischem 3D zum Leben erwachen.

„Tilt Five wurde von Spielern gegründet", so Jeri Ellsworth, CEO von Tilt Five. „Wir setzen uns mit Leidenschaft dafür ein, den Fans digitaler und physischer Spiele auf der ganzen Welt die nächste Evolutionsstufe der Spieltechnologie zu präsentieren. Das Besondere an der Technologie von Tilt Five besteht darin, dass sie die Koexistenz von virtuellen und physischen Welten ermöglicht, und zwar mit einer Lösung, die bequem, erschwinglich und einfach zu bedienen ist."

„Wir sind immer auf der Suche nach neuen und einzigartigen Möglichkeiten, die Welt von CATAN zu erweitern und unsere engagierte Community einzubinden", betont Arnd Beenen, COO der CATAN GmbH. „Wir freuen uns, dass das Tilt Five-System den Spielern ein höheres Maß an Immersion ermöglicht, wo sie die vielfältigen Umgebungen und Geschichten erkunden können, für die CATAN bekannt ist."

Tilt Five wird vom 24. bis zum 26. August 2022 auf der Gamescom in Köln ausstellen. Registrierte Teilnehmer, Medien und Aussteller, die mehr über das Tilt Five-System erfahren und es während der Veranstaltung ausprobieren möchten, können einen Termin vereinbaren.

INFORMATIONEN ZUR CATAN GMBH

Die CATAN GmbH ist IP-Inhaber der beliebten Marke CATAN®. Heute ist ihr Hauptprodukt das Brettspiel CATAN — ein zeitgenössischer Klassiker. Das Markenuniversum von CATAN umfasst eine Reihe von Erweiterungen, Szenarien, eigenständigen Spielen, digitalen Adaptionen, Geschichten, Merchandise und anderen Konsumgütern. CATAN ist in über 40 Sprachen verfügbar und hat seit seiner Erstveröffentlichung im Jahr 1995 weltweit über 40 Millionen Einheiten verkauft. www.catan.com

INFORMATIONEN ZU CATAN STUDIO

CATAN Studio veröffentlicht analoge CATAN-Brettspielprodukte in englischer Sprache, produziert ansprechendes Merchandising und fördert das Wachstum der Community durch organisierte Spiele und Veranstaltungen. Unser engagiertes Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine beständige, positive, hochwertige, wertebasierte, global tätige Marke aufzubauen. www.catanstudio.com

INFORMATIONEN ZU TWIN SAILS INTERACTIVE

Twin Sails Interactive ist ein internationaler Videospielverlag, der zur Asmodee-Gruppe gehört und seit März 2022 ein Unternehmen von Embracer ist. Unser in Paris ansässiges Team aus leidenschaftlichen Profis arbeitet mit Entwicklern zusammen, um ihre Titel zum Erfolg zu führen. Twin Sails war ursprünglich als Spezialist für digitale Brettspiel-Adaptionen unter dem Namen Asmodee Digital bekannt und erweitert die Reichweite von Asmodee in originelle, kreative Titel für ein breites Publikum auf PC und Konsolen. Nach der Veröffentlichung der gefeierten Gloomhaven-Adaption und der erfolgreichen Early-Access-Veröffentlichung von Ember Knights veröffentlicht Twin Sails die Indie-Juwelen Dark Envoy, Innchanted, News Tower oder Amberial Dreams, weitere werden noch angekündigt. Weitere Informationen: www.twin-sails.com

INFORMATIONEN ZU TILT FIVE

Tilt Five ist ein Anbieter von Unterhaltungssystemen, der eigene AR-Brillen (Augmented Reality), ein Spielbrett und einen Stab-Controller verwendet, um Spieler von Brett- und Videospielen in holografischen 3D-Umgebungen einzubeziehen. Tilt Five wurde von einem Team technischer Visionäre mit jahrzehntelanger Erfahrung für führende Verbrauchertechnologieunternehmen wie Valve und Google gegründet und zielt darauf ab, den Verbrauchern eine komfortable, soziale und immersive AR-Erfahrung zu bieten. Tilt Five wird von über 3.000 Kickstartern, SIP Global Partners, BITKRAFT Ventures, Galaxy Interactive, Logitech und dem Branchenführer Ken Birdwell unterstützt. Tilt Five wurde im November 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.tiltfive.com und folgen Sie uns auf Twitter.

